By

Ascolta la canzone “Le madri degli altri” di Fedez ft. Tananai. Dai anche un’occhiata al testo del singolo dei due artisti.

Canzone uscita il 26 novembre 2021, “Le madri degli altri”, interpretata dal famoso rapper milanese Fedez e dall’artista Tananai, è una hit, tratta dall’album “Disumano”, che sta avendo un enorme successo.

Ascoltiamo insieme il motivo dando un’occhiata al testo del singolo.

Le madri degli altri testo, Fedez e Tananai

Strofa 1

Fedez

Hola, ti racconto una storia

C’era una volta una signora

Che risparmiava sulla spesa

Ora mia madre lavora

Finché ‘sta musica funziona

Finché un amico non mi froda

Non voglio più sentirla certa roba

Ritornello

Fedez

No, dai, Beethoven la nona

Poteva pure andarmi peggio

Una sveltina dentro al cesso

Invece guarda quanti baci

Come quando si salutano gli angeli, come la curva del Napoli

Come le madri degli altri (x2)

Post-Ritornello

Tananai

Tu dimmi dove sei stasera

Che mi faccio mezzo mondo

Per rivederti

Tu non preoccuparti

Che se esageriamo ci portano gli altri

Strofa 2

Tananai

Eh, prova a avvicinarsi, manco lei si fida

California a fuoco, mamma che l’aiuta

Pensa che devo fare la fila

Ma io penso alla sua amica

Lei mi dice: “Tra’” manco fosse la metà

Questa balbetta manco fosse la metà

Ti amavo che questo cielo manco fosse la metà

Forse mi sbagliavo, non eri la mia metà

Ritornello

Fedez

No, dai, Beethoven la nona

Poteva pure andarmi peggio

Una sveltina dentro al cesso

Invece guarda quanti baci

Come quando si salutano gli angeli, come la curva del Napoli

Come le madri degli altri (x2)

Strofa 3

Fedez

Nebbia, fumo denso esce dalla portiera nera

Quel matto ha un appuntamento in Brera

Spera di cavarsela pure ‘sta sera

Ognuno sopravvive alla propria maniera

Hola, ti racconto una storia

Il terzo giorno di scuola mi hanno rubato la giacca

Ma mai la parola

Finché ‘sta musica funziona

Finché mia figlia non mi odia

Non voglio più sentirla certa roba

Ritornello e conclusione

Fedez

No, dai, Beethoven la nona

Poteva pure andarmi peggio

Una sveltina dentro al cesso

Invece guarda quanti baci

Come quando si salutano gli angeli, come la curva del Napoli

Come le madri degli altri (x2)

Il video ufficiale

Potrebbe interessarti anche: Sapore feat Tedua, il nuovo brano di Fedez: testo e significato

Cosa ne pensate, Cari Lettori? Vi piace? A voi i commenti!

Giordano Caforio