Kafu Banton – Tu Eres un Bom Bom: testo e traduzione della canzone

Tu Eres un Bom Bom è un contagioso singolo del panamense Zico Alberto Garibaldi Roberts, aka Kafu Banton, rilasciato il 24 maggio 2019. Leggi il testo e la traduzione in italiano.

Scritta dall’interprete e prodotta da Mista Greenzz & DJ Blass, questa coinvolgente canzone è anche disponibile nel remix con Bad Gyal, pubblicato il 10 aprile 2020. Se volete un articolo relativo alla nuova versione, fatecelo sapere. Qui l’audio e il video della versione originale.

Tu Eres un Bom Bom testo e traduzione

[Intro]

Original Kafu Banton

One more time

Me again, me again, ¡ja!

Kaboom

[Verso 1]

Vine a decirte en tu cara

No sé si tú gustas o no gustas de mí

Pero ese flow que tú cargas

Haces que los tigres se fijen en ti

Y te tiran y te asaran

Yo lo he pensa’o, no te voy a mentir

Y tú ni bolas le paras

Tú te haces la loca porque, eh

[Estribillo]

Tú eres un bom bom, tú eres un bom bom

Tú eres un bom bom, mami, tú eres un bom bom

Tú eres un bom bom, tú eres un bom bom

Tú eres un bom bom, nena, tú eres un bom bom

[Post-Estribillo]

Tú estás bien clara, que tú eres un bom bom (Ja)

Y quieren probarte y tú no eres ron

Pa’ meterte el diente y tú no eres gum (Mmm)

No te hagas la boba, que tú no eres dumb (Ah, no)

Dile a tu boy que cargue su gun (Gun)

Porque estás caliente como un carbón

Ten cuida’o Jerry, que ahí viene Tom

Y no es un un Tom, son un montón (Jaja)

[Estribillo]

Tú eres un bom bom, tú eres un bom bom

Tú eres un bom bom, mami, tú eres un bom bom

Tú eres un bom bom, tú eres un bom bom

Tú eres un bom bom, nena, tú eres un bom bom

Tú eres un bom bom, tú eres un bom bom

Tú no vas al gym, pero tú eres un bom bom

Tú eres un bom bom, tú eres un bom bom

Con lo que te pongas tú eres un bom bom (Criminal)

[Verso 2]

Como un bom bom, así mismo tú te ves (Te ves)

Pareciera que tú saliste, fue de la TV (TV)

Pero ese noviecito que tú tienes, na’ que ver (Que ver)

Déjalo planta’o allá abajo en el PB

Vente pa’ acá arriba que acá él no te ve

Él no te valora ni te da el interés

Chao que te vi, solo díselo, bebé

Acá hay plata, así que ni te dé

[Puente]

Caramelo de azúcar (Uy)

Dámelo que lo quiero degustar (Uy)

Pa’ probarlo y poderlo disfrutar

Dame ese caramelo que yo quiero morderlo (Ñam)

Caramelo de azúcar (Uy)

Dámelo que lo quiero degustar (Uy)

Pa’ probarlo y poderlo disfrutar

Tráeme ese caramelo que yo quiero morderlo, uh-uh-uh

[Estribillo]

Tú eres un bom bom, tú eres un bom bom

Tú eres un bom bom, mami, tú eres un bom bom

Tú eres un bom bom, tú eres un bom bom

Tú eres un bom bom, nena, tú eres un bom bom

Tú eres un bom bom, tú eres un bom bom

Tú no vas al gym, pero tú eres un bom bom

Tú eres un bom bom, tú eres un bom bom

Con lo que te pongas tú eres un bom bom

[Post-Estribillo]

Tú estás bien clara, que tú eres un bom bom

Y quieren probarte y tú no eres ron

Pa’ meterte el diente y tú no eres gum

No te hagas la boba, que tú no eres dumb

Dile a tu boy que cargue su gun

Porque estás caliente como un carbón

Ten cuida’o Jerry, que ahí viene Tom

Y no es un un Tom, son un montón





[Outro]

Original Kafu Banton

Tú eres un bom bom

DJ Blass

Rasta Lloyd

Tú lo dejas en visto, si tú eres un bom bom

Tú te haces la loca, si tú eres un bom bom

No le para bolas, si tú eres un bom bom





La traduzione

[Intro]

Kafu Banton originale

Ancora una volta

Di nuovo io, ancora io, ah!

Kaboom

[Strofa 1]

Sono venuto a dirtelo in faccia

Non so se ti piaccio o meno

Ma questo flow che carichi

Fa in modo che le tigri siano fissate con te

E ti buttino giù e ti arrostiranno

Ci ho pensato, non voglio mentirti

E tu non contieni quelle bocce

Tu fai la pazza perché, uh

[Rit.]

Sei un bom bom, sei un bom bom

Sei un bom bom, bella, sei un bom bom

Sei un bom bom, sei un bom bom

Sei una bom bom, piccola, sei un bom bom

[Post-Rit.]

E’ molto chiaro che tu sei, che tu sei un bom bom (Ja)

E vogliono assaggiarti e tu non sei rum

Per metterti sotto i denti e tu non sei una gomma da masticxare (Mmm)

Non fare la stupida, che non sei stupida (Ah, no)

Dì al tuo ragazzo di caricare il suo pistolino (pistola)

Perché sei caliente come un carbone ardente

Stai attento, Jerry, che sta arrivando Tom

E non è un Tom, sono un branco (Haha)

[Rit.]

Sei un bom bom, sei un bom bom

Sei un bom bom, bella, sei un bom bom

Sei un bom bom, sei un bom bom

Sei una bom bom, piccola, sei un bom bom

Sei un bom bom, sei un bom bom

Non vai in palestra, ma sei un bom bom

Sei un bom bom, sei un bom bom

Con quello che indossi sei un bom bom (criminale)





[Strofa 2]

Come un bom bom, proprio così tu sembra (sembra)

Sembra che tu sia uscita, dalla TV (TV)

Ma quel fidanzatino che hai, non ha niente a che fare con te (a che fare)

Lascialo laggiù al piano terra

Vieni qui, qui lui non ti vede

Lui non ti apprezza né mostra interesse nei tuoi confronti

Ciao che ti ho vista, diglielo e basta, piccola

Ci sono soldi qui, quindi mollalo

[Ponte]

Caramella di zucchero

Dammelo che lo voglio assaggiare

Per provarlo e potermelo godere

Dammi quella caramella che voglio morderla (gnam gnam)

Caramella di zucchero

Dammelo che lo voglio assaggiare

Per provarlo e potermelo godere

Portami quella caramella che voglio morderla, uh-uh-uh

[Rit.]

Sei un bom bom, sei un bom bom

Sei un bom bom, bella, sei un bom bom

Sei un bom bom, sei un bom bom

Sei una bom bom, piccola, sei un bom bom

Sei un bom bom, sei un bom bom

Non vai in palestra, ma sei un bom bom

Sei un bom bom, sei un bom bom

Con quello che indossi sei un bom bom

[Post-Rit.]

E’ molto chiaro che tu sei, che tu sei un bom bom (Ja)

E vogliono assaggiarti e tu non sei rum

Per metterti sotto i denti e tu non sei una gomma da masticxare (Mmm)

Non fare la stupida, che non sei stupida (Ah, no)

Dì al tuo ragazzo di caricare il suo pistolino (pistola)

Perché sei caliente come un carbone ardente

Stai attento, Jerry, che sta arrivando Tom

E non è un Tom, sono un branco (Haha)

[Outro]

Kafu Banton originale

Sei un bom bom

DJ Blass

Rasta Lloyd

La lasci in bella vista, se sei un bom bom

Fai la pazza, se sei un bom bom

Non fermare quelle tette, se sei un bom bom

