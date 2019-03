Dennis Lloyd – Never Go Back: audio, testo e traduzione

Dal 15 febbraio 2019 è disponibile il nuovo singolo del produttore e cantautore, musicista e produttore discografico israeliano. Nir Tibor, in arte Dennis Lloyd.

Dopo il successo di Nevermind, certificato 2 volte Platino nella penisola, l’artista classe 1993 torna alla ribalta con questo pezzo caratterizzato da sonorità che sfumano tra pop, R&B, rock e reggae.

In questa nuova canzone dalla forte impronta internazionale, Lloyd parla di una donna colombiana di cui si innamora a Bangkok. I due si mettono quindi insieme e la loro relazione va avanti così come i loro viaggi, per poi interrompersi proprio in Israele. Dopo la rottura e in un momento in cui si sentiva particolarmente solo e depresso, Dennis ha scritto questo pezzo e l’ha fatto in appena 45 minuti.

In Never Go Back l’artista canta che vorrebbe lasciare questa ragazza e che dovrebbe farlo, visto che non è più la donna che ha conosciuto, ma proprio non ce la fa, nonostante lei sia molto fredda e gli dimostri chiaramente di non tenere a questa relazione.

Dennis Lloyd – Never Go Back traduzione

Non tornerò mai più indietro

No, no, no

Non tornerò

Non tornerò mai più indietro

Non tornerò mai più indietro

No, no, no

Non tornerò

Non tornerò mai più indietro

Non è il mio tesoro

Non è la ragazza che conosciuto allora

Non è la ragazza che conosco ora, ormai

Non ti lascerei

Baby non mi lasciare

Baby non mi ami più?

Sempre a guardare intorno a te

Cerca di vedere le cose buone

Perché dici sempre che non sbagli mai?

Perché non abbracci mai?

Mi dici che mi ami?

Perché dici sempre che non ce la fai?

Non tornerò mai più indietro

No, no, no

Non tornerò

Non tornerò mai più indietro

Non tornerò mai più indietro

No, no, no

Non tornerò

Non tornerò mai più indietro

Non lo farei

Non voglio farlo

Ragazza, sarebbe meglio se smettessimo di vederci

Voglio lasciarti, non hai bisogno di me?

Perché dici sempre che non ce la fai?

Sempre a guardarti intorno

Cerca di vedere le cose buone

Perché dici sempre che non sbagli mai?

Perché non abbracci mai?

Mi dici che mi ami?

Perché dici sempre che non ti arrendi mai?

Non tornerò mai più indietro

No, no, no

Non tornerò

Non tornerò mai più indietro

Non tornerò mai più indietro

No, no, no

Non tornerò

Non tornerò mai più indietro

(Non torno mai più)

Dovrei lasciarti, voglio lasciarti

Ma non ce la faccio (non posso farlo)

Dovrei lasciarti, voglio lasciarti

Ma non ce la faccio (non posso farlo)

Dovrei lasciarti, voglio lasciarti

Ma non ce la faccio (non posso farlo)

Dovrei lasciarti, voglio lasciarti

Ma non ce la faccio (non posso farlo)

Sempre a guardarti intorno

Cerca di vedere le cose buone

(Voglio lasciarti, voglio lasciarti)

Perché dici sempre che non sbagli mai?

(Voglio lasciarti, voglio lasciarti)

Perché non mi abbracci mai?

Mi dici che mi ami?

Perché dici sempre che non ce la fai?

Non tornerò mai più indietro

No, no, no

Non tornerò

Non tornerò mai più indietro

Non tornerò mai più indietro

No, no, no

Non tornerò

Non tornerò mai più indietro





Sempre a guardarti intorno

Cerca di vedere le cose buone

Perché dici sempre che non sbagli mai?

Perché non mi abbracci mai?

Mi dici che mi ami?

Perché dici sempre che non ce la fai?

Non tornerò mai più indietro

No, no, no

Non tornerò

Non tornerò mai più indietro

Non tornerò mai più indietro

No, no, no

Non tornerò

Non tornerò mai più indietro

Never Go Back Testo

I never go back

No, no, no

I never go

I never go back

I never go back

No, no, no

I never go

I never go back

It’s not my baby

Not the girl I knew then

Not the girl I know now, anymore

I would not leave you

“Baby don’t you leave me

Baby don’t you love me anymore?”

Always looking around you

Tryna to see the good things

Why you always say that you’ve never done wrong?

Why you never hold me?

Tell me that you love me?

Why you always say that you’d never let go?

I never go back

No, no, no

I never go

I never go back

I never go back

No, no, no

I never go

I never go back

I would not do this

I don’t wanna do this

Girl, we shouldn’t do this anymore

Quiero dejarte, no me necesitas?

¿Por qué siempre dices eso, mi amor?

Always lookin’ around you

Tryna to see the good things

Why you always say that you’ve never done wrong?

Why you never hold me?

Tell me that you love me?

Why you always say that you’d never let go?

I never go back

No, no, no

I never go

I never go back

I never go back

No, no, no

I never go

I never go back

(I never go back)





I oughtta leave you, wanna leave you

But I can’t let go (I can’t do it)

I oughtta leave you, wanna leave you

But I can’t let go (I can’t do it)

I oughtta leave you, wanna leave you

But I can’t let go (I can’t do it)

I oughtta leave you, wanna leave you

But I can’t let go (I can’t do it)

Always lookin’ around you

Tryna to see the good things

(I wanna leave you, wanna leave you)

Why you always say that you never done wrong?

(I wanna leave you, wanna leave you)

Why you never hold me?

Tell me that you love me

Why you always say that you’d never let go?

I never go back

No, no, no

I never go

I never go back

I never go back

No, no, no

I never go

I never go back

Always lookin’ around you

Tryna to see the good things

Why you always say that you’ve never done wrong?

Why you never hold me?

Tell me that you love me?

Why you always say that you’d never let go?

I never go back

No, no, no

I never go

I never go back

I never go back

No, no, no

I never go

I never go back





