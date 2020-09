Ozuna & Camilo duettano in Despeinada: video ufficiale, testo e traduzione della canzone

Leggi il testo e la traduzione in italiano e guarda il video ufficiale di Despeinada, singolo di Ozuna con il colombiano Camilo, rilasciato il 3 settembre 2020, un giorno prima della release del quarto album in studio ENOC.

Scritto dagli interpreti con la collaborazione di Gotay & Dynell, e prodotto da Legazzy, Yazid & Hi Music Hi Flow, il brano in oggetto è stato il quinto anticipo del progetto del cantautore portoricano classe 1992, arrivato a 9 mesi dall’ultimo lavoro Nibiru.

Nella contagiosa canzone, i due artisti si rivolgono alla donna con la quale hanno un’accesa relazione: Ozuna parla dei sentimenti di confusione che prova nei confronti della donzella, con la quale ha una grande intesa in special modo sotto le lenzuola. Lei è tuttavia una di quelle ragazze che dopo aver consumato il rapporto, svanisce nel nulla, per poi ripresentarsi improvvisamente. Naturalmente questo non è gradito, perché i due vorrebbero che lei resti al loro fianco.

Despeinada Ozuna Testo

Download su: Amazon – iTunes

[Intro: Oz.]

Yeah, eh, eh, oh

La Tribu

Ozuna “El Oso” (Mmm)

¿Por qué todo tiene que ser confuso? (Confuso)

Desde el principio fuiste tú la que impuso (Oh-oh)

Que lo dejaramo’ así

El alma y la mente en un duelo (El alma y la mente en un duelo)

Forcejeando pa’ quedarse aquí (Jaja; aquí)

Haciéndolo está muy adelantá’ la nena (Woh-oh)

Seca con los demá’ y conmigo en humeda’ (Humeda’)

Que cuando te va’ má’ gana’ me dan (Me dan; oh)

[Pre-Rit.: Oz.]

Por algo será

Que no cambió lo de conocerte (No-oh)

Cambió que te vaya’ cuando amanece (Cuando amanece)

Porque te entrega’, pero no lo suficiente (Suficiente)

No llama’, pero cuando te aparece’, eh

[Rit.: Camilo]

Tu piel mojada, tirá’ en la cama

Bien maquillada, así será

Tu piel mojada, tan despeinada

Sin decir nada, así se va (Así se va)

[1a Strofa: Oz. & Camilo]

Así será (Yeah)

No hemos empeza’o y odio cuando tú te vas (Cuando tú te va’)

Solo hemos habla’o y te siento muy humeda (Humeda)

La vida e’ muy frágil, mira qué fácil se va (Oh-oh-oh)

Así, una mujer como tú yo quiero (Como tú yo quiero)

Quédate que yo te necesito (Que yo te necesito)

Pueden regalarme el mundo entero (Regalarme el mundo entero)

Y no te cambiaría, eso e’ un mito, mai (Nunca)

Ay, una mujer como tú yo quiero (Una mujer como tú)

Quédate que yo te necesito (Ay, ven)

Y pueden regalarme el mundo entero

[Pre-Rit.: Camilo]

Ay, pero por algo será (Por algo será)

Que no cambió lo de conocerte (No, no)

Cambió que te vayas cuando amanece (Te vaya’)

Porque te entregas, pero no lo suficiente

No llamas, pero cuando te aparece’, eh

[Rit.: Oz. & (Camilo)]

Tu piel mojada, tirá’ en la cama

Bien maquillada, así será (Así será)

Tu piel mojada, tan despeinada (Tan despeinada)

Sin decir nada, así se va

[2a Strofa: Camilo]

Ay, si tú te vas

Guárdame un ladito que me voy detrás (Detrás)

Vámono’ de aquí pa’ no volver jamás (Jamás)

Porque yo me muero cuando tú no estás

Siento que sobra el aire (Sobra el aire)

Yo estoy acostumbrado a que me falte contigo

Ay, como tú no hay nadie (Nadie)

Sé que tú quieres estar conmigo (Y conversar)

Y eso es así, un amor como tú yo quiero (Ay, tú, tú)

Quédate, que yo te necesito

Pueden regalarme el mundo entero





[Pre-Rit.: Oz.]

