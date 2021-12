Sapore feat Tedua, il nuovo brano di Fedez: testo e significato

Nel nuovo disco di Fedez, Disumano è presente il brano Sapore in featuring con Tedua, vi sveliamo di seguito il testo e il significato.

Fedez nel suo nuovo disco intitolato Disumano, ha inserito una canzone in duetto con Tedua intitolata Sapore.

Il significato del brano di Fedez feat. Tedua

Il brano parla di una relazione complicata da cui però è impossibile allontanarsi. Sullo sfondo di una romantica Milano parla di come ad ogni riavvicinamento rimane il sapore di un amore vero e genuino dopo un lascia e molla impossibile a cui ogni volta si ritorna per assaporare la dolce metà.

Il testo di Sapore

Ecco di seguito il testo della canzone:

No, era un po’ accelerato, ma era a cento perché mi sa che ero allenato

E ho camminato fino alla spiaggia, sono andato in spiaggia

Lui stava passando

E quando ho visto che vomitavo ho preso cinque gocce

Tu lo sai

La gelosia come ci fotte

E dove vai?

Come ti bruci questa notte?

Io non ho più l’età

Per restare fuori da un locale

Sai che non amo mai

E se amo è un odio amatoriale

Dove vai? (Dove vai? Dove vai? Dove—)

La gelosia come mi fotte

Ah, ah, Milano, che brutto cielo

Che fai, respiri davvero?

Dio, lo sai che non ci credo

E poi ci siamo lasciati

Fottuti е rivisti

E poi ci siamo baciati nei posti più tristi

Io ho ancora addosso il tuo sapore

Mi lasci semprе un buon

Sapore

Mi lasci sempre un buon

Mi lasci sempre un buon

Tu sei la sorgente, il mio sogno ricorrente (Uoh)

Vedi oltre l’orizzonte della mente (Yeah)

Nei paesaggi tropicali

Tra le dune e i deserti

Nei tuoi immensi rompicapi

Ti lancerai come in cielo un deltaplano

Mi lascerai chiuso dentro al becco di un pellicano (Ah)

Nelle pupille, papille gustative (Yeah)

Tu sei come un fiore, tu sei la mia fine (Uoh)

Quando mangio, bevo, sento solo il tuo sapore (Sai)

E non si leva col sapone (Mai)

Fa le scintille ciò che voglio dire

Qua sono parole, qua sono precise

Lasciami addosso il sapore come le commesse

Al reparto profumi de La Rinascente

Ah, ah, Milano, che brutto cielo

Che fai, respiri davvero?

Dio, lo sai che non ci credo

E poi ci siamo lasciati

Fottuti e rivisti

E poi ci siamo baciati nei posti più tristi

Io ho ancora addosso il tuo sapore

Mi lasci sempre un buon

Sapore

Mi lasci sempre un buon

Mi lasci sempre un buon

Mi lasci sempre un buon