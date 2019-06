Virginio – CubaLibre è il nuovo singolo: audio e testo della nuova canzone

Virginio Simonelli vi presenta il nuovo singolo Cuba Libre, disponibile nelle piattaforme streaming, negli store e anche in radio, da venerdì 7 giugno 2019 via iMEAN/Saifam. Leggi il testo (autori: Roberto Cardelli, Claudio Junior Bielli, Fabrizio Moro & Anastasio) e ascolta la nuova canzone, che sarà inclusa nel nuovo progetto discografico sul quale il cantante laziale sta lavorando insieme a Roberto Mancinelli, fondatore della label indipendente iMEAN.

Si tratta del terzo singolo estratto dall’atteso disco, successore di “Ovunque” (26 marzo 2012). Dopo “Semplifica” e “Rischiamo tutto”, il 34enne cantautore di Fondi torna alla ribalta con questa interessante e gradevole canzone, decisamente adatta all’estate ormai alle porte.

Significato: la traccia omaggia il famoso drink nato a Cuba, dove il cantante è stato, esattamente nella capitale L’Avana, dove ha affermato di aver riscoperto la meraviglia delle cose semplici “Questo mi ha lasciato Cuba. Non puoi sempre avere il controllo di tutto, a volte devi imparare a lasciar andare. E un Cuba Libre diventa un pretesto per lasciare che le cose vadano per la loro strada, anche solo per una notte“.

Virginio Cuba Libre testo

Oggi metti su un pezzo indie

e smetti di chiedere quindi

cerca solo di portare avanti le cose in cui credi, le cose importanti

e scrivi solo storie che vivi

ma non ti preoccupare se cadi

l’importante è sapere sempre che sarai da solo a rimetterti in piedi.

E… se pensare non serve più a niente

io voglio perdermi in mezzo alla gente

sentire la musica nella mente

sono leggero e dimentico tutto

come un randagio col cuore disfatto

mi alzo e comincia a girare tutto.





Giuro sull’ultimo Cuba Libre

le mie paranoie saranno andate

e ballo più forte di te

più forte di te

sui pezzi di un’altra estate

giuro sull’ultimo Cuba Libre

le mie paranoie le ho già scordate

ballo più forte di te

più forte di te

sull’ultimo Cuba Libre

l’ultimo Cuba Libre

l’ultimo Cuba Libre

l’ultimo

l’ultimo

l’ultimo.

In quello che ti dico ci credo

vorrei vedessi quello che vedo

capire che non è sempre chiaro

che cosa sia giusto e che cosa sbagliato

a riva ci si arriva nuotando

e nonostante il mare sia contro

tu dimmi cosa vuoi fare adesso

cercare la luce o restare sul fondo.

Quando pensare non serve più a niente

io voglio perdermi in mezzo alla gente

sentire la musica nella mente

sono leggero e dimentico tutto

come un randagio col cuore disfatto

stanotte continua a girare tutto.

Giuro sull’ultimo Cuba Libre

le mie paranoie saranno andate

e ballo più forte di te

più forte di te

sui pezzi di un’altra estate

giuro sull’ultimo Cuba Libre

le mie paranoie le ho già scordate

ballo più forte di te

più forte di te

sull’ultimo Cuba Libre

l’ultimo Cuba Libre

l’ultimo Cuba Libre

l’ultimo

l’ultimo

l’ultimo.





Un ultimo Cuba Libre

un ultimo Cuba Libre

un ultimo Cuba Libre

(ahahaha)

un ultimo Cuba Libre

un ultimo Cuba Libre

un ultimo

un ultimo.

Giuro sull’ultimo Cuba Libre

le mie paranoie saranno andate

e ballo più forte di te

più forte di te

sui pezzi di un’altra estate

giuro sull’ultimo Cuba Libre

le mie paranoie le ho già scordate

ballo più forte di te

più forte di te

sull’ultimo CubaLibre

l’ultimo Cuba Libre

l’ultimo Cuba Libre

l’ultimo

l’ultimo

l’ultimo.





