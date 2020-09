Ruggero Pasquarelli – Bella: video, testo e traduzione del singolo

Il testo, la traduzione in italiano e il video di Bella, quinto singolo in carriera di Ruggero Pasquarelli, uscito il 9 settembre 2020, a due mesi dall’ultima release Puede.

L’attore (Violetta e Soy Luna) e cantante abruzzese classe 1993, torna alla ribalta con questa gradevole canzone, naturalmente in spagnolo, scritta di suo pugno e prodotta da Nico Cotton & Mateo Rodo.

Dopo “Probablemente”, “No Te Voy A Fallar”, “Apenas Son Las 12” e la citata “Puede”, è il momento di questo coinvolgente brano, in cui si rivolge a una ragazza con la quale ha in passato avuto una relazione: il protagonista non riesce tuttavia a dimenticarla, perché è ancora innamoratissimo…

[Strofa 1]

Hola, que tal?

Hace tiempo no se de tí

Espero estés feliz así

Como te va?

Hay algo que te quiero decir

Perdona si te lo escribo aquí

[Pre Ritornello]

Cada día luces mas bella

Desde que andabas en la escuela

Quería que seas mi doncella

Y ahora no, ahora no, ahora no

Me pediste que me fuera

Buscaste a otro que te quiera

Y lo hiciste a tu manera

No fui yo, no fui yo, no fui yo

[Ritornello]

Sigo detrás de tí

Nada cambió en mí

Nunca acepté perderte

Aún sigues en mi mente

Sigo detrás de tí

Nada cambio en mí

Que puedo decir, si no estas aquí

Ya nada es igual

[Strofa 2]

Camino por la ciudad

Recordando aquel lugar

Donde tú y yo nos besamos

Ay que rico la pasamos

Y bajo la luz de la vela

Tu y yo solitos con poca tela

Tu eres la prota de mi novela

Y es que tú

[Pre Ritornello]

Cada día luces mas bella

Desde que andabas en la escuela

Quería que seas mi doncella

Y ahora no, ahora no, ahora no

Me pediste que me fuera

Buscaste a otro que te quiera

Y lo hiciste a tu manera

No fui yo, no fui yo, no fui yo





[Ritornello]

Sigo detrás de tí

Nada cambió en mí

Nunca acepté perderte

Aún sigues en mi mente

Sigo detrás de tí

Nada cambio en mí

Que puedo decir si no estas aquí

Ya nada es igual

Ya nada es igual

Ya nada es igual

Ya nada es igual

Sigo detrás de tí

Nada cambió en mí

Nunca acepté perderte

Aún sigues en mi mente

Sigo detrás de tí

Nada cambio en mí

Que puedo decir si no estas aquí

Ya nada es igual





[1a Strofa]

Ciao, come va?

E’ da un po’ che non ho tue notizie

Quindi spero che tu sia felice

Come stai?

C’è qualcosa che voglio dirti

Scusami se te lo scrivo qui

[Pre Rit.]

Sei ogni giorno più bella

Da quando eri a scuola

Volevo che tu fossi la mia dama

E non ora, non ora, non ora

Mi hai chiesto di andare via

Hai cercato un altro che ti ami

E hai fatto a modo tuo

Non è colpa mia, non è colpa mia, non è colpa mia

[Rit.]

Continuo a starti dietro

Niente è cambiato in me

Non ho mai accettato di perderti

Sei ancora nella mia mente

Continuo a starti dietro

Niente è cambiato in me

Che posso dire, se non sei qui

Niente è più come prima





[2a Strofa]

Cammino per la città

Ricordando quel posto

Dove io e te ci baciammo

Oh quant’è stato bello

E a lume di candela

Io e te soli soli soletti con pochi vestiti addosso

Sei la protagonista del mio romanzo

E perché tu

[Pre Rit.]

Sei ogni giorno più bella

Da quando eri a scuola

Volevo che tu fossi la mia dama

E non ora, non ora, non ora

Mi hai chiesto di andare via

Hai cercato un altro che ti ami

E hai fatto a modo tuo

Non è colpa mia, non è colpa mia, non è colpa mia

[Rit.]

Continuo a starti dietro

Nulla è cambiato in me

Non ho mai accettato di perderti

Sei ancora nella mia mente

Sto ancora dietro a te

Niente è cambiato in me

Cosa posso dire se non sei qui

Niente è più come prima

Niente è più come prima

Niente è più come prima

Niente è più come prima

Continuo a starti dietro

Niente è cambiato in me

Non ho mai accettato di perderti

Sei ancora nella mia mente

Sono ancora dietro di te

Nulla è cambiato in me

Che posso dire se non sei qui

Niente è più lo stesso

Il video