Luce, Marco Mengoni | testo, significato e audio del brano

Di seguito il testo il significato e l’audio del brano Luce di Marco Mengoni contenuto nel suo ultimo album Materia (Terra).

Marco Mengoni è un cantante italiano diventato famoso dopo aver vinto la terza edizione del talent X Factor.

Nato a Ronciglione il 25 dicembre del 1988, è stato il primo artista italiano ad aver vinto il Best European Act agli MTV Europe Music Awards per due volte e primo cantante italiano ad essersi esibito al Billboard Film & TV Music Conference di Los Angeles.

Marco Mengoni: Luce

Il 3 dicembre 2021, il cantante ha pubblicato il suo sesto album Materia (Terra) prodotto dalla Sony Music.

Le tracce e i rispettivi autori presenti nel disco sono:

Cambia un uomo – 3:55 (Daniele Magro, Marco Mengoni) Una canzone triste – 3:34 (Daniele Magro) Il meno possibile (feat. Gazzelle) – 2:59 (Simone Cremonini, Flavio Pardini, Andrea Pugliese, Davide Simonetta, Alex Andrea Vella) In due minuti – 2:59 (Raffaele Esposito) Mi fiderò (feat. Madame) – 3:30 (Tony Maiello, Riccardo Scirè, Alex Andrea Vella) Ma stasera – 3:43 (testo: Marco Mengoni, Davide Petrella – musica: Francesco Catitti, Federica Abbate, Davide Petrella) Appunto 1. 23-01-2021 – 1:19 Proibito – 3:08 (Michele Canova Iorfida, Davide Petrella) Appunto 2. 14-05-2021 – 0:44 Luce – 4:04 (Lorenzo Vizzini) Un fiore contro il diluvio – 2:55 (Daniele Magro) Tracce bonus nell’edizione CD

Audio, testo e significato

Marco Mengoni, nel brano Luce, fa una dedica a sua madre, cantando a lei tutta la sua gratiduine che non è solo in questo brano ma nell’intero album riconoscendola come la grande luce che risplende nella sua anima.

Difendimi dai lunghi inverni

da tutti i dubbi che non ho

dal mondo che mi aspetta fuori

dalle mie incertezze

dai miei stessi errori che puntualmente rifarò

Difendimi dai miei pensieri

che tornano ogni volta qui

da quell’idea superficiale

che da un lato è bene e dall’altro lato è male

e in fondo non è mai così

E insegnami a fluire come le onde

che si infrangono continuamente

in fondo al dolce niente

e anche quando sembro in grado di scalare il mondo

e almeno tu difendi le mie insicurezze

Tu sei la mia luce

e splendi sempre dentro l’anima

anche questa notte, questa lunga notte senza fine

tutto cambia invece

tu illumini sopra ogni nuvola

che il sole esiste anche in fondo ad una lacrima

non può far male

non mi fa male

Difendimi da spettri ed ombre

le solite malinconie

dal solito cinismo stanco che di punto in bianco

rende anche i miei sogni

soltanto comode bugie

e quando mi rassegnerò

e ritornerà una notte madre di incertezze ed orfana di stelle

tu insegnami a brillare come sa brillare il sole

che ogni sera scende ma risorge sempre

Tu sei la mia luce

e splendi sempre dentro l’anima

anche questa notte, questa lunga notte senza fine

tutto cambia invece

tu illumini sopra ogni nuvola

che il sole esiste anche in fondo ad una lacrima

e non può far male

non mi fa male

Tu per sei luce

proteggi questo cuore fragile anche in questa lunga notte

in questa lunga notte senza fine

e rendimi felice

illumina di sole l’anima quando nel buio scivola una lacrima

e non farmi male, non

non farmi male mai, non

non farmi male mai, non

non farmi male mai

male mai