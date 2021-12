Ascolta la canzone “LALA” di Alicia Keys ft. Swae Lee. Dai anche un’occhiata al testo originale e alla traduzione in Italiano.

Canzone uscita nel settembre del 2021, “LALA (Unlocked)”, interpretata dalla nota cantautrice statunitense Alicia Keys e dall’amatissimo rapper Swae Lee, è una hit che sta avendo un enorme successo in tutto il mondo.

Ascoltiamo insieme il motivo dando un’occhiata al testo originale, alla traduzione in lingua italiana del brano.

LALA (Unlocked) testo, Alicia Keys ft. Swae Lee

Ritornello

Alicia Keys e Swae Lee

Light the incense (Incense), not to mention (Mention)

Skin like whiskey (Whiskey)

She’s cold like on the rocks (Rocks)

La, la-la, la, la-la, la, la

Eyes still low, smokin’ zaza

Light the incense, lose the tension, feel like heaven

Lust mixed with a vodka

La, la-la, la, la-la, la, la

Feelings get lost in the lala (Here we go, haha, we in business)

Strofa 1

Swae Lee e Alicia Keys

Happy but you’re unhappy (We in business)

Shorty, you’re so valid

I’m ready when you’re ready (Ready)

Don’t you know eyes can be so deadly?

I try not to think, but you made me

It’s just a G thing, baby (Baby)

Now all in my satin sheets, you’re layin’ (Layin’)

Walk through the door, there you were

Bought you Louis, Fendi, et cetera

Woman, you should’ve told me you were dangerous

Woman, you should’ve told me you were medicine (Here we go)

Pre-Ritornello

Alicia Keys e Swae Lee

Put it on me like you said you would

Fell so hard like you said you would

Love out of this world, out of this nebula

It’s best to just put you on my schedule

Ritornello

Swae Lee e Alicia Keys

Light the incense (Incense), not to mention (Mention)

Skin like whiskey (Whiskey)

She’s cold like on the rocks (Rocks)

La, la-la, la, la-la, la, la

Eyes still low, smokin’ zaza

Light the incense, lose the tension, feel like Heaven

Lust mixed with a vodka

La, la-la, la, la-la, la, la

Feelings get lost in the lala (Here we go, haha, we in business)

Strofa 2

Alicia Keys e Swae Lee

Listen, healthy indecision (We in business)

Trying to fight it would be so ridiculous (Yeah)

I’m ready when you’re ready

Someone watchin’ would be so jealous

I try not to think, but you made me

It’s just a G thing, baby (Baby)

All in my satin sheets, you’re layin’ (Here we go)

Pre-Ritornello

Alicia Keys

Put it on me like you said you would

Fell so hard like you said you would

Love out of this world, out of this nebula

It’s special, put you on my schedule

Ritornello e Conclusione

Swae Lee e Alicia Keys

Light the incense (Incense), not to mention (Mention)

Skin like whiskey (Whiskey)

She’s cold like on the rocks (Rocks)

La, la-la, la, la-la, la, la

Eyes still low, smokin’ zaza

Light the incense, lose the tension, feel like Heaven

Lust mixed with a vodka

La, la-la, la, la-la, la, la

Feelings get lost in the lala (Here we go, haha, we in business)

Alicia Keys e Swae Lee: traduzione di LALA (Unlocked)

Ritornello

Alicia Keys e Swae Lee

Accendi l’incenso (Incenso), non menzionare (Menzionare)

Pelle come whiskey (Whiskey)

Lei è fredda come sulle rocce (Rocce)

La, la-la, la, la-la, la, la

Occhi ancora bassi, fumando erba

Accendi l’incenso, perdi la tensione, sentiti in Paradiso

Lussuria mescolata con una vodka

La, la-la, la, la-la, la, la

I sentimenti si perdono nel LALA (Ci siamo, ahahah, siamo in affari)

Strofa 1

Swae Lee e Alicia Keys

Felice ma tu sei infelice (Siamo in affari)

Piccoletto, sei così valido

Sono pronta quando sei pronto (Pronto)

Non sai che gli occhi possono essere così letali?

Cerco di non pensare, ma mi hai fatto

È una cosa buona, baby (Baby)

Ora tutto nelle mie lenzuola di raso, stai sdraiato (sdraiato)

Attraversa la porta, eri lì

Ti ho comprato Louis, Fendi, eccetera

Donna, avresti dovuto dirmi che eri pericolosa

Donna, avresti dovuto dirmi che eri una medicina (Ci siamo)

Pre-Ritornello

Alicia Keys e Swae Lee

Mettilo su di me come hai detto che avresti fatto

È caduto così forte come avevi detto che avresti fatto

Amore fuori da questo mondo, fuori da questa nebulosa

È meglio metterti nel mio programma

Ritornello

Swae Lee e Alicia Keys

Accendi l’incenso (Incenso), non menzionare (Menzionare)

Pelle come whiskey (Whiskey)

Lei è fredda come sulle rocce (Rocce)

La, la-la, la, la-la, la, la

Occhi ancora bassi, fumando erba

Accendi l’incenso, perdi la tensione, sentiti in Paradiso

Lussuria mescolata con una vodka

La, la-la, la, la-la, la, la

I sentimenti si perdono nel LALA (Ci siamo, ahahah, siamo in affari)

Strofa 2

Alicia Keys e Swae Lee

Ascolta, sana indecisione (Siamo in affari)

Cercare di combatterlo sarebbe così ridicolo (Sì)

Sono pronto quando sei pronto

Qualcuno che guarda sarebbe così geloso

Cerco di non pensare, ma mi hai fatto

È solo una cosa buona, piccola (piccola)

Tutto nelle mie lenzuola di raso, stai sdraiato (ci siamo)

Pre-Ritornello

Alicia Keys

Mettilo su di me come hai detto che avresti fatto

È caduto così forte come avevi detto che avresti fatto

Amore fuori da questo mondo, fuori da questa nebulosa

È speciale, mettiti nel mio programma

Ritornello e Conclusione

Swae Lee e Alicia Keys

Accendi l’incenso (Incenso), non menzionare (Menzionare)

Pelle come whiskey (Whiskey)

Lei è fredda come sulle rocce (Rocce)

La, la-la, la, la-la, la, la

Occhi ancora bassi, fumando erba

Accendi l’incenso, perdi la tensione, sentiti in Paradiso

Lussuria mescolata con una vodka

La, la-la, la, la-la, la, la

I sentimenti si perdono nel LALA (Ci siamo, ahahah, siamo in affari)

Video ufficiale

