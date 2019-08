Roshelle – MAMA feat. Lele Blade: audio e testo della nuova canzone

Mama o non m’ama canta Roshelle nel ritornello del gradevole singolo Mama, che la vede duettare con il rapper napoletano Lele Blade: leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta il nuovo brano, disponibile ovunque dal 30 agosto 2019.

La cantante di Lodi classe ’95 e il rapper Alessandro Arena, aka Lele Blade, hanno dato vita a questa interessante canzone, caratterizzata da sonorità latine.

La traccia è stata prodotta da Kenzo (Lorenzo Di Gemma) & Michele Canova e scritta dagli interpreti, che cantano quella spiacevole situazione in cui ci si innamora di qualcuno, senza tuttavia essere ricambiati.

MAMA testo e traduzione — Roshelle • Lele Blade

Download su: Amazon – iTunes

[Strofa 1]

Ciao (ciao, ciao), non mi chiedi come sto?

E wow (e wow, wow), non ci vediamo già da un po’

Amo quando mi addormento poi sei ancora lì

Se ti dicessi voglio te di sera il venerdì

Confondo il sesso con l’idea di amore di quei film

Tutto sommato sto da sola e sto bene così.

[Pre-Ritornello: Roshelle – Insieme]

Tango, tango ballo lento e mi

Prendi piano, honey, vis-à-vis

Boca a boca, poi facemmo il tris

Fermo il tempo, tu ora parlami

Ballo, ballo ad occhi chiusi e mi

Sento il fuoco, vedo Medellin

Je so pazzo come Harley Quinn

Solo tu sai come prendermi.

[Ritornello]

Non m’ama ma, il tuo uomo ha un tattoo con su scritto il mio nome

Non m’ama ma, io so quello che vuole non servono parole

Non m’ama ma, per piacergli di più puoi copiarmi il colore

Non m’ama ma, lui sta pensando a me quando ti chiama amore.

[Strofa 2: Lele Blade – Insieme]

Ah, quando arrivo con la masnada hace mucho calor

Balenciaga, lent scur “J’adior”

Camouflage, come on

L’entourage malo, nel garage chili di cacao

Hey mami, dime que te pasa

Stasera non posso restare, ho fin troppo da fare

Ho bisogno di una pausa (Ho bisogno di una pausa)

Non mi aspettare sotto casa (Non mi aspettare sotto casa, no)

Da noi succede davvero, Napoli/Rio De Janeiro

Io almeno sono sincero, solo dinero, eso quiero

E ho dato il meglio di me, ma non ne è valsa la pena

Nessuno meglio di me sa che era tutta una scena





Ah, quando arrivo con la mia masnada fa troppo caldo (Nota: masnada indica un gruppo di persone dedite ad atti di disonestà o di violenza)

Balenciaga, occhiali da sole J’adior (Nota: Balenciaga S.A. è una casa di moda di lusso fondata in Spagna. Blade fa probabilmente riferimento alle costose sneakers)

Camuffamento, andiamo

Ambiente brutto, nel garage chili di cacao

Hey bellezza, dimmi che succede

Stasera non posso restare, ho fin troppo da fare

Ho bisogno di una pausa (Ho bisogno di una pausa)

Non mi aspettare sotto casa (Non mi aspettare sotto casa, no)

Da noi succede davvero, Napoli/Rio De Janeiro

Io almeno sono sincero, solo soldi è quel che voglio

E ho dato il meglio di me, ma non ne è valsa la pena

Nessuno meglio di me sa che era tutta una scena.

[Pre-Ritornello]

Tango, tango ballo lento e mi

Prendi piano, honey, vis-à-vis

Boca a boca, poi facemmo il tris

Je so pazz.

[Ritornello]

Non m’ama ma, il tuo uomo ha un tattoo con su scritto il mio nome

Non m’ama ma, io so quello che vuole non servono parole

Non m’ama ma, per piacergli di più puoi copiarmi il colore

Non m’ama ma, lui sta pensando a me quando ti chiama amore.

(Non m’ama ma, il tuo uomo ha un tattoo con su scritto il mio nome)

(Non m’ama ma, io so quello che vuole non servono parole)

[Strofa 3: Lele Blade]

Per te non sono quello giusto, claro (claro)

Però con me ci provo gusto, claro (claro)

Nun te piglià collera si po t’appeng (nun fa accussì)

So sicur ca nun t’apparteng (sorm)





Per te non sono quello giusto, chiaro (chiaro)

Però con me ci provo gusto, chiaro (chiaro)

Non prendertela a male se poi ti do’ buca (non fare così)

Sono sicuro che non ti appartengo.

[Ritornello]

Non m’ama ma, il tuo uomo ha un tattoo con su scritto il mio nome

Non m’ama ma, io so quello che vuole non servono parole

Non m’ama ma, per piacergli di più puoi copiarmi il colore

Non m’ama ma, lui sta pensando a me quando ti chiama amore.





