Ascolta la canzone “La Pioggia Alla Domenica” di Vasco Rossi. Dai anche un’occhiata al testo e al significato del singolo interpretato dal cantautore italiano.

Canzone uscita il 12 novembre 2021, “La Pioggia Alla Domenica”, interpretata dal famoso cantautore italiano Vasco Rossi, è una hit che sta avendo un enorme successo grazie ai moltissimi ammiratori del musicista.

Ascoltiamo insieme il motivo dando un’occhiata al testo e al significato del singolo.

La Pioggia Alla Domenica significato

Da ciò che si evince, “La Pioggia Alla Domenica” ha un significato ben preciso. Infatti, il cantautore esprime tutto il suo malessere quando la sua storia d’amore finisce. Effettivamente, sottolinea che la sua vita è rovinata: come la pioggia di domenica, giorno per uscire, o un Natale senza neve.

Testo della canzone di Vasco Rossi

Strofa 1

Ehi, ma di che segno sei?

Che non va mica bene, sai

Con tutta quella confusione che hai

Dai, decidi adesso cosa vuoi

Se vuoi ti faccio divertire poi

Nessuna controindicazione

Pre-Ritornello

Ho già capito che la vita, sì, è solo tua

Ho già capito, niente compromessi e ipocrisia

Ritornello

Perché hai deciso di azzerare tutto

La password del tuo cuore

I sogni che non so perché non hai mai fatto

E gli errori che tu, che ti senti giù

E io che non ne posso più

Perché ho capito che non mi diverto

Perché non ha più senso un aeroplano senza un aеroporto (Ehi)

Che dove si va? E come si fa?

Chе non si arriva e non si parte

Come la pioggia alla domenica

Come un Natale che non nevica

E neanche la TV

Strofa 2

Ehi, lo vedi come sei?

Ti prendi troppo seriamente, sai

È meglio se sorridi, take it easy

Sì, la vita non è mica facile

Che cerchi sempre di capire

E non mi lasci mai dormire

Pre-Ritornello

Ho già capito che la vita, sì, è solo tua

Ho già capito, niente compromessi e ipocrisia

Ritornello

Perché hai deciso di azzerare tutto

La password del tuo cuore

I sogni che non so perché non hai mai fatto

E gli errori che tu, che ti senti giù

E io che non ne posso più

Perché ho capito che non mi diverto

Perché non ha più senso un aeroplano senza un aeroporto

Che dove si va? E come si fa?

Che non si arriva e non si parte

Come la pioggia alla domenica

Come un Natale che non nevica

E niente alla TV

Conclusione

E niente alla TV (x3)

Papparappapa

Papparappapa

Niente alla TV

L’audio ufficiale della canzone di Vasco Rossi

Cosa ne pensate, Cari Lettori? Vi piace? A voi i commenti!

Giordano Caforio