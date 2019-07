Le Calippe – Portame Ar Mare: video ufficiale e testo

Dal 12 luglio 2019 è disponibile il nuovo singolo de Le Calippe che si intitola Portame Ar Mare, un tormentone tutto romano di Romina Olivi e Debora Russo, scritto e composto da Alessia Forganni, Andrea Passaretti e Daniele Vantaggio. Leggi il testo e ascolta e guarda il video ufficiale di questa simpatica canzone.

Queste due ragazze, nel 2009 vennero intervistate da un giornalista di SkyTg24 nella spiaggia di Olbia e le loro risposte divennero a dir poco virali su internet. All’epoca non si conoscevano, ma successivamente sono diventate e rimaste amiche.

Per festeggiare il decimo anniversario da questa intervista, le due hanno deciso di mettere su questo orecchiabile brano estivo, il cui filmato vede la partecipazioni di personaggi celebri come Lucia Orlando (ex Grande Fratello 2018) e Selvaggia Roma (ex Temptation Island).

Nel brano non mancano citazioni a Barbara D’Urso e al fantasioso personaggio Mark Caltagirone, del quale abbiamo recentemente avuto modo di parlare in occasione del primo singolo di Trash Italiano, Buona Primavera.

Diverrà un tormentone, quantomeno romano?

Le Calippe Portame Ar Mare testo

A bello, che ce dai un passaggio? Stamo anna a Ostia

(Che volete annà ar mare?)

Eccerto che non lo vedi che sto a fa’ a colla , daje, annamo cori!

Non mi ricordo mai a che cancello stai

Tutti quei chilometri senza arrivare mai

Su per quelle dune centinaia di avventure

Di giorno sotto il sole, di notte mille lune

Giù l’asciugamano con la biretta in mano

Tutti incastonati sembra un tetris disumano

Sul lettino del vicino, calippo, il paradiso

Come dalla D’urso al suo salotto, ti sorrido.





Hey! l’estate ci chiama

Hey! la gente c’ammira

Hey! siamo pronte a far festa

Hey! andiamo fuori di testa

Hey! l’estate ci chiama

Hey! la gente c’ammira

Hey! siamo pronte a far festa

Hey! andiamo fuori di testa

Portame ar mare

O ‘ndo te pare

Pìame na bira

Che n c’ho ‘na lira

[Parlato – con riferimento all’intervista del 2009]

Fa troppo cardo, cioè, stiamo a fa’ a colla.

Pur’ io me so presa ‘n Calipo e poi ‘na bira

Poi al mare uno se deve divertì se deve.

Con gli occhiali a specchio guardo gli altri qui intorno

Ce ne stanno certe che se sentono miss mondo

Damoje giù a tutti senza controllo

Come fa in tv quando parla Maggioio

Passano le ore con un caldo che si muore

Tanto picchia forte che c’ho un’allucinazione

Forse non esisto sono solo un’invenzione

Sono un’illusione come Mark Caltagirone





Hey! l’estate ci chiama

Hey! la gente c’ammira

Hey! siamo pronte a far festa

Hey! andiamo fuori di testa

Portame ar mare

O ‘ndo te pare

Pìame na bira

Che n c’ho ‘na lira

Portame ar mareeeee.





