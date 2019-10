Chadia Rodriguez – Mangiauomini: audio e testo

La trapper Chadia Rodriguez è una Mangiauomini nel singolo disponibile ovunque da venerdì 4 ottobre 2019 via Doner Music / Sony Music Entertainment Italy: leggi il testo e ascolta la nuova scoppiettante canzone, che non a caso, inizia con la musichetta di Pacman.

Dopo il successo di Coca Cola, uscito lo scorso giugno, è il momento di questo scoppiettante e contagioso brano, nel quale la rapper nata in Spagna, ma cresciuta a Torino, lascia chiaramente intendere quanto sia una bad girl.

Chadia Rodriguez Mangiauomini testo

Download su: Amazon – iTunes

Chadia (Chadia)

Capelli biondi senza le mèches

1,2,3,4 conto il cash

fanno gli spessi ma sono trash

dopo che chiavo li chiamo Flash

non ho bisogno che paghi la cena

portami sull’altalena

lasciamo la luce accesa

baby non sono Maria Maddalena

non sono una tipa all’antica

mi piace pure la tua tipa

porta lei e porta un’amica

e poi che Dio ci benedica

vengo da una via con le case rotte

ora voglio una doccia di banconote

meglio che ci penso da sola

rotoliamo dentro alle lenzuola.





Senti il beat, senti il beat

muoviti, muoviti, muoviti

muovi la testa, muovi la testa

fino a che vomiti, vomiti

in giro mi chiamano la mangiauomini, uomini, uomini, uomini

in giro mi chiamano la mangiauomini, uomini, uomini, uomini

droga, sex, money, flex

zero tipa, zero ex, zero pare, zero stress

mangiauomini, uomini

droga, sex, money, flex

zero tipa, zero ex, zero pare, zero stress

mangiauomini, uomini.

Chadia ne ha fatte di brutte cose

brutta roba, come cosa?

zitto e fuma e metti Coma_Cose

la mia pussy manda in overdose (ahahahaha)

fanno la fila sui social (seh!)

per vedermi nella doccia

tutta liscia come Kojak (seh!)

fare piovere una boccia (ah!)

sono io l’uomo di casa

bro, questa cosa mi gasa

faccio una pianta che è una pianta grassa

tu se mi cerchi prova a chiamare la Nasa, yah

se hai animali da cortile (ah!)

se hanno qualcosa da dire (ah!)

gli farò stringere le palle (come?)

come l’ormone femminile (yeah).

Senti il beat, senti il beat

muoviti, muoviti, muoviti

muovi la testa, muovi la testa

fino a che vomiti, vomiti

in giro mi chiamano la mangiauomini, uomini, uomini, uomini

in giro mi chiamano la mangiauomini, uomini, uomini, uomini

droga, sex, money, flex

zero tipa, zero ex, zero pare, zero stress

mangiauomini, uomini

droga, sex, money, flex

zero tipa, zero ex, zero pare, zero stress

mangiauomini, uomini.





(in giro mi chiamano la mangiauomini, uomini, uomini, uomini

in giro mi chiamano la mangiauomini, uomini, uomini, uomini)

droga, sex, money, flex

zero tipa, zero ex, zero pare, zero stress

mangiauomini, uomini

droga, sex, money, flex

zero tipa, zero ex, zero pare, zero stress

mangiauomini, uomini.





Ascolta su: