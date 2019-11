Harry Styles – Watermelon Sugar: audio, testo e traduzione del nuovo singolo

Rilasciato domenica 16 novembre 2019, Watermelon Sugar (Zucchero di cocomero) è il secondo singolo di Harry Styles estratto dal secondo album in studio Fine Line, che vedrà la luce il 13 dicembre 2019, a due anni e mezzo dall’album d’esordio omonimo, certificato Platino in Italia.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio di questa interessante e nuova canzone, scritta con la collaborazione di Mitch Rowland, Tyler Johnson & Kid Harpoon, con produzione degli ultimi due. Il brano arriva dopo Lights Up, pubblicato lo scorso 11 ottobre.

Zucchero di cocomero (In Watermelon Sugar) è un romanzo di Richard Brautigan scritto nel 1964 e pubblicato nel 1968, che Harry ha rivelato di avere letto recentemente, rivelandosi dei suoi libri preferiti. Il libro narra un ambiente post-apocalittico in cui le cose sono fatte quasi tutte di zucchero di cocomero. Sembra che vi sia una connessione tra questo romanzo e un’ex fidanzata del cantautore britannico, vale a dire la modella Camille Rowe, con la quale è stato insieme nel 2017 e nel 2018. La loro relazione terminò nel luglio 2018, ovvero dopo un anno e a quanto pare, questa separazione ha avuto un grande impatto su di lui che, lo scorso agosto, ha dichiarato a Rolling Stone di aver scritto tracce sulla rottura.

Harry Styles – Watermelon Sugar Testo e Traduzione

[Verse 1]

Tastes like strawberries

On a summer evening

And it sounds just like a song

I want more berries

And that summer feeling

It’s so wonderful and warm

[Pre-Chorus]

Breathe me in, breathe me out

I don’t know if I could ever go without

I’m just thinking out loud

I don’t know if I could ever go without

[Chorus]

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

(Watermelon sugar)

[Verse 2]

Strawberries

On a summer evening

Baby, you’re the end of June

I want your belly

And that summer feeling

Getting washed away in you

[Pre-Chorus]

Breathe me in, breathe me out

I don’t know if I could ever go without

I’m just thinking out loud

I don’t know if I could ever go without

[Chorus]

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

[Pre-Bridge]

I just wanna taste it

I just wanna taste it

Watermelon sugar high

[Bridge]

Tastes like strawberries

On a summer evening

And it sounds just like a song

I want your belly

And that summer feeling

I don’t know if I could ever go without





[Chorus]

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high (Sugar!)

Watermelon sugar high (Sugar!)

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

[Outro]

I just wanna taste it

I just wanna taste it (Yeah)

Watermelon sugar high

I just wanna taste it

I just wanna taste it

Watermelon sugar high

Watermelon sugar





Ha il sapore delle fragole

In una serata estiva

E sembra proprio come una canzone

Voglio più frutti di bosco

E quella sensazione estiva

È così meraviglioso e caldo

Respirami, espirami

Non so se potrei mai rinunciarci

Sto solo pensando a voce alta

Non so se potrei mai rinunciarci

Sballo da zucchero di cocomero

Sballo da zucchero di cocomero

Sballo da zucchero di cocomero

Sballo da zucchero di cocomero

(Zucchero di cocomero)

Fragole

In una serata estiva

Piccola, sei la fine di giugno

Voglio il tuo grembo

E quella sensazione estiva

Essere trasportato dentro te

Respirami, espirami

Non so se potrei mai rinunciarci

Sto solo pensando a voce alta

Non so se potrei mai rinunciarci





Sballo da zucchero di cocomero

Sballo da zucchero di cocomero

Sballo da zucchero di cocomero

Sballo da zucchero di cocomero

Sballo da zucchero di cocomero

Sballo da zucchero di cocomero

Sballo da zucchero di cocomero

Sballo da zucchero di cocomero

Voglio solo assaggiarlo

Voglio solo assaporarlo

Sballo da zucchero di cocomero

Sa di fragole

In una serata estiva

E sembra proprio come una canzone

Voglio il tuo grembo

E quella sensazione estiva

Non so se potrei mai farne a meno

Sballo da zucchero di cocomero

Sballo da zucchero di cocomero

Sballo da zucchero di cocomero (Zucchero!)

Sballo da zucchero di cocomero (Zucchero!)

Sballo da zucchero di cocomero

Sballo da zucchero di cocomero

Sballo da zucchero di cocomero

Sballo da zucchero di cocomero

Voglio solo assaggiarlo

Voglio solo assaporarlo (si)

Sballo da zucchero di cocomero

Voglio solo assaggiarlo

Voglio solo assaporarlo

Sballo da zucchero di cocomero

Zucchero di cocomero