Ay, pero por algo será

Que no cambió lo de conocerte (Conocerte)

Cambió que te vaya’ cuando amanece (Cuando amanece)

Porque te entrega’, pero no lo suficiente (Suficiente)

No llama’, pero cuando te aparece’, eh

[Rit.: Ozuna & Camilo]

Tu piel mojada, tirá’ en la cama

Bien maquillada, así será

Tu piel mojada, tan despeinada

Sin decir nada, así se va

[Outro: Ozuna & Camilo]

Eh (Así se va)

(Tu piel mojada, tirá’ en la cama)

El Negrito Ojos Claro’

(Bien maquillada, así será)

El Negrito Ojos Claro’

Ozuna

Ozuna

(Tu piel mojada, tan despeinada)

Camilo

Dí-Dí-Dímelo, Gotay

(Sin decir nada, así se va)

Jaja, Dynell

Yazid

(Tu piel mojada, tirá’ en la cama

Bien maquillada, así será)

La Tribu

(Tu piel mojada, tan despeinada)

Woh-oh

(Sin decir nada, así se va)

Hyde “El Químico” (Una mujer como tú yo quiero)

Ozuna (Quédate que yo te necesito)

Camilo, mmm (Pueden regalarme el mundo entero)

Pero por algo será





Ozuna – Despeinada traduzione

[Introduzione]

Sì, eh, eh, oh

La tribù

Ozuna “l’orsacchiotto” (Mmm)

Perché tutto deve essere confuso? (Confuso)

Sin dall’inizio sei stata tu a imporre (Oh-oh)

Di lasciare le cose così

L’anima e la mente in un duello (anima e mente in un duello)

Lottando per restare qui (Haha; qui)

A farlo la ragazza è molto avanti (Woh-oh)

Si secca con gli altri e si bagna con me (si bagna)

Che quando te ne vai mi fai aumentare il desiderio

[Pre-Ritornello]

E’ significativo

Che non è cambiato il fatto di conoscerti (No-oh)

Ma è cambiato che tu vada via quando sorge il sole (Quando sorge il sole)

Perché ti concedi ma non abbastanza (abbastanza)

Non richiami, ma quando ti fai vedere, eh

[Ritornello]

La tua pelle bagnata, si getta nel letto

Ben truccata, così sarà

La tua pelle bagnata, tutta spettinata

Senza dire niente, sparisci (sparisci)

[Strofa 1]

Così sarà (Sì)

Non abbiamo ancora iniziato e odio quando te ne vai (quando te ne vai)

Abbiamo solo parlato e ti sento molto bagnata (bagnata)

La vita è molto fragile, guarda con che facilità se ne va (Oh-oh-oh)

Quindi, voglio una donna come te (voglio una come te)

Resta che ho bisogno di te (che ho bisogno di te)

Potrebbero regalarmi il mondo intero (regalarmi il mondo intero)

E non ti cambierei, questo è un mito, mami (mami)

Oh, voglio una donna come te (una donna come te)

Resta, ho bisogno di te (Ay, vieni)

E potrebbero regalarmi il mondo intero





[Pre-Ritornello]

E’ significativo (E’ significativo)

Che non è cambiato il fatto di conoscerti (No, no)

Ma è cambiato che tu vada via quando sorge il sole (te ne vai)

Perché ti concedi ma non abbastanza

Non richiami, ma quando ti fai vedere, eh

[Ritornello]

La tua pelle bagnata, si getta nel letto

Ben truccata, così sarà (così sarà)

La tua pelle bagnata, tutta spettinata (tutta spettinata)

Senza dire niente, sparisci

[Strofa 2]

Sì, se te ne vai

Tienimi un posticino perché ti seguo

Andiamocene da qui per non tornare mai più (mai)

Perché quando non ci sei sto male

Sento che c’è aria in eccesso (C’è aria in eccesso)

Sono abituato a al fatto che quando sono con te mi manca

Ay, come te non c’è nessuna (nessuna)

So che vuoi stare con me (e parlare)

Ed è così, io voglio un amore come te (Ay, tu, tu)

Resta, che ho bisogno di te

Potrebbero regalarmi il mondo intero

[Pre-Ritornello]

E’ significativo

Che non è cambiato il fatto di conoscerti (conoscerti)

Ma è cambiato che tu vada via quando sorge il sole (Quando sorge il sole)

Perché ti concedi ma non abbastanza (abbastanza)

Non richiami, ma quando ti fai vedere, eh

[Ritornello]

La tua pelle bagnata, si getta nel letto

Ben truccata, così sarà

La tua pelle bagnata, tutta spettinata

Senza dire niente, sparisci

Il video di Despeinada