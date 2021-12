Ascolta la canzone “Leggeri leggeri” del rapper Fedez. Dai anche un’occhiata al testo e al videoclip ufficiale del singolo.

Canzone uscita il 26 novembre 2021, “Leggeri leggeri”, interpretata dal famoso rapper milanese Fedez, è una hit, tratta dall’album “Disumano”, che sta avendo un enorme successo.

Ascoltiamo insieme il motivo dando un’occhiata al testo e al videoclip ufficiale del singolo.

Leggeri leggeri testo, Fedez

Strofa 1

Sotto casa

Che te ne fumi un’altra per cambiare aria

Che stare bene troppo tempo ci si ammala

Se fossi in te non mi richiamerei, oh no

E metto i Nirvana

La vasca illuminata dal lampione in strada

Che mondo di merda, che bella giornata

Sì, tu mi fai incazzare più dei miei, lo so

E usciamo dal buio con in mano fuochi artificiali

Coi nostri nostri sogni che diventano astronavi

Questo tempo è un film che premia solo attori cani

Un aereo di carta contro i caccia militari

Pre-Ritornello

E sono sempre stato tuo, anche adesso, anche adesso

Che ho i capelli fluo, io lo faccio per te

Così mi trovi al buio, anche adеsso, anche adesso

Che fuori è un po’ tutto divеrso

Ritornello

Temporali e testacoda

Torniamo a casa, c’è il sole

Settimane a squarciagola

Per non sentire il rumore, eh

Si può imparare a ballare sui pezzi di vetro

Sull’ultima corsa, sull’ultima metro

Temporali e testacoda

Anche col piombo nel cuore

Noi ci facciamo leggeri leggeri

Leggeri leggeri

Strofa 2

È uno scandalo

Che l’amore sia legale anche in democrazia

Tu mi hai detto stronzo e mi è passata la poesia

Ma le nostre teste si assomigliano, oh no

E allora prendo un tavolo

Ché lo so che certe cose a te ti piacciono

Così puoi gridare a tutti che la colpa è mia

E tu questa la chiami democrazia? Oh no

Pre-Ritornello

Sono sempre stato tuo, anche adesso, anche adesso

Che ho i capelli fluo, io lo faccio per te

Così mi trovi al buio, anche adesso, anche adesso

Che fuori è un po’ tutto diverso

Ritornello

Temporali e testacoda

Torniamo a casa, c’è il sole

Settimane a squarciagola

Per non sentire il rumore

Si può imparare a ballare sui pezzi di vetro

Sull’ultima corsa, sull’ultima metro

Temporali e testacoda

Anche col piombo nel cuore

Noi ci facciamo leggeri leggeri

Leggeri leggeri

Noi ci facciamo leggeri leggeri

Leggeri leggeri

Bridge

Restiamo qui, siamo qui

In piedi su uno spigolo

Senza parlare

Siamo qui, siamo qui

Solo per il brivido che ci rimane

Ritornello e conclusione

Temporali e testacoda

Torniamo a casa, c’è il sole

Settimane a squarciagola

Per non sentire il rumore

Si può imparare a ballare sui pezzi di vetro

Sull’ultima corsa, sull’ultima metro

Temporali e testacoda

Anche col piombo nel cuore

Noi ci facciamo leggeri leggeri

Leggeri leggeri

Il videoclip ufficiale

Potrebbe interessarti anche: Fedez, chi scrive i suoi pezzi? Lei è stata anche a Sanremo | Non ci crederete mai

Cosa ne pensate, Cari Lettori? Vi piace? A voi i commenti!

Giordano Caforio