Niko Pandetta – Tu e Lei: testo e video ufficiale

Dal 6 settembre 2019, è disponibile il filmato che accompagna Tu e Lei, nuovo brano di Niko Pandetta: leggi il testo e guarda il video ufficiale, che al momento è l’unico mondo per ascoltare la canzone.

In questo contagioso e gradevole pezzo, il cantante siciliano straripa di passione per ben due donne, ma chi sceglierà tra le due?

Niko Pandetta – Tu e Lei testo

Io sto ca cu te ma sto pensando a lei

ma per tutti e due non so cosa farei

è na guerra rint o core, nun se ferma

mentre vas a te tutt spugliat già

pens a chill ca me sta spettann già

ngopp o liett ngarbugliat in de cupert.

Tu e lei ma che amore

tu e lei primm o core

tu e lei confusione

ca m’aggin a vita

tu e lei che passione

tu e lei senza freno

e ij ca spart stu core.





Damm u temp chill viene a me piglià

mentre cu stu fuoco tu me vuò abbrucià

si ti guard rint a l’uocchie vedo lei (lei)

Accarezzo forse pe t’accuntentà

ma sta storia, a voglia, nun fernisce ca

ci virimm u stiss post e già riman (ancora).

Tu e lei ma che amore

tu e lei primm o core

tu e lei confusione

ca m’aggin a vita

tu e lei che passione

tu e lei senza freno

e ij ca spart stu core.

Ditemi “sono un bastardo” ma non mollo

quanti sentimenti al cuore ma non crollo

forse è solo una pazzia ma non mi arrendo

quando sento il tuo profumo, giuro sballo

la sua pelle addosso riscalda tutto

mentre l’altra ancora aspetta a me

che ritorno e mi butto un’altra volta nel suo letto

e ricominciamo senza rispettà.





Tu e lei che passione

tu e lei senza freno

e ij ca spart stu core.

Tu e lei la mia vita

tu e lei a stess strada

addu voggh cammenà

tu e lei e ij sto buon

tu e lei o stiss posto

io voglio a tutt e duje.