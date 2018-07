Rudeejay – Be You (feat. Lili): video ufficiale, testo e traduzione

Il dj e produttore bolognese Rudeejay, vi presenta il nuovo bel singolo “Be You”, nelle piattaforme digitale e in rotazione radiofonica nazionale dal 20 luglio 2018.

Reduce dal successo di Children, cover di Robert Miles realizzata con Da Brozz & Luis Rodriguez, il 32enne Rodolfo Seràgnoli, in arte Rudeejay, ha per l’occasione ingaggiato come vocal l’emergente Lili.

Firmata a quattro mani dai due e prodotta in studio con l’hitmaker Dance Paolo Sandrini, come la precedente “Under The Same Sky”, la canzone farà da colonna sonora allo spot dell’agenda Be You, relativo all’anno scolastico 2018/2019. Si tratta dell’unico diario completamente personalizzabile in base al gusto di chi lo possiede, nato dieci anni fa e distribuito da Giochi Preziosi.

Copertine e pagine bianche pronte ad essere riempite da una penna e dalla propria immaginazione, proprio come quando si deve scrivere una canzone, come quella in oggetto, accompagnata dal video ufficiale online dallo scorso 23 luglio, un filmato che vede protagonisti i nuovi creators idoli dei giovanissimi Luis Sal e Ambra Cotti.

Per vederlo cliccate sull’immagine, dopo la quale potete leggere il testo e la relativa traduzione in italiano.

Rudeejay – Be You testo e traduzione (Download)

Flashlight arcade

All we do is stargaze

Reading pictures on TV

Always trying to be the one

The next hit, the big shot

Will you make it out alive?

Torcia arcade

Non facciamo altro che osservare le stelle (o “sognare a occhi aperti”)

Leggere immagini sulla TV

Sempre cercando di essere noi

Il prossimo colpo, il colpo grosso

Riuscirai a sopravvivere?

But when all is gone

And we’re all alone

We’re chasing rainbows in the dark

In this cold ghost town

We can wear the crown

Tear it up and start again

Ma quando tutto sarà finito

E saremo soli

Inseguiremo gli arcobaleni nel buio

In questa fredda città fantasma

Possiamo indossare la corona

Darci dentro e ricominciare da capo

So tell me

Who’s gonna hold your hand?

Who’s gonna be your friend?

Who’s gonna shine a light when you’re blind and afraid?





Allora dimmi

Chi ti terrà per mano?

Chi sarà tuo amico?

Chi accenderà una luce quando sarai cieco e spaventato?

And tell me

Who’s gonna tell the truth?

Who’s gonna see right through

All the hopes and dreams?

You know it’s got to

BE YOU

E dimmi

Chi racconterà la verità?

Chi vedrà fino in fondo

Tutte le speranze e i sogni?

Sai che devi

Essere tu

