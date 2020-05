Princess Nokia – I Like Him: audio, testo e traduzione della canzone

I Like Him è una canzone della newyorkese Destiny Nicole Frasqueri, meglio conosciuta come Princess Nokia, tratta dall’album Everything Sucks, pubblicato il 26 febbraio 2020, insieme a un secondo album battezzato Everything Is Beautiful. Il testo e la traduzione in italiano.

La rapper e cantautrice statunitense di origini portoricane, precedentemente nota come Wavy Spice e Destiny, ha reso disponibile questi due interessanti dischi: Everything Is Beautiful rappresenta il lato sensibile e femminile di Nokia, mentre Everything Sucks, scritto in appena una settimana, il lato più oscuro e aggressivo della cantante.

Al suo interno questa I Like Him, traccia numero sei dell’album, scritta di suo pugno e prodotta da Powers Pleasant. Anche se non ancora divenuto il terzo singolo, dopo Balenciaga e Practice, sono certo che lo sarà, in quanto la canzone (ascoltala), è ad oggi una delle più apprezzate e virali nonché la più ascoltata di Everything Sucks, sia su Youtube che sulle piattaforme streaming, grazie anche a social network come Tik Tok, nel quale gli utenti si stanno divertendo a postare brevi video sulle note della parte iniziale, quella relativa al tag del producer ed all’orecchiabile ritornello.

Princess Nokia – I Like Him testo e traduzione

[Intro: Denzel Curry]

Got the beat by Powers and we just made a banger

[Chorus]

I like him, like him too

He my man, he my boo

He my type, he so cute

I want him, and I want him too

I like him, like him too

He my man, he my boo

He my type, he so cute

I want him, and I want him too

[Verse 1]

Hop in the whip, hop in the truck

I do whatever the fuck that I want

I’m not a ho, I’m not a slut

I like to fuck and I sure like to suck

I am that bold, freezy like ice

I’m not a wife, so talk to me nice

You ain’t my type, I don’t like you

You a broke boy, look at your shoes

I am the player and I am the pimp

All of them boys, make ’em the trick

All of them boys, they on my shit

But all of them boys, they make me sick

[Refrain]

I do not see you taming me

‘Less them, they’re entertaining me

They just tryna p-play with me

Play with me, you gon’ pay the fee

[Chorus]

I like him, like him too

He my man, he my boo

He my type, he so cute

I want him, and I want him too

I like him, like him too

He my man, he my boo

He my type, he so cute

I want him, and I want him too

[Verse 2]

Dibble in this, and dibble in that

Get on his head like I am a brat

Play with his balls when he up to bat

Make daddy real proud like I’m Kyla Pratt

I’m taking a shower, he makin’ the bed

When I leave the city, I leave him on read

Go get the next, like I get the bread

He coming with questions, I call him the feds

He let me plead the fifth

‘Cause he know this box a gift

Eating breakfast, not at Tiff’

When I curve him he get stiff

I go beast mode

Ball like free throw

Game like cheat code

Pounds like kilo

[Chorus]

I like him, like him too

He my man, he my boo

He my type, he so cute

I want him, and I want him too

I like him, like him too

He my man, he my boo

He my type, he so cute

I want him, and I want him too





[Refrain]

I do not see you taming me

‘Less them, they’re entertaining me

They just tryna p-play with me

Play with me, you gon’ pay the fee





La Traduzione

[Intro]

Ottenuto il beat da Powers e abbiamo appena fatto una hit [Nota: questo è il tag del produttore Powers Pleasant]

[Ritornello]

Lui mi piace, mi piace anche lui

E’ il mio uomo, è il mio orsacchiotto

È il mio tipo, è così carino

Lo voglio e anch’io lo voglio

Lui mi piace, mi piace anche lui

E’ il mio uomo, è il mio orsacchiotto

È il mio tipo, è così carino

Lo voglio e anch’io lo voglio

[Strofa 1]

Salta nell’automobile costosa, salta a bordo

Faccio quello che ca**o mi pare e piace

Non sono una sgualdrina, non sono una pu**ana

Mi piace scopare e sicuramente mi piace proprio succhiare

Sono così audace, gelida come il ghiaccio

Non sono una moglie, quindi parlami in maniera gentile

Non sei il mio tipo, non mi piaci

Sei un ragazzo al verde, guarda le tue scarpe

Sono la giocatrice e la magnaccia

Tutti quei ragazzi, li prendo per i fondelli

Tutti quei ragazzi, mi stanno addosso

Ma tutti quei ragazzi, mi fanno vomitare





[Refrain]

Vedo che non mi domi

Almeno loro, mi fanno divertire

Cercano solo di giocare con me

Gioca con me, pagherai la tariffa

[Ritornello]

Lui mi piace, mi piace anche lui

E’ il mio uomo, è il mio orsacchiotto

È il mio tipo, è così carino

Lo voglio e anch’io lo voglio

Lui mi piace, mi piace anche lui

E’ il mio uomo, è il mio orsacchiotto

È il mio tipo, è così carino

Lo voglio e anch’io lo voglio

[Strofa 2]

Mi diletto in questo e mi diletto in quello

Sto nella sua testa come se fossi una monella

Gioco con le sue palle quando è pronto a colpire

Rendo papà molto orgoglioso come se fossi Kyla Pratt [Nota: Princess Nokia fa un gioco di parole riferendosi all’attrice Kyla Pratt, che era la voce di Penny Proud nella serie di cartoni animati degli anni 2000, The Proud Family. Penny era una ragazza molto dolce ma anche vogliosa di divertirsi al liceo. Come femminista che aveva anche talento nel canto, condivide molte caratteristiche con Princess Nokia.]

Io sto facendo la doccia, lui sta facendo il letto

Quando lascerò la città, non risponderò più ai suoi messaggi

Vado a prendere il prossimo, come se andassi a prendere il pane

Arriva facendo domande, lo chiamo FBI

Mi ha lasciato appellare al quinto emendamento

Perché sa che questa scatola è un regalo

Fare colazione, non da Tiffany

Quando lo rifiuto si irrigidisce

Vado in modalità bestia

Palla come tiro libero

Gioco come cheat code

Libbre come chilo

[Ritornello]

Lui mi piace, mi piace anche lui

E’ il mio uomo, è il mio orsacchiotto

È il mio tipo, è così carino

Lo voglio e anch’io lo voglio

Lui mi piace, mi piace anche lui

E’ il mio uomo, è il mio orsacchiotto

È il mio tipo, è così carino

Lo voglio e anch’io lo voglio

[Refrain]

Vedo che non mi domi

Almeno loro, mi fanno divertire

Cercano solo di giocare con me

Gioca con me, pagherai la tariffa

