Vecchio (con Dargen D’amico), Fedez | Testo e audio della canzone

Di seguito il testo e l’audio della canzone Vecchio di Fedez in featuring con Dargen D’amico tratta dal nuovo album Disumano.

Fedez, ha pubblicato il suo nuovo disco Disumano, uscito il 26 novembre su tutte le piattaforme digitali e fisiche.

Il nuovo album di Fedez, Disumano

L’album è il settimo in studio e vede mischiare vari stili che nel tempo il cantautore ha appreso e sperimentato.

Le canzoni presenti nell’album sono le seguenti:

Morire morire Stupido stupido Bella storia Sapore ft Tedua Bimbi per strada (Children) Vittoria Guarda cosa mi fai fare Meglio del cinema Vecchio ft Dargen D’Amico Mille con Achille Lauro e Orietta Berti Fuori dai guai ft Cara Notte brava Le madri degli altri ft Tananai Problemi con tutti (Giuda) Un giorno in pretura La cassa spinge 2021 ft Crookers, Myss Keta e Dargen D’Amico Fede e speranza ft Speranza Chiamami per nome ft Francesca Michielin Leggeri leggeri Mi sto sul cazzo

Il testo e l’audio del brano Vecchio

Salto come Fiona May

Anche senza la pastiglia

Dai non la passare a lei

Che conosco la famiglia

Sista non importa quello che dicono

Fluido Fra non importa l’articolo

Fai le stories imiti i Migos

Poco dopo ti allaccia la Digos

Sbaglio sbaglio sto ancora imparando

E sto svapando al sapore di mango

Primo maggio son andato sul palco

Il mio avvocato è Cristiano Ronaldo

Otto di mattina arriva la municipal

Qualche goccia che si stacca da una nuvola

Non sono ancora così vecchio

Ho visto i rave ho visto i black block

Io vado al mare, prendere o lasciare

Stanno passando il nostro pezzo

Non sono ancora vecchio

Ho perso gli amici miei

Perché lei voleva un figlio

Sto ancora pensando a lei

Ma vedrai che mi ripiglio

Gli amici miei persi nei tunnel di bambaland

Entrano in banca ma con la maschera

Fuga in macchina c’hai la faccia pallida

Mi dice tutto a posto invece sanguina

E io scanno scanno ma mica è una Lambo

Mi dice ti ricordi che giocavamo a Rambo

Chе squallido penso che mi stai ricattando

Gli unici santi di felicità solo quando

Non ricordo più lе mie responsabilità

Qualche goccia che si stacca da una nuvola

Non sono ancora così vecchio

Ho visto i rave ho visto i black block

Io vado al mare, prendere o lasciare

Stanno passando il nostro pezzo

Non sono ancora vecchio

Salto come Fiona May

Anche senza la pastiglia

Dai non la passare a lei

Che conosco la famiglia

Ho perso gli amici miei

Perché lei voleva un figlio

Sto ancora pensando a lei

Ma vedrai che mi ripiglio