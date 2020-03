Vacca – Colpiscimi: audio, video e testo del singolo

Colpiscimi è un singolo di Alessandro Vacca rilasciato il 24 marzo 2020 come primo anticipo del decimo album in studio Bad Reputation, fuori il successivo 3 aprile via Solo Bombe, a un anno e tre mesi di distanza dall’ultima fatica discografica Don Vacca Corleone.

Il testo e il video ufficiale che accompagna questa canzone, scritta di suo pugno e prodotta da Pink Empire. Nel disco saranno presenti undici inediti, mentre per quel che concerne i featuring, gli ospiti sono Sickness El Bandog, En?Gma, L’Elfo & Rojas On The Beat, Locker e Vaz Tè.

Vacca Colpiscimi testo

Download su: iTunes

Fanta si, ma solo in vetro

Sveglio all’alba qui in Corvetto

Io non cambio squadra e non cambio bandiera

A seconda di come tira il vento

Ci ho sempre messo la faccia

Chiedi se mi sono mai tirato indietro

Io dieci passi avanti

A me nessuno mi sposta neanche di mezzo metro

Sono ancora tutto intero

sono ancora in piedi e tu non puoi negarlo

Ho sempre preferito farlo per davvero

Piuttosto che raccontarlo

E nulla qui è legale

fino a quando arriva il giorno che amico ti fanno

Presto tutti ti diranno

Sto rincorrendo i miei goal (goal)

No che non ti che non ti chiamerò, più

Colpiscimi adesso, colpiscimi forte

Oppure non colpirmi più (più)

Non preoccuparti di me (no)

Tu non preoccuparti più (più)

Me la caverò comunque

Anche se adesso al mio fianco non ci sei tu





Non preoccuparti di me, no

Tu non preoccuparti più (più)

Me la caverò comunque

Anche se adesso al mio fianco non ci sei tu

Sto rincorrendo i miei goal (goal)

No che non ti chiamerò, più

Colpiscimi adesso, colpiscimi forte

Oppure non colpirmi più

Non preoccuparti di me, no

Tu non preoccuparti più (più)

Me la caverò comunque

Anche se adesso al mio fianco non ci sei tu

Sto rincorrendo i miei goal (goal)

No che non ti chiamerò, più

Colpiscimi adesso, colpiscimi forte

Oppure non colpirmi più

Yeh, ci provo ma non mi fido (fido)

e Se ti da fastidio dillo (dillo)

La coscienza sulla spalla destra

Che mi parla proprio come il grillo (grillo)

Questi qui c’hanno due facce

Dritto, guarda come rido (rido)

E con la classe ci si nasce

Baby, sai che il resto non lo condivido

Qui qualcuno è sempre sveglio

In zona tutti tipi svegli (svegli)

E si alzano al mattino presto

e non hanno bisogno neanche della sveglia

Per fare i soldi qua è la regola (regola)

Firme sopra un’altra delega (delega)

Se non vivi come un amico

Ti tengo lontano come con l’ebola

Questi pensano al raccolto

Tipo ancora molto prima della semina

Bucaneve, caffellatte

In studio si lavora pure di domenica

e non si perde, s’impara

E baby offrimi come Kalash (Kalash)

Cadiamo in continuazione

Ma ci rialziamo come Tyga

Sto rincorrendo i miei goal (goal)

No che non ti che non ti chiamerò, più

Colpiscimi adesso, colpiscimi forte

Oppure non colpirmi più (più)

Non preoccuparti di me (no)

Tu non preoccuparti più (più)

Me la caverò comunque

Anche se adesso al mio fianco non ci sei tu (non ci sei tu)





Non preoccuparti di me, no

Tu non preoccuparti più (più)

Me la caverò comunque

Anche se adesso al mio fianco non ci sei tu (più)

Sto rincorrendo i miei goal (goal)

No che non ti chiamerò, più

Colpiscimi adesso, colpiscimi forte

Oppure non colpirmi più (più)

Non preoccuparti di me, no

Tu non preoccuparti più (più)

Me la caverò comunque

Anche se adesso al mio fianco non ci sei tu (più)

Sto rincorrendo i miei goal

No che non ti chiamerò, più

Colpiscimi adesso, colpiscimi forte

Oppure non colpirmi più