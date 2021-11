Do Ya feel my love? Stereophonics | Testo, traduzione e video ufficiale

Di seguito vi riportiamo il testo e la traduzione del brano Do Ya Fell My Love degli Stereophonics con il corrispettivo video musicale.

Gli Stereophonics hanno pubblicato il loro nuovo singolo intitolato Do Ya fell my Love che farà parte del loro lavoro musicale Occhya che uscirà su tutti gli store musicali online e fisici il prossimo 4 marzo 2022.

Il sound di questa canzone sembra voler omaggiare gli oltre 25 anni di carriera della band e segue il recente annuncio di un tour nei teatri per celebrare il ventesimo anniversario di Just Enough Education to Perform.

Stereophonics: il video musicale del nuovo singolo

Nel video musicale del nuovo singolo Do Ya Fell my Love, i componenti della band sono intenti a suonare la loro musica in una postazione fissa e un gioco di luci appare alle loro spalle alternando immagini del frontman con gli altri musicisti del gruppo. Il tutto è girato usando la tecnica del bianco e nero.

Il testo e la traduzione

Ecco di seguito il testo del nuovo brano con la relativa traduzione:

What’s mine is yours

I’m knocking at your door, just answer me

I can’t breathe

I give to you my heart and soul

But you just take from me what you need

But if I lost it all

And if I had to crawl and beg

Would you help me back?

Do ya feel my love, do ya?

Do ya feel my love, do ya?

Today, today

Do ya feel my love, do ya?

Do ya feel my love, do ya?

Today, today

The time that we shared was the time that we cared

But some things change, nothing stays the same

So now, what now?

You left me falling down and walked away

But that’s okay

‘Cause I won’t lose it all

And I won’t ever crawl and beg

So I won’t need your help

Do ya feel my love, do ya?

Do ya feel my love, do ya?

Today, today

Do ya feel my love, do ya?

Do ya feel my love, do ya?

Today, today

If I lost it all

Would you help or make me crawl?

Today, today

Come on, tell me

Do ya feel my love, do ya?

Do ya feel my love, do ya?

Today, yeah, today

Come on, tell me

Do ya feel my love, babe?

Do ya feel my love, babe?

Today, oh, today

Come on, tell me

Did you feel me?

Did you need me?

Did you feel me?

Did you need me?

Today, oh, today

Quello che è mio è tuo

Sto bussando alla tua porta, rispondimi

non riesco a respirare

Ti dono il mio cuore e la mia anima

Ma tu prendi da me ciò di cui hai bisogno

Ma se ho perso tutto

E se dovessi strisciare e implorare

Mi aiuteresti a tornare?

Senti il ​​mio amore, vero?

Senti il ​​mio amore, vero?

Oggi, oggi

Senti il ​​mio amore, vero?

Senti il ​​mio amore, vero?

Oggi, oggi

Il tempo che abbiamo condiviso è stato il tempo in cui ci importava

Ma alcune cose cambiano, niente rimane lo stesso

Quindi adesso, e adesso?

Mi hai lasciato cadere e te ne sei andato

Ma è ok

Perché non perderò tutto

E non striscerò mai e supplicherò

Quindi non avrò bisogno del tuo aiuto

Senti il ​​mio amore, vero?

Senti il ​​mio amore, vero?

Oggi, oggi

Senti il ​​mio amore, vero?

Senti il ​​mio amore, vero?

Oggi, oggi

Se ho perso tutto

Mi aiuteresti o mi faresti strisciare?

Oggi, oggi

Dai, dimmelo

Senti il ​​mio amore, vero?

Senti il ​​mio amore, vero?

Oggi, sì, oggi

Dai, dimmelo

Senti il ​​mio amore, piccola?

Senti il ​​mio amore, piccola?

Oggi, oh, oggi

Dai, dimmelo

mi hai sentito?

Hai bisogno di me?

mi hai sentito?

Hai bisogno di me?

Oggi, oh, oggi