Emiliana Cantone – Amarsi da Lontano: video e testo della canzone

Una Emiliana Cantone in dolce attesa canta la bellissima Amarsi da Lontano, canzone accompagnata da un video diretto da Marco Cantone e online dal 14 aprile 2020. Leggi il testo di questo pezzo.

Il nuovo brano della cantante napoletana, sta letteralmente facendo impazzire i fan, che stanno riservando parole d’amore nei confronti della propria beniamina e di questa nuova romantica release, nella quale dimostra per l’ennesima volte di avere una voce meravigliosa, che a parer mio non sfigurerebbe anche in altri generi musicali.

Emiliana Cantone – Amarsi da Lontano testo

Autori: V.D’Agostino – L.Barbato – G.Viscolo

Arrangiamenti: Luca Barbato

Quant vot è firnut

ma sti cori sann sempr cercat

tuttu u munnu sap ca nun t vogl

su buciard puru rint all’orgogl

Stai cumme, inziem a me

sent ca, cumpar e scumpar

senza e te nun è mai verità

ij non vogl a nisciun

t’aspett e sto cca





Pecchè

me song nnamorata e te

ch stai facenn senza e me?

ma cavvrè tutt e minut se na stor parl e te

ca mor ancor senz e te

e nu nun vogl mai penzà

ca tu cu nat nnamurat

ti putiss già spuglià

Ogni iorno passa spttann

quantu tiemp stamm perdienn

c guardamm e a vot nun ce parlamm

e sti cor stann sul accirenn

Stai con me, sto cutte

ma pecché non trovamm e parol

puru tu sai qual’è a verità

nun vulimm a nisciun, ma camm’aspettà?

Pecchè

me song nnamorata e te

ch stai facenn senza e me?

ma cavvrè tutt e minut se na stor parl e te

ca mor ancor senz e te

e nu nun vogl mai penzà

ca tu cu nat nnamurat

ti putiss già spuglià

Amarsi da lontano

è un po’ come morire

l’amore vuole amore

non può finire così

Pecchè

du innamurat ann a sapè

si nun se vogl mai scurdà

p forz nziem anna turnà

anna turnà