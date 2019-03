Iggy Azalea – Sally Walker: video ufficiale, testo e traduzione del nuovo singolo

Si intitola Sally Walker il nuovo singolo della rapper australiana Iggy Azalea, disponibile dal 15 marzo 2019. Il brano anticipa il rilascio del secondo album in studio In My Defense, che dovrebbe uscire la prossima primavera, a oltre 5 anni dal fortunato disco d’esordio The New Classic.

Scritto con la collaborazione di J. White Did It, che ha anche curato la produzione, questo pezzo segna inoltre la prima uscita della rapper con la sua etichetta indipendente Bad Dreams Records.

E’ a parer mio niente male la nuova canzone di Iggy, caratterizzata da un orecchiabile ritmo hip hop e dal titolo e ritornello ispirato alla filastrocca per bambini Little Sally Walker, con la quale va in contrasto visto che il brano è un inno al twerking, ma anche un dissing nei confronti delle donne che criticano la Azalea.

Anche il filmato uscito lo stesso giorno è decisamente ironico e divertente: diretto da Colin Tilley, il video musicale vede la collaborazione della drag queen statunitense RuPaul Andre Charles, citata anche nel finale del singolo. Inoltre verso la fine del filmato, un antipasto di una seconda traccia che sarà inclusa nell’album che si intitola Started. Nelle immagini, vediamo la rapper passeggiare spensieratamente insieme ad alcune amiche, una delle quali perde la vita a seguito di un incidente. Chi avrà investito la povera Walker? La drag queen RuPaul. Per vederlo cliccate sull’immagine.

Sally Walker Traduzione – Iggy Azalea

J. White, mi serve una base, non posso suonare, suonare (Ooh)

La piccola Sally Walker camminava per strada

Non sapeva cosa fare, così è stata investita davanti a me

La piccola Sally Walker camminava per la strada

Non sapeva cosa fare, così è passata davanti a me

Ho detto “vai avanti, ragazza, fai quello che devi fare” (Vai)

Fai quello che devi fare (Vai), fai quello che devi fare (Vai)

Vai, ragazza, fai quello che devi fare (Vai), fai quello che devi fare (Vai), fermati (Vai)

Vai, ragazza, fai quello che devi fare (Vai)

Fai quello che devi fare (Vai), fai quello che devi fare (Vai)

Vai, ragazza, fai quello che devi fare (Vai), fai quello che devi fare (Vai), abbassati (Vai)

Piccola Sally Walker, uh, scuotiamolo come si deve, uh

Piegalo, fallo oscillare, hai delle belle chiappe

Tiralo su e mollalo, uh, per guadagnare come si deve

Piega il sedere e fai la combinazione perfetta, prendi loro dollari, tesoro

Somma quella roba proprio come la matematica

Se lo fai gratis, allora è una gran ca**ata

Tutte le stron*ette ce l’hanno con me

Probabilmente sono arrabbiate perché non sono nella mia fascia di reddito

Voi stronzette siete più al verde di un bicchiere rotto

Non farete un ca**o, farete solo rumore

Scherzate con me, vi si ritorcerà tutto contro

Respingo tutto con il lato b e osservo il tutto da dietro

Ho detto “vai avanti, ragazza, fai quello che devi fare” (Vai)

Fai quello che devi fare (Vai), fai quello che devi fare (Vai)

Vai, ragazza, fai quello che devi fare (Vai), fai quello che devi fare (Vai), fermati (Vai)

Vai, ragazza, fai quello che devi fare (Vai)

Fai quello che devi fare (Vai), fai quello che devi fare (Vai)

Vai, ragazza, fai quello che devi fare (Vai), fai quello che devi fare (Vai), abbassati (Vai)





Guardami come lo butto indietro e respingo tutto, adorano come lo faccio, uh

Io sono la verità, non puoi rifiutarla, oltre al mio stupido corpo, uh

Non è stato nemmeno sparato da Cupido, ma il tuo amico è un groupie, uh

Si potrebbe pensare che si sia sfrattato come si muove il mio sedere

Sì, meglio ancora, mi serve un camion per il trasloco

Unico nel mio genere, non mi occupo di centri commerciali

Queste stron*e parlano più delle chiamate di gruppo

Chiudi quella ca**o di bocca con quei (loose walls?)

