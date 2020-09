Riki – Litighiamo: ascolta il singolo dal nuovo album (testo)

Litighiamo è il terzo singolo di Riccardo Marcuzzo, alias Riki, estratto dal secondo album in studio Popclub, uscito il 4 settembre 2020, a poco meno di tre anni di distanza dal disco d’esordio Mania, che fece seguito all’EP di debutto Perdo le parole, pubblicato il 19 maggio 2017. Vedremo come andrà questa seconda era discografica composta da undici inediti, caratterizzati da sonorità pop ed elettroniche. Con i primi due citati lavori, il cantante riuscì a piazzare oltre 300mila copie.

Ascolta e leggi il testo di questa bella canzone, scritta e composta con la collaborazione di Riccardo Scirè. Ricordo che i precedenti singoli sono stati Gossip, pubblicato il 9 ottobre 2019, e Lo sappiamo entrambi, che il cantante lombardo classe ’92, presentò al Festival di Sanremo.

Nel brano in oggetto, decisamente gradevole, il cantautore originario di Segrate, parla di una relazione che non va proprio a gonfie vele, perché come da titolo, è fatta quasi esclusivamente di litigi.

Litighiamo Riki Testo

[1a Strofa]

Ti aspettavo a letto invece no

io che taglio corto e tu il contorno ai toast

mi rinfacci cose che non so

io che tolgo l’audio, tu noi dai tuoi post e

[Pre-Ritornello]

Riusciamo a perderci l’ultima volta

ci urtiamo contro e no, non ci si volta

usciamo a prenderci l’ultima colpa

ci urliamo contro e no, non ci si ascolta

[Ritornello]

Litighiamo

tra i forse e le lacrime

litighiamo

che forse è più facile

per ogni cosa in più non detta

litighiamo

e per passare il tempo in fretta

litighiamo

per ogni sguardo chiuso in terra

litighiamo

è che non voglio andare, aspetta

litighiamo

[2a Strofa]

Tris di diamanti alle slot (eh, eh)

lista di amanti low cost (ahi, ahi)

cosa ti manca e cos’ho

ma non ho più rime con no-o-o-oh





[Pre-Ritornello]

Riusciamo a perderci l’ultima volta

ci urtiamo contro e no, non ci si volta

usciamo a prenderci l’ultima colpa

ci urliamo contro e no, non ci si ascolta

[Ritornello]

Litighiamo

tra i forse e le lacrime

litighiamo

che forse è più facile

per ogni cosa in più non detta

litighiamo

e per passare il tempo in fretta

litighiamo

per ogni sguardo chiuso in terra

litighiamo

è che non voglio andare, aspetta

litighiamo

per ogni cosa in più non-

litighiamo

e per passare il tempo in fretta

litighiamo

per ogni sguardo chiuso in terra

litighiamo

è che non voglio andare, aspetta

litighiamo