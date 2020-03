Lil Uzi Vert – P2: testo, traduzione e audio della nuova canzone

Nota anche come P2 (The End), P2 (vale a dire Parte 2) è il sequel del brano più popolare di Lil Uzi Vert ed è la sedicesima e ultima traccia (non bonus) di Eternal Atake, secondo album in studio del rapper, uscito venerdì 6 marzo 2020, a due anni e mezzo dal disco d’esordio Luv Is Rage 2. Questo lavoro è diviso in tre parti che rappresentano tre alter ego dell’artista: dalla prima alla sesta track “Baby Pluto”; dalla settima alla dodicesima “Renji” e dalla tredicesima alla diciottesima “Uzi”.

Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta la canzone, scritta dall’interprete e prodotta da Bryan Lamar Simmons, meglio conosciuto come TM88, che ha messo su una strumentale che si interpola con il citato grande successo del 2017. In special modo nel ritornello, i due brani sono infatti molto simili. Il tutto fa si che questo virale brano sia il successore non ufficiale di quella hit.

In questo sequel, il rapper di Filadelfia parla principalmente dei problemi nella relazione con l’ex fidanzata Brittany Byrd, dell’abuso di sostanze stupefacenti, di ricchezza e lusso.

Lil Uzi Vert – P2 Testo

[Intro]

Ooh, I’m startin’ over

Stackin’ in it, it was the top, now are you alright?

I’m quite alright, damn, my money’s right

Yeah, ayy, yeah, it’s quite alright

I wake up in the morning, then I’m gettin’ back to it (Back to it)

Yeah, yeah, I’m gettin’ back to it

You ain’t show me no love, so I turned my back to you, yeah, yeah

I can’t give no racks to you (8…)

[Chorus]

I don’t really care ’cause I’m done

On the real, our love is not fun

There’s no emotion on my face ’cause I’m numb

You see me everywhere you look, no, you can’t hide or run (Yeah, Lil Uzi, yeah)

Woah, everything I said

Messin’ with your head, messin’ with your head

I said, everything I said, messin’ with your head

Messin’ with your head, woah, messin’ with your head, woah

[Verse 1]

I’ve been textin’ her all night (Night), she know I was doin’ wrong (Yeah)

She left me right on read now, I’m walkin’ with my head down (I love you)

I gotta keep my head high

I got a whole ‘nother check, not talkin’ verified (Okay)

Rest in peace my dead guys

I am no hater, yeah, we in the same whip

The only difference is that you do not own it (Skrrt, skrrt)

I can just tell by the way that you drivin’ it

I pull up in that car just like it’s stolen

Yeah, I came a long way, came from the hallway

I can’t stop, keep goin’

Yes, my life just feel like one long day, I just live in the moment

Woah, ooh, comin’ out just when the sun down

My boys, they ruthless like coupes and they really run down

I got paper cuts from hundred dollar bills covered in bustdowns

Countin’ with my thumb now, money make me numb now

[Chorus]

I don’t really care ’cause I’m done

On the real, our love is not fun (Yeah)

There’s no emotion on my face ’cause I’m numb

You see me everywhere you look, no, you can’t hide or run (Run)

Yeah, everything I said

Messin’ with your head, messin’ with your head

I said, everything I said messin’ with your head

Messin’ with your head, woah, messin’ with your head, woah

[Verse 2]

I just got richer overseas, yeah

Lookin’ at my watch and it’s a Richard and it’s green, yeah

I’m still smokin’ on that good, know I’m blowin’ out that steam, yeah

You wouldn’t even believe the numbers stuffed up in my jeans, yeah

Tell that girl to back-back, gotta stack racks (Ayy)

No, I can’t go out sad, can’t go out bad, yeah

I told that girl I’m not no duck, this ain’t Aflac, yeah

I don’t wanna get older, I’m still livin’ in my last year

I hope my life just keep goin’, don’t worry ’bout that

Just tighten up and keep flowin’, cowabunga

She gon’ ride me like wakeboard (Yeah)

I’m lickin’ on her body until she don’t make noise, yeah (Noise)





[Chorus]

I don’t really care ’cause I’m done

On the real (Real), our love is not fun

There’s no emotion on my face ’cause I’m numb

You see me everywhere you look, no, you can’t hide or run

Yeah, yeah, everything I said

Messin’ with your head, messin’ with your head

I said, everything I said, messin’ with your head

Messin’ with your head, woah, messin’ with your head, woah

[Outro]

Woah, I said, messin’ with your head, woah

Messin’ with your head

Yeah

Thank you

No, really, thank you

You’re far too kind

You, and you, and you, an experience of a lifetime

I see all of it (Yeah)

Yeah, I really appreciate you





P2 traduzione Lil Uzi Vert [Significato di alcune parti]

[Intro]

Ooh, sto ricominciando

Accatastandoli, era il top, stai bene?