In effetti, non continuerò questo tira e molla

Con voi stron*e come Duval e Snoop Dogg

Queste stron*e davanti come un nuovo reggiseno

Non farti trascinare il culo come RuPaul

Ho detto “vai avanti, ragazza, fai quello che devi fare” (Vai)

Fai quello che devi fare (Vai), fai quello che devi fare (Vai)

Vai, ragazza, fai quello che devi fare (Vai), fai quello che devi fare (Vai), fermati (Vai)

Vai, ragazza, fai quello che devi fare (Vai)

Fai quello che devi fare (Vai), fai quello che devi fare (Vai)

Vai, ragazza, fai quello che devi fare (Vai), fai quello che devi fare (Vai), abbassati (Vai)

Vai, vai, vai

Vai, vai, vai (fai quello che devi fare, fermati)

Vai, vai, vai

Vai, vai, vai (fai quello che devi fare, abbassati)

Sally Walker Testo

J. White, I need a beat, I can’t go off, off (Ooh)

Lil Sally Walker walkin’ down the street

She didn’t know what to do, so she jumped in front of me

Lil Sally Walker walkin’ down the street

She didn’t know what to do, so she jumped in front of me

I said “go on, girl, do your thang” (Go)

Do your thang (Go), do your thang (Go)

Go on, girl, do your thang (Go), do your thang (Go), stop (Go)

Go on, girl, do your thang (Go)

Do your thang (Go), do your thang (Go)

Go on, girl, do your thang (Go), do your thang (Go), drop (Go)

Lil Sally Walker, uh, shake it proper, uh

Bend it over, make it wobble, uh, gotta lotta buns

Pick it up and drop it, uh, for the proper funds

Bend a thang and make the perfect com, get them dollars, hon’

Add that shit up just like mathematics

If you do it for free, then it’s ass backwards

All of you bitches is mad at me

Prolly mad cause you ain’t in my tax bracket

You bitches is broker than glass cracked

You ain’t gon’ do shit, you just act ratchet

Play with me, you gon’ get back handed

I toot it up and look back at it





Lil Sally Walker, walkin’ down the street

She didn’t know what to do, so she jumped in front of me

Lil Sally Walker, walkin’ down the street

She didn’t know what to do, so she jumped in front of me

I said go on, girl, do your thang (Go)

Do your thang (Go), do your thang (Go)

Go on, girl, do your thang (Go), do your thang (Go), stop (Go)

Go on, girl, do your thang (Go)

Do your thang (Go), do your thang (Go)

Go on, girl, do your thang (Go), do your thang (Go), drop (Go)

Watch me throw it back and toot it, they love how I do it, uh

I’m the truth, you can’t refuse it, plus my body’s stupid, uh

He wasn’t even shot by Cupid, but your dude’s a groupie, uh

You would think it’s getting evicted how my booty moving

Yeah, better yet, I need a U-Haul

One of a kind, I don’t do malls

These bitches talk more than group calls

Shut the fuck up with them loose walls

Matter fact, I’m not gon’ go back and forth

With you bitches like Duval and Snoop Dogg

These bitches front like a new bra

Don’t get your ass dragged like RuPaul

Lil Sally Walker, walkin’ down the street

She didn’t know what to do so she jumped in front of me

Lil Sally Walker, walkin’ down the street

She didn’t know what to do so she jumped in front of me

I said go on, girl, do your thang (Go)

Do your thang (Go), do your thang (Go)

Go on, girl, do your thang (Go), do your thang (Go), stop (Go)

Go on, girl, do your thang (Go)

Do your thang (Go), do your thang (Go)

Go on, girl, do your thang (Go), do your thang (Go), drop (Go)

Go, go, go

Go, go, go (Do your thang, stop)

Go, go, go

Go, go, go (Do your thang, drop)





