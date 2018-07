La Cintura (Latin Remix) – Alvaro Soler feat. Flo Rida & TINI: video ufficiale, testo e traduzione

La Cintura, ennesimo successo del cantautore spagnolo sforna hit Alvaro Soler, rilasciato il 29 marzo 2018, dal successivo 26 luglio è disponibile nel remix, inciso con la collaborazione del rapper statunitense Flo Rida e della cantante e attrice argentina Martina Stoessel, da un paio di anni a questa parte conosciuta come Tini.

Già da maggio disponibile nel remix di DJ Ross & Max Savietto, anche il pezzo in oggetto, la versione Latin Remix, sarà inclusa in “Mar De Colores“, secondo album in studio del cantante spagnolo, che vedrà la luce il prossimo 7 settembre.

Se la hit La Cintura, certificata 2 volte Platino nella penisola, era già bella di per se, devo ammettere che il remix con Tini e Flo Rida è veramente riuscitissimo e sono certo che passerà tutt’altro che inosservato.

Nel video ufficiale, vediamo i tre artisti divertirsi spensieratamente e non poteva essere altrimenti, visto che si tratta di una canzone allegra e decisamente adatta all’estate.

Per vedere il filmato su Youtube cliccate sull’immagine, mentre a seguire potete leggere i testi.

La Cintura Remix testo e traduzione (Download)

[Intro: Flo Rida, TINI]

Alvaro, Flo Rida

I’m ready to party

Tini

Alvaro, Flo Rida

Sono pronto a far baldoria

Tini

[Verso 1: Alvaro Soler]

Destaca cuando anda, va causando impresión

Cada día cuando levanta brilla como el sol

Su vestido de seda calienta mi corazón

Como en una novela en la televisión

Si distingue, quando cammina fa una certa sensazione

Ogni giorno quando si alza splende come il sole

Il suo vestito di seta scalda il mio cuore

Come in un romanzo in televisione

[Pre-coro: Alvaro Soler]

Eh, me acerco a ti

Bailemos, juguemos, eh

Acércate, oh

Mi avvicino a te

Balliamo, giochiamo, eh

Avvicinati, oh

[Coro: Alvaro Soler]

Porque mi cintura necesita tu ayuda

No lo tengo en las venas y no la puedo controlar

Creo mi cintura choca con mi cultura

Tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar

Perché il mio girovita ha bisogno del tuo aiuto

Non ce l’ho nelle vene e non riesco a controllarlo

Credo che il mio girovita vada in contrasto con la mia cultura

Inciampo sulla sabbia, non mi riesco a controllar

[Refrán: Alvaro Soler]

Y bajando, bajando, eh

Olvidando, olvidando que

Estoy bailando, bailando, eh

Y así hasta el amanecer

E scendendo scendendo eh

Dimenticando dimenticando che

Sto ballando ballando eh

E così fino all’alba





[Coro: Alvaro Soler]

Porque mi cintura necesita tu ayuda

No lo tengo en las venas

Voy a aprender a controlar mi cintura, cintura

Perché il mio girovita ha bisogno del tuo aiuto

Non ce l’ho nelle vene

Imparerò a controllare il mio girovita, girovita

[Verso 2: Flo Rida]

Flo Rida

Girl, you’re sexy, I like your body

You’re so gorgeous, I can’t ignore you

I drink your agua, did I say water?

Sí, mami, ven acá, I need ocean water

Right next to me, ecstasy

Your hips caressing me

I came to dance with you

Girl, come and dance with me

Voy a aprender a controlar

Fiesta, fiesta, you ain’t gotta be sola

Flo Rida

Ragazza, sei sexy, mi piace il tuo corpo

Sei così bella che non posso ignorarti

Bevo già acqua, ho detto acqua?

Sì tesoro, vieni qui, ho bisogno dell’oceano

Proprio accanto a me, estasi

I tuoi fianchi mi accarezzano

Sono venuto a ballare con te

Ragazza, vieni a ballare con me

Imparerò a controllare

Festa, festa, non devi stare da sola

[Refrán: Alvaro Soler]

Y bajando, bajando, eh

Olvidando, olvidando que

Estoy bailando, bailando, eh

Y así hasta el amanecer

E scendendo scendendo eh

Dimenticando dimenticando che

Sto ballando ballando eh

E così fino all’alba

[Coro: Alvaro Soler]

Porque mi cintura necesita tu ayuda

No lo tengo en las venas

Y no la puedo controlar

Mi cintura, cintura





Perché il mio girovita ha bisogno del tuo aiuto

Non ce l’ho nelle vene

E non lo riesco a controllar

Il mio girovita, girovita

[Puente: TINI, Flo Rida, both]

(Come and, come and, come and dance with me)

Ven, ven, baila conmigo

Baila conmigo, baila conmigo

Ven, ven, baila conmi-

Ven y baila conmigo

(Come and, come and, come and dance with me)

Let it go and Imma take the lead

Come and dance with me

Ven y baila conmigo

Voy a aprender a controlar

Fiesta, fiesta, you ain’t gotta be sola

No!

(Vieni a, vieni a, vieni a ballare con me)

Vieni, vieni, balla con me

Balla con me, balla con me

Vieni, vieni, balla con me

Vieni a ballare con me

(Vieni a, vieni a, vieni a ballare con me)

Lasciali andare e ti farò da guida

Vieni a ballare con me

Vieni a ballare con me

Imparerò a controllare

Festa, festa, non devi stare da sola

No!

[Refrán: Alvaro Soler]

Y bajando, bajando, eh

Olvidando, olvidando que

Estoy bailando, bailando, eh

Y así hasta el amanecer

E scendendo scendendo eh

Dimenticando dimenticando che

Sto ballando ballando eh

E così fino all’alba

[Coro: Alvaro Soler, (Flo Rida), Alvaro Soler & TINI]

Porque mi cintura necesita tu ayuda (tu ayuda)

No lo tengo en las venas

Voy a aprender a controlar

Perché il mio girovita ha bisogno del tuo aiuto (del tuo aiuto)

Non ce l’ho nelle vene

Imparerò a controllare il mio girovita, girovita

[Refrán: Alvaro Soler]

Y bajando, bajando, eh

Olvidando, olvidando que

Estoy bailando, bailando, eh

Y así hasta el amanecer

E scendendo scendendo eh

Dimenticando dimenticando che

Sto ballando ballando eh

E così fino all’alba

[Outro: Alvaro Soler, Flo Rida, Alvaro Soler & TINI]

Mi cintura, cintura

Mi cintura, cintura

Mi cintura, cintura

Il mio girovita, il mio girovita

Il mio girovita, il mio girovita

Il mio girovita, il mio girovita