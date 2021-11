LDA: Chi è la sorella del cantante di Amici 21? Una bellezza mai vista prima

By

Un talento, quello di LDA, che non poteva passare inosservato nella scuola di Amici essendo il figlio di Gigi D’Alessio. Ma sapete che ha anche una sorella molto bella? Oggi vi sveleremo chi è e cosa fa nella vita.

Una famiglia decisamente molto numerosa quella di Gigi D’Alessio. Adesso, uno dei figli più giovani dell’artista napoletano, LDA, acronimo di Luca D’Alessio, sta partecipando ad uno dei programmi più amati e seguiti dai giovani, Amici di Maria De Filippi.

LDA ha una sorella bellissima: l’avete mai vista? Ecco chi è

La figlia di Gigi D’Alessio è un vero schianto! La sorella di LDA è molto attiva sui social e grazie al suo notevole aspetto fisico è molto seguita e vanta numerosi followers.

Il cantante figlio d’arte ha già avuto modo di mostrare, in video, il fratello maggiore Claudio. Ora i suoi fan sperano presto di vedere anche un contributo da parte della sorella Ilaria D’Alessio.

Per fare un po’ di chiarezza, Ilaria, Claudio e Luca sono i tre figli che Gigi ha avuto dalla prima moglie, Carmela Barbato. Andrea D’Alessio invece è il figlio che Gigi ha avuto dalla storia ormai finita con la bellissima cantante Anna Tatangelo.

Com’è ben noto al mondo dei gossip, è in arrivo per Gigi un altro pargoletto. Questa volta a farlo diventare papà è la nuova compagna napoletana Denise Esposito, per la quale Gigi ha completamente perso la testa.

Chi è Ilaria?

Con la gravidanza di Denise – più giovane di lei- Ilaria forse può sperare di avere una bella sorellina essendo al momento l’unica femmina in famiglia.

Classe 1992, Ilaria è nata ovviamente a Napoli. A differenza dei fratelli, Ilaria ha continuato gli studi dopo le superiore laureandosi in Scienze Politiche all’Università La Sapienza di Roma.

Esteticamente, mentre Ilaria somiglia più a sua mamma (capelli castana occhi verdi intensi), LDA e Claudio somigliano più a Gigi ma i caratteri comuni comunque si notano.

Ilaria ama condividere attimi della sua vita con i suoi fan su IG: ed è così che viene fuori il suo essere sensuale.

Un bellissimo volto e un corpo notevole: insomma la figlia di Gigi è davvero una delle figlie d’arte più belle del web.