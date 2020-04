Lil XXEL – LMK: audio, testo e traduzione della canzone

Leii il testo e la traduzione in italiano di LMK, singolo del rapper americano di origini cubane, Alex Perez, in arte, Lil XXEL rilasciato il 6 marzo 2020 in maniera indipendente.

Ascolta questa interessante canzone, scritta dallo stesso Alexander Perez, prodotta da Encore e originariamente nota come “Missin ‘U”. Al fine di confortare le persone costrette a casa per il coronavirus, il giovanissimo Lil XXEL ha caricato su Tik Tok un video con un estratto di questa track, che in poco tempo ha raggiunto il milione di views.

A quel punto, XXEL ha lavorato per perfezionare la traccia, nella quale parla di una relazione con una ragazza, che tuttavia sembra essere cambiata nei suoi confronti e che sembra non aver voglia di sentirlo, di rispondere alle sue telefonate. Di conseguenza il protagonista si sente molto giù di morale. Per la cronaca, LMK è l’acronimo di “Let Me Know”.

[Intro]

Lately I’ve been missin’ you

But I know everything’s gonna be alright

Thoughts of me kissin’ you

That would all lead up to the times we’d fight

Wanna know what’s up with you

Ever since you left, you been out of sight

Girl, I wanna know the truth

Just so I could tell you what’s on my mind

[Verse 1]

What’s up? I’ve been callin’ you, it seems like I can’t get to you

Thought I was good, yet I’m feelin’ blue

Feels like I’m alone in this game for two (Yeah)

Tell me what you wanna do

Live your life no stoppin’ you

When you’re up late nights who ya talkin’ to?

Let me know, I’m so confused

[Bridge]

O-O-OH what you want?

Let me know, and I’ll sto-o-o-op!

OO-OO-OO so confu-u-used

Over you-ou-ou

Yes it’s true-ue-ue

I’M MISSIN’ YOU!

[Verse 2]

So tell me how you’re feeling

I just want you to know

I can’t move o-o-on

If you leave me alone

[Bridge + Harmony]

I’m missin’ you, I’m missin’ you (4x)





I’m missin’ you, I’m missin’ you (4x)





La traduzione di LMK

[Intro]

Ultimamente mi sei mancata

Ma so che andrà tutto bene

Il pensiero di baciarti

Tutto ciò porterebbe ai tempi in cui litigavamo

Voglio sapere che ti prende

Da quando sei andata via, non mi hai più pensato

Ragazza, voglio sapere la verità

In modo da poterti dire cosa mi passa per la testa

[Str. 1]

Come va? ho provato a chiamarti, sembra che non riesco a contattarti

Pensavo di essere a posto, eppure mi tanto giù

Mi sembra di solo in questo gioco per due (Sì)

Dimmi cosa vuoi fare

Vivi la tua vita senza fermarti

Quando sei sveglia fino a tardi con chi parli?

Fammelo sapere, sono così confuso





[Ponte]

O-O-OH cosa vuoi?

Fammi sapere, e la pianterò

OO-OO-OO così confuso

Su di te-e-e

Sì, è la verità

Mi manchi

[Str. 2]

Quindi dimmi cosa provi

voglio solo che tu sappia che

Non riesco ad andare avanti

Se mi lasci solo

[Ponte]

Mi manchi, mi manchi (4x)

Mi manchi, mi manchi (4x)

