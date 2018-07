David Guetta feat. Anne-Marie – Don’t Leave Me Alone: video, testo e traduzione

Il 26 luglio 2018 il dj e producer francese David Guetta ha rilasciato la nuova produzione “Don’t Leave Me Alone”, un bel pezzo che segna la prima collaborazione con la giovane ma ormai celebre cantautrice britannica Anne-Marie, che attualmente sta facendo da supporto al tour mondiale negli stadi di Ed Sheeran e che è inoltre stata l’artista esordiente che ha venduto di più in UK nel 2018, basti pensare che il debut album ‘Speak Your Mind’, ha venduto più di 1 milione di copie a livello globale..

Dopo il grande successo di Flames ft. Sia (certificata Platino penisola e tra i brani più suonati dalle radio italiane) e una serie di ulteriori successi come ‘Like I Do’ con Martin Garrix e Brooks (ORO in Italia) e la più recente club track ‘Your Love’ con Showtek, ai vertici delle classifiche dance, il pluripremiato producer transalpino ci riprova con questa orecchiabile canzone, decisamente radio friendly. A tal proposito, il singolo, che sarà racchiuso nel futuro settimo album in studio, viene trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali da venerdì 27 luglio.

Prodotto con la collaborazione di Lotus IV e firmata da Guetta, Noonie Bao, Linus Wiklund & Sarah Aarons, Don’t Leave Me Alone è un singolo perfetto per l’estate, un pezzo fresco che mette in evidenza la bella voce di Anne-Marie, che per quel che concerne il testo, chiede all’uomo di cui è innamorata di non andarsene e non lasciarla mai, perché ha paura della solitudine.

Il lyric video è stato diretto da Michael Robertson ed è possibile vederlo su Youtube cliccando sull’immagine, mentre a seguire accedete ai testi.

Don’t Leave Me Alone testo e traduzione – David Guetta feat. Anne-Marie (Download)

[Verse 1]

I don’t want to lie, can we be honest?

Right now while you’re sitting on my chest

I don’t know what I’d do without your comfort

If you really go first, if you really left

Non voglio mentirti, possiamo essere onesti?

Adesso mentre sei appoggiato sul mio petto

Non so come farei senza il tuo conforto

Se te ne andassi prima tu davvero, se te ne andassi davvero

[Pre-Chorus]

I don’t know if I would be alive today

With or without you like night and day

Read & repeat every conversation

Being with you, everyday is a Saturday

But every Sunday you’ve got me praying

Non so se sarei viva oggi

Con o senza di te come la notte e il giorno

Leggo e ripeto ogni conversazione

Stando con te, ogni giorno è sabato

Ma ogni domenica mi fai pregare

[Chorus]

Don’t you ever leave me, don’t you ever go

I’ve seen it on TV, I know how it goes

Even when you’re angry, even when I’m cold

Don’t you ever leave me, don’t leave me alone

Non lasciarmi mai, non andartene mai

L’ho visto in TV, so come funziona

Anche quando sei arrabbiato, anche quando sono fredda

Non lasciarmi mai, non lasciarmi sola

[Pre-Drop]

Don’t leave me a…

Non lasciarmi s …

[Drop]

Ah, ah, aloooone

Ah, ah, ha

Ah, ah, aloooone

Ah, ah, ha





Ah, ah, soooola

Ah, ah, ha

Ah, ah, soooola

Ah, ah, ha

[Verse 2]

I don’t want to call and you not answer

Never see your face light up my phone

Never see you singing tiny dancer

Everytime my head hurts, everytime I’m low

Non voglio chiamare e tu non rispondi

Non ho mai visto il tuo viso illuminare il mio telefono

Non ti vedo mai cantare tiny dancer

Ogni volta che mi fa male la testa, ogni volta che sono a secco

[Pre-Chorus]

Because I don’t know if I would be alive today

With or without you like night and day

Everything about you uncomplicated

Here with you, everyday is a Saturday

But every Sunday, you’ve got me praying

Perché non so se oggi sarei viva

Con o senza di te ti come la notte e il giorno

Tutto su di te senza complicazioni

Qui con te, ogni giorno è sabato

Ma ogni domenica, mi fai pregare

[Chorus]

Don’t you ever leave me, don’t you ever go

I’ve seen it on TV, I know how it goes

Even when you’re angry, even when I’m cold

Don’t you ever leave me, don’t leave me alone

Non lasciarmi mai, non andartene mai

L’ho visto in TV, so come funziona

Anche quando sei arrabbiato, anche quando sono fredda

Non lasciarmi mai, non lasciarmi sola





[Pre-Drop]

Don’t leave me a…

Non lasciarmi s …

[Drop]

Ah, ah, aloooone

Ah, ah, ha

Ah, ah, aloooone

Ah, ah, ha

Ah, ah, soooola

Ah, ah, ha

Ah, ah, soooola

Ah, ah, ah

[Bridge: Anne-Marie]

Don’t you ever leave me

Don’t you ever go

Don’t you ever leave meeeeee

Nooooo, oh

Non lasciarmi mai

Non andartene mai

Non lasciarmi mai

Nooooo, oh

[Chorus]

Don’t you ever leave me, don’t you ever go

I’ve seen it on TV, I know how it goes

Even when you’re angry, even when I’m cold

Don’t you ever leave me, don’t leave me alone

Don’t you ever leave me, don’t you ever go

I’ve seen it on TV, I know how it goes

Even when you’re angry, even when I’m cold

Don’t you ever leave me, don’t leave me alone

Non lasciarmi mai, non andartene mai

L’ho visto in TV, so come funziona

Anche quando sei arrabbiato, anche quando sono fredda

Non lasciarmi mai, non lasciarmi sola

Non lasciarmi mai, non andartene mai

L’ho visto in TV, so come funziona

Anche quando sei arrabbiato, anche quando sono fredda

Non lasciarmi mai, non lasciarmi sola

[Outro]

Even when you’re angry, even when I’m cold

Don’t you ever leave me, don’t leave me alone

Anche quando sei arrabbiato, anche quando sono fredda

Non lasciarmi mai, non lasciarmi sola