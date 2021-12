Il meno possibile, Marco Mengoni | testo, significato e audio del brano

[Strofa 1: Marco Mengoni]

‪Se piove, la gente per strada non sa più guidare ‬

‪Si copre la testa con il giornale, sotto il primo balcone ‬

‪Poi dietro le scuse, non ho voglia di uscire ‬

‪Lo vedi, succedono cose anche senza noi due ‬

[Pre-Ritornello: Marco Mengoni]

‪E ti scrivo un messaggio, che però non ti mando ‬

‪Che magari ti manco, o che ne so ‬

[Ritornello: Marco Mengoni, Marco Mengoni e Gazzelle]

‪Spoglio le tue foto con le mani ‬

‪Se mi vieni in mente, un po’ rimani qui ‬

‪In questo sporco amore invisibile ‬

‪Ti chiederò una cosa difficile ‬

‪Tu stammi lontano ‬

‪Tu stammi lontano, ma ‬‪il meno possibile‬ (Mm)

[Strofa 2: ‪Gazzellе]‬

‪Che prima o poi arriveranno i giorni in cui ti manco ‬

‪E pensеrai soltanto a un cielo blu cobalto ‬

‪A noi sopra l’asfalto, le mani sul tuo fianco ‬

‪E non avrai nessun rimorso e nessun rimpianto ‬

[Pre-Ritornello: Gazzelle e Marco Mengoni‪]‬

‪Ma se ne avrai bisogno‬

‪Magari ti sogno, o che ne so ‬

[Ritornello: Marco Mengoni e Gazzelle]

‪Spoglio le tue foto con le mani ‬

‪Se mi vieni in mente, un po’ rimani qui ‬

‪In questo sporco amore invisibile ‬

‪Ti chiederò una cosa difficile ‬

‪Tu stammi lontano ‬

‪Tu stammi lontano, ma ‬

‪[Bridge: Gazzelle‬, Gazzelle e Marco Mengoni, Marco Mengoni‪]‬

‪Andare, andare, andare, andare via non serve a niente ‬

‪Ho messo una fotografia tua e mia tra quelle belle ‬

‪L’amico tuo e l’amica mia che dicono “fa niente” ‬

‪Ma intanto sono mesi che diluvia e che non smette‬‪ ‬

‪Ma ti prego, torna il prima possibile ‬‪(il prima possibile, il prima possibile)‬

[Ritornello: Marco Mengoni, Marco Mengoni e Gazzelle]

‪Se mi vieni in mente, un po’ rimani qui ‬

‪In questo sporco amore invisibile ‬

‪Ti chiederò una cosa difficile ‬

‪Tu stammi lontano ‬

‪Tu stammi lontano, ma ‬‪il meno possibile‬