Julia Michaels: audio, testo e traduzione di Anxiety ft. Selena Gomez

Il 24 gennaio 2019 la cantautrice statunitense Julia Michaels ha rilasciato Inner Monologue Part 1, quarto Extended Play in carriera composto da sei interessanti inediti.

Tra essi, spiccano due tracce che vedono la collaborazione di 2 importanti e amatissimi artisti: What A Time feat. Niall Horan ed il brano in oggetto, con la partecipazione della collega e amica Selena Gomez.

Per quel che concerne il significato, in questo pezzo prodotto dal collaboratore di lunga data Ian Kirkpatrick, si parla di depressione, ansia e problemi psicologici che possono attanagliare una persona, che di conseguenza ha non poche difficoltà a vivere la propria vita, tra notti insonni e psicofarmaci, che tuttavia non sembrano migliorare la situazione. Queste problematiche non sempre vengono capite dalle persone che ti stanno intorno.

Anxiety Traduzione – Julia Michaels feat. Selena Gomez

[Strofa 1: Julia Michaels]

Amici miei, vogliono portarmi al cinema

Gli dico di andare a quel paese, sono mano nella mano con la mia depressione

E proprio quando credo di averla superata

L’ansia inizia a farsi avanti per insegnare a quella mer*a una lezione

Oh, faccio del mio meglio solo per essere socievole

Ho fatto tutti questi progetti con gli amici e spero che chiamino e cancellino

Poi penso troppo alle cose che mi mancano

Ora vorrei essere con loro

[Pre-Ritornello: Julia Michaels]

Mi sembra di dover sempre chiedere scusa per sentirmi

Come se fossi fuori di testa quando sto benissimo

E i miei ex diranno che sono difficile da gestire

E lo ammetto, sì

[Ritornello: Julia Michaels]

Ma tutti i miei amici, non sanno cosa si prova, cosa si prova

Non capiscono perché non riesco a dormire durante la notte

Mi hanno detto che potrei prendere qualcosa per rimediare

Accidenti, lo vorrei, vorrei che fosse così facile, ah

Tutti i miei amici non sanno cosa voglia dire, cosa si prova

[Strofa 2: Selena Gomez]

Ho sempre desiderato essere una di quelle persone in una stanza

Che dice qualcosa e tutti alzano le mani

Tipo “Se sei triste, alza la mano

Se odi qualcuno, alza la mano

Se hai paura, alza la mano”

[Pre-Ritornello: Selena Gomez]

Mi sembra di dover sempre chiedere scusa per sentirmi

Come se fossi fuori di testa quando sto benissimo

E i miei ex diranno che sono difficile da gestire

E lo ammetto, è la verità

[Ritornello: Selena Gomez]

Ma tutti i miei amici, non sanno cosa si prova, cosa si prova

Non capiscono perché non riesco a dormire durante la notte

E ho pensato che magari avrei potuto prendere qualcosa per rimediare

Accidenti, lo vorrei, vorrei che fosse così facile, ah

Tutti i miei amici non sanno cosa voglia dire, cosa si prova

[Ponte: Julia Michaels, Entrambe, (Selena Gomez)]

Ho tutti questi pensieri che mi passano per la testa

In continuazione e sembra che non riesco a metterli a tacere

Il più delle volte credo di essere ok

Credo di essere a posto, ma non riesco a metterli a tacere

Ho tutti questi pensieri che mi passano per la testa

In continuazione e sembra che non riesco a metterli a tacere

Il più delle volte credo di essere ok

Dico di star bene, ma non riesco a spegnerli

(Zitti, zitti, si)

[Ritornello: Julia Michaels, entrambe]

Ma tutti i miei amici, non sanno cosa si prova, cