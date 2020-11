MGMT – Little Dark Age: testo, traduzione e significato della canzone

Rilasciato il 17 ottobre 2017, Little Dark Age è il primo singolo estratto dal quarto album in studio omonimo degli MGMT, pubblicato il 9 febbraio 2018. Il significato, il testo e la traduzione in italiano.

La canzone è stata scritta dagli stessi MGMT, duo pop rock statunitense composto da Ben Goldwasser & Andrew VanWyngarden, e prodotta da Patrick Wimberly, mentre il video ufficiale è stato diretto da Nathaniel Axel e David MacNutt.

Significato della canzone

“Little Dark Age” è un brano che parla del tentativo di nascondere un oscuro segreto e di tenerlo per te. Tale segreto potrebbe essere una miriade di cose a seconda della tua interpretazione. Nel testo si deduce che il protagonista soffra di problemi mentali che lo portano a rimanere sveglio di notte e i suoi continui pensieri negativi gli rovinano la giornata, creano cicatrici nella sua psiche e rendono difficoltoso farlo impegnare io qualcosa che possa dargli motivazioni di andare avanti, di rimettersi in forma. La frase “little dark age” molto probabilmente si riferisce alla depressione del narratore, a un periodo molto buio della sua vita, in cui vede assolutamente tutto grigio.

Testo Little Dark Age degli MGMT

Download su: Amazon – Ascolta su: Apple Music

[1a Strofa]

Breathing in the dark

Lying on its side

The ruins of the day

Painted with a scar

And the more I straighten out

The less it wants to try

The feelings start to rot

One wink at a time

[Rit. 1]

Oh

Forgiving who you are

For what you stand to gain

Just know that if you hide

It doesn’t go away

When you get out of bed

Don’t end up stranded

Horrified with each stone

On the stage

My little dark age

[2a Strofa]

Picking through the cards

Knowing what’s nearby

The carvings on the face

Say they find it hard

And the engine’s failed again

All limits of disguise

The humor’s not the same

Coming from denial

[Rit. 2]

Oh

I grieve in stereo

The stereo sounds strange

I know that if you hide

It doesn’t go away

If you get out of bed

And find me standing all alone

Open-eyed

Burn the page

My little dark age

[Rit. 3]

I grieve in stereo

The stereo sounds strange

You know that if it hides

It doesn’t go away

If I get out of bed

You’ll see me standing all alone

Horrified

On the stage

My little dark age

[Ponte]

Giddy with delight

Seeing what’s to come

The image of the dead

Dead ends in my mind





[Rit. 4]

Policemen swear to God

Love’s seeping from the guns

I know my friends and I

Would probably turn and run

If you get out of bed

Come find us heading for the bridge

Bring a stone

All the rage

My little dark age

[Rit. 2]

I grieve in stereo

The stereo sounds strange

I know that if you hide

It doesn’t go away

If you get out of bed

And find me standing all alone

Open-eyed

Burn the page

My little dark age

[Outro]

All alone

Open-eyed

Burn the page

My little dark age





Little Dark Age Traduzione

[1a Strofa]

Respirando al buio

Sdraiato su un fianco

Le rovine della giornata

Dipinte con una cicatrice

E più cerco di migliorarmi

Meno voglio provarci

Le emozioni iniziano a marcire

Un sonnellino alla volta

[Rit. 1]

Oh

Perdonare chi sei

Per quello che hai da guadagnare

Sappi solo che se ti nascondi

Non passerà mai

Quando ti alzi dal letto

Non finire per bloccarti

Inorridito da ogni pietra

Sul palco

La mia piccola epoca oscura

[2a Strofa]

Pescare tra le carte

Sapere cosa c’è nelle vicinanze

Le incisioni sul viso

Dicono che è difficile

E il motore si è guastato di nuovo

Tutti i limiti del camuffamento

L’umorismo non è lo stesso

Provenendo dal rifiuto





[Rit. 2]

Oh

Soffro in stereo

Lo stereo suona strano

Lo so se ti nascondi

Non andrà più via

Se ti alzi dal letto

E mi trovi lì tutto solo

Ad occhi aperti

Brucia la pagina

La mia piccola epoca oscura

[Rit. 3]

Soffro in stereo

Lo stereo suona strano

Lo sai che se si nasconde

Non passerà mai

Se mi alzo dal letto

Mi vedrai in piedi tutto solo

Inorridito

Sul palco

La mia piccola epoca oscura

[Ponte]

Stordito di felicità

Vedendo ciò che succederà

L’immagine dei morti

Vicoli ciechi nella mia mente

[Rit. 4]

I poliziotti giurano su Dio

L’amore sta gocciolando dalle pistole

Conosco i miei amici e io

Probabilmente mi girerei e scapperei

Se ti alzi dal letto

Vieni a cercarci andando verso il ponte

Porta una pietra

Tutta la furia

La mia piccola epoca oscura

[Rit. 2]

Soffro in stereo

Lo stereo suona strano

Lo so se ti nascondi

Non andrà più via

Se ti alzi dal letto

E mi trovi lì tutto solo

Ad occhi aperti

Brucia la pagina

La mia piccola epoca oscura

[Outro]

Tutto solo

Ad occhi aperti

Brucia la pagina

La mia piccola epoca oscura