Sto abbastanza bene, accidenti, i miei soldi bene

Sì, ayy, sì, va bene così

La mattina mi sveglio, poi torno al lavoro (Torno al lavoro)

Sì, sì, torno al lavoro

Non mi hai mostrato per niente amore, quindi ti ho voltato le spalle, sì, sì

Non posso darti soldi (8 …) [Nota: “8 è il tag del produttore TM88”]

[Rit.]

Non m’importa perché ho chiuso

Sul serio, il nostro amore non è divertente

Non c’è emozione sulla mia faccia perché sono insensibile [Nota: qui probabilmente Uzi per “insensibile” intende “fatto”, perché l’effetto delle droghe non gli fanno provare nulla]

Mi vedi ovunque ti giri, no, non puoi nasconderti o fuggire (Sì, Lil Uzi, sì)

Woah, tutto ciò che ho detto

Ti ha confuso le idee, ti ha mandato in pappa il cervello

Ho detto, tutto quello che ho detto, ti ha mandato in pappa il cervello

Ti ha confuso le idee, woah, ti ha mandato in pappa il cervello, woah

[Str. 1]

Le mando messaggi tutta la notte (notte), lei sa che stavo sbagliando (sì)

Non mi ha nemmeno risposto, sto camminando a testa bassa (ti amo)

Devo tenere la testa alta

Ho un altro controllo, non parlo del verificato (Ok)

Riposate in pace ragazzi morti miei

Non sono un hater, sì, siamo nella stessa macchina [Nota: Quando il volante fu usato per la prima volta nelle automobili, fu chiamato “whip”, vale a dire frusta, quella che si utilizza sui cavalli. Molti anni dopo, vari artisti hip hop notarono che il logo Mercedes-Benz assomigliava a un volante. Hanno quindi continuato a usare il vecchio termine “frusta” per descrivere qualsiasi veicolo Mercedes-Benz. Al giorno d’oggi il termine è stato generalizzato e quindi lo si utilizza per indicare qualsiasi automobile costosa.]

La sola differenza è che non la possiedi (Skrrt, skrrt)

Si capisce dal modo in cui la stai guidando

Parcheggio quell’auto proprio come se fosse rubata

Sì, ho fatto tanta strada, venivo dal corridoio

Non posso fermarmi, vado avanti

Sì, la mia vita sembra una lunga giornata, vivo alla giornata

Woah, ooh, esco proprio quando il sole tramonta

I miei amici, sono spietati come le coupé e sono davvero malandati

Ho tagli da carta causati da banconote da cento dollari coperte da diamanti

Le conto con il pollice ora, i soldi mi hanno intontino





[Rit.]

Non m’importa perché ho chiuso

Sul serio, il nostro amore non è divertente (Sì)

Non c’è emozione sulla mia faccia perché sono insensibile

Mi vedi ovunque ti giri, no, non puoi nasconderti o fuggire (correre)

Woah, tutto ciò che ho detto

Ti ha confuso le idee, ti ha mandato in pappa il cervello

Ho detto, tutto quello che ho detto, ti ha mandato in pappa il cervello

Ti ha confuso le idee, woah, ti ha mandato in pappa il cervello, woah

[Str. 2]

Mi sono arricchito all’estero, sì

Guardo il mio orologio ed è un Richard ed è verde, sì [Nota: si riferisce a Richard Mille, brand svizzero di orologeria di lusso fondato nel 2001 da Dominique Guenat e Richard Mille.]

Sto ancora fumando quella bontà, so che sto buttando fuori quel vapore, sì [Nota: qui ovviamente intende erba di qualità e il “vapore” è il fumo della canna]

Non crederesti nemmeno ai numeri dentro i miei jeans, sì

Ho detto a quella ragazza di tornare, devo ammucchiare tanti soldi (Ayy)

No, non posso vergognarmi, non posso rimanerci male, sì

Ho detto a quella ragazza che non sono una papera, non è Aflac, sì [Nota: Aflac Inc. è una compagnia assicurativa americana e ha il logo di un’anatra]

Non voglio invecchiare, vivo ancora nell’anno scorso

Spero che la mia vita continui, non preoccuparti di questo

Tengo solo duro e continuo ad andare avanti, cowabunga

Lei mi cavalcherà come il wakeboard (Sì)

Sto leccando il suo corpo finché lei non farà rumore, sì (rumore)

[Rit.]

Non m’importa perché ho chiuso

Sul serio (serio), il nostro amore non è divertente

Non c’è emozione sulla mia faccia perché sono insensibile

Mi vedi ovunque ti giri, no, non puoi nasconderti o scappare

Si, si, tutto ciò che ho detto

Ti ha confuso le idee, ti ha mandato in pappa il cervello

Ho detto, tutto quello che ho detto, ti ha mandato in pappa il cervello

Ti ha confuso le idee, woah, ti ha mandato in pappa il cervello, woah

[Outro]

Woah, ho detto, ti ha mandato in pappa il cervello, woah

Ti ha confuso le idee

si

Grazie

No, davvero, grazie

Siete troppo gentili

Voi, e voi e voi, un’esperienza di una vita

Lo vedo tutto (sì)

Sì, vi stimo tantissimo

