Ascolta la canzone “Fuori dai guai” di Fedez feat Cara. Dai anche un’occhiata al testo e al significato del singolo.

Canzone uscita il 26 novembre 2021, “Fuori dai guai”, interpretata dal famoso rapper milanese Fedez e dall’artista Cara, è una hit, tratta dall’album “Disumano”, che sta avendo un enorme successo.

Ascoltiamo insieme il motivo dando un’occhiata al testo e al significato del singolo.

Fuori dai guai: significato della canzone di Fedez e Cara

Da ciò che si apprende, questa canzone con l’artista Cara ha un significato che tocca più temi, come l’amore, il rifiuto, l’integrazione e l’intolleranza. Senz’altro, come noto, Fedez è un po’ di tempo che si batte per i diritti dei più deboli. Andiamo, quindi, a scoprire il testo e il video del singolo!

Fedez e Cara, testo di Fuori dai guai

Strofa 1

Fedez

Non ho mai avuto l’invidia del cazzo

O un presidente che non fosse maschio

Bevo le lacrime che c’è potassio

Nel disastro mi rilasso

Chiusi dentro il bagno, c’è qualcuno che bussa

Per un bacio di troppo qui ti fanno la multa

Non tiro la Coca-Cola con la cannuccia

Non ammazzo il tempo o anche lui mi denuncia

Ritornello

Fedez e Cara

Se non mi chiedi il bis, vado in vacanza

E scusa per la suite, ma eravamo in quaranta

Ti offro la mia vita, che peccato se avanza

Spero ti piaccia abbastanza

Cosa c’è di male, sto fumando in santa pace

Se tutto va a puttane, torno da mia madre

Che mi dice: “Ah, ah, ah, ognuno ha i suoi guai”

Il nostro dramma provinciale, gli anni delle pare

Qualcuno che si salva, qualcun altro ci rimane

Ci si prova a, a, a stare fuori dai guai, fuori dai guai

Post-Ritornello

Fedez e Cara

Bella ‘sta vita, santa Maria

Na, na, na-na-na-na-na-na

Ma se trovo l’uscita, ti porto via

Na, na, na-na-na-na-na-na

Strofa 2

Fedez

Mi dici: “Siamo amici” sì, ma io non ci casco

Tu non lo hai mai avuto tipo un amico maschio

Maledetto amore, non toccare quel tasto

Scusa, non sputarmi nel piatto

Ci mangio

Versami il vino, il mio preferito

E spezzo il pane, buon appetito

Sono affamato, sono partito

In infradito

Ritornello

Cara e Fedez

Se non mi chiedi il bis, vado in vacanza

E scusa per la suite, ma eravamo in quaranta

Ti offro la mia vita, che peccato se avanza

Spero ti piaccia abbastanza

Cosa c’è di male, sto fumando in santa pace

Se tutto va a puttane, torno da mia madre

Che mi dice: “Ah, ah, ah, ognuno ha i suoi guai”

Il nostro dramma provinciale, gli anni delle pare

Qualcuno che si salva, qualcun altro ci rimane

Ci si prova a, a, a stare fuori dai guai, fuori dai guai

Post-Ritornello

Fedez e Cara

Bella ‘sta vita, santa Maria

Na, na, na-na-na-na-na-na

Ma se trovo l’uscita, ti porto via

Na, na, na-na-na-na-na-na

Strofa 3

Fedez e Cara

Ehi, ma che begli occhi che hai

Grazie, sei gentile, ma non sono miei

Cosa c’è di male, sto fumando in santa pace

Se tutto va a puttane, torno da mia madre

Che mi dice: “Ah, ah, ah, ognuno ha i suoi guai”

Il nostro dramma provinciale, gli anni delle pare

Qualcuno che si salva, qualcun altro ci rimane

Ci si prova a, a, a stare fuori dai guai, fuori dai guai

Post-Ritornello e conclusione

Fedez e Cara

Bella ‘sta vita, santa Maria

Na, na, na-na-na-na-na-na

Ma se trovo l’uscita, ti porto via

Na, na, na-na-na-na-na-na

Il video ufficiale

Cosa ne pensate, Cari Lettori? Vi piace? A voi i commenti!

Giordano Caforio