Post Malone – Circles: audio, testo e traduzione del nuovo singolo

Disponibile dal 30 agosto 2019, Circles è il quarto singolo estratto da Hollywood’s Bleeding, terzo album in studio del rapper statunitense Post Malone, out il 6 settembre 2019. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta questo pezzo, che arriva dopo “Sunflower”, “Wow” e “Goodbyes“.

Tra le diciassette tracce dell’atteso disco, c’è anche questo pezzo, scritto con la collaborazione di Louis Bell, Kaan Gunesberk, Billy Walsh & Frank Dukes, nel quale il rapper parla di una turbolenta storia d’amore, che sembra essere quasi giunta al capolinea.

Post Malone – Circles testo e traduzione

[Intro]

Oh, oh, oh-oh

Oh, oh, oh-oh

Oh, oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh

[Verse 1]

We couldn’t turn around

‘Til we were upside down

I’ll be the bad guy now

But no, I ain’t too proud

I couldn’t be there

Even when I try

You don’t believe it

We do this every time

Non potevamo tornare indietro

Finché non eravamo a testa in giù

Sarò il cattivo adesso

Ma no, non sono così orgoglioso

Non potevo esserci

Anche quando ci provavo

Non ci credevi

Per noi è sempre così ogni volta

[Chorus]

Seasons change and our love went cold

Feed the flame ’cause we can’t let it go

Run away, but we’re running in circles

Run away, run away

I dare you to do something

I’m waiting on you again, so I don’t take the blame

Run away, but we’re running in circles

Run away, run away, run away





Le stagioni cambiano e il nostro amore è diventato freddo

Alimentiamo la fiamma (Nota: in questo contesto significa “peggioriamo la situazione”) perché non riusciamo a passarci sopra

Scappa, ma stiamo girando a vuoto (Nota: intende che “ripetono le stesse azioni senza alcun cambiamento”)

Scappa, scappa

Ti sfido a fare qualcosa

Sto aspettando ancora te, quindi non ho alcuna colpa colpa

Scappiamo, ma stiamo girando a vuoto

Scappa, scappa, scappa

[Verse 2]

Let go

I got a feeling that it’s time to let it go

I say so

I knew that this was doomed from the get-go

You thought that it was special, special

But it was just the sex though, the sex though

And I still hear the echoes (The echoes)

I got a feeling that it’s time to let it go, let it go

Mollare

Ho la sensazione che sia ora di mollare

Lo dico io

Sapevo sin dall’inizio che questa storia era destinata a fallire

Pensavi che fosse speciale, speciale

Ma era solo sesso, sesso

E sento ancora gli echi (Gli echi)

Ho la sensazione che sia ora di lasciar perdere, lasciar perdere

[Chorus]

Seasons change and our love went cold

Feed the flame ’cause we can’t let it go

Run away, but we’re running in circles

Run away, run away

I dare you to do something

I’m waiting on you again, so I don’t take the blame

Run away, but we’re running in circles

Run away, run away, run away

[Bridge]

Maybe you don’t understand what I’m going through

It’s only me, what you got to lose?

Make up your mind, tell me, what are you gonna do?

It’s only me, let it go





Forse non capisci quello che sto passando

Sono solo io, che hai da perdere?

Prendi una decisione, dimmi, cos’hai intenzione di fare?

Sono solo io, lascia perdere

[Chorus]

Seasons change and our love went cold

Feed the flame ’cause we can’t let it go

Run away, but we’re running in circles

Run away, run away

I dare you to do something

I’m waiting on you again, so I don’t take the blame

Run away, but we’re running in circles

Run away, run away, run away





