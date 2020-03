Little Mix – Break Up Song: testo e traduzione del singolo

Break Up Song è un singolo delle Little Mix pubblicato il 27 marzo 2020. La canzone anticipa il sesto album in studio, successore di LM5. il testo e la traduzione in italiano, l’audio e il lyric video, disponibile dalle ore 11 dello stesso giorno.

Scritta da Jade Thirlwall, Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock, KAMILLE, Frank Nobel & Linus Nordstrom e prodotta da Goldfingers & KAMILLE, la canzone parla della voglia di rivincita della protagonista che, dopo aver mollato il fidanzato, che l’ha fatta soffrire molto probabilmente a causa di un tradimento, si è resa conto che senza di lui la sua vita è decisamente migliore, così, al fine di dimenticarlo, decide di andare a ballare e darsi alla pazza gioia, cantando una “Break Up Song”, vale a dire una canzone che parla della rottura di una relazione intima, dalla quale scaturisce tristezza, frustrazione e rabbia, ma alle volte anche sollievo.

[Verse 1: Leigh-Anne]

This is not a second chance no, no baby

This is not a new romance, not tonight (uh uh uh)

This is for all the nights I cried for ya, baby

Hoping you could be the one that could love me right

[Pre-Chorus: Jesy]

I’ll be good all by myself

Yeah, I’ll find a way to dance without you

In the middle of the crowd

I’ll forget all of the pain inside, oh

[Chorus: All]

So, tonight I’ll sing another, another break up song

So, turn it up and let it play on, and on, and on, and on

Of all of the time they screwed us over

And let it play on, and on, and on, and on

It’s just another break up song

[Post-Chorus: All]

Ain’t no more tears

Ain’t gonna cry

Boy, I’ll do anything to get you off my mind

I’m gonna dance

Under the lights

Boy, I’ll do anything to get you off my mind

[Verse 2: Perrie]

I ain’t even gonna call ya, no baby

The best thing I ever did was to let you go (uh uh uh)

Did you think you were the only one who could save me?

I ain’t gonna take you back like I did before (no)

[Pre-Chorus: Jesy]

‘Cause I’ll be good all by myself

Yeah I’ll find a way to dance without you

In the middle of the crowd

I’ll forget all of the pain inside, oh

[Chorus: All]

So, tonight I’ll sing another, another break up song

So, turn it up and let it play on, and on, and on, and on

Of all of the time they screwed us over

And let it play on, and on, and on, and on

It’s just another break up song

[Post-Chorus: All]

Ain’t no more tears

Ain’t gonna cry

Boy, I’ll do anything to get you off my mind

I’m gonna dance

Under the lights

Boy, I’ll do anything to get you off my mind

[Bridge: Jade]

I don’t wanna turn back time

Cos what’s another lonely night?

I know under these lights I’m good without you

For all those tears that I cried

I sing it louder tonight

Let it play on, and on, and on, and on

[Chorus: All]

So, tonight I’ll sing another, another break up song

So, turn it up and let it play on, and on, and on, and on

Of all of the time they screwed us over

And let it play on, and on, and on, and on

It’s just another break up song





[Outro: All]

I don’t wanna turn back time

‘Cause what’s another lonely night?

I know under these lights I’m good without you

For all those tears that I cried

I sing it louder tonight

Let it play on, and on, and on, and on

It’s just another break up song





[Str. 1]

Questa non è una seconda possibilità, no, no tesoro

Questa non è una nuova storia d’amore, non stasera (uh uh uh)

Questa è per tutte le notti in cui ho pianto per te, caro

Sperando che tu potessi essere quello giusto che poteva amarmi d’avvero

[Pre-Rit.]

Starò bene tutta sola

Sì, troverò un modo per ballare senza di te

In mezzo alla folla

Dimenticherò tutto il dolore che ho dentro, oh

[Rit.]

Quindi, stasera ne canterò un’altra, un’altra canzone da rottura relazionale

Quindi, alza il volume e lasciala suonare, e ancora e ancora e ancora

Per tutte le volte che ci hanno tradite

E lasciala suonare, e ancora, e ancora, e ancora

È solo un’altra canzone da rottura

[Post-Rit.]

Niente più lacrime

Non piangerò

Ragazzo, farò di tutto per toglierti dalla testa

Sto andando a ballare

Sotto i riflettori

Ragazzo, farò di tutto per toglierti dalla testa

[Str. 2: Perrie]

Non voglio nemmeno più chiamarti, no tesoro

La cosa migliore che abbia mai fatto è stata quella di mollarti (uh uh uh)

Pensavi di essere l’unico che poteva lasciarmi?

Non ti farò tornare come ho facevo prima (no)





[Pre-Rit.]

Perché starò bene tutta sola

Sì, troverò un modo per ballare senza di te

In mezzo alla folla

Dimenticherò tutto il dolore che provo dentro, oh

[Rit.]

Quindi, stasera ne canterò un’altra, un’altra canzone da rottura

Quindi, alza il volume e lasciala suonare, e ancora e ancora e ancora

Per tutte le volte che ci hanno tradite

E lasciala suonare, e ancora, e ancora, e ancora

È solo un’altra canzone da rottura

[Post-Rit.]

Niente più lacrime

Non piangerò

Ragazzo, farò di tutto per toglierti dalla testa

Sto andando a ballare

Sotto i riflettori

Ragazzo, farò di tutto per toglierti dalla testa

[Ponte]

Non voglio tornare indietro nel tempo

Cos’è un’altra notte solitaria?

So che sotto queste luci sto bene senza di te

Per tutte quelle lacrime che ho pianto

Lo canto più forte stasera

Lascialo giocare, avanti e avanti, avanti e avanti

[Rit.]

Quindi, stasera ne canterò un’altra, un’altra canzone da rottura

Quindi, alza il volume e lasciala suonare, e ancora e ancora e ancora

Per tutte le volte che ci hanno tradite

E lasciala suonare, e ancora, e ancora, e ancora

È solo un’altra canzone da rottura

[Outro]

Non voglio tornare indietro nel tempo

Perché cosa sarà mai un’altra notte solitaria?

So che sotto queste luci sto bene senza di te

Per tutte quelle lacrime che ho versato

La canto più forte stasera

E lasciala suonare, e ancora, e ancora, e ancora

È solo un’altra canzone da rottura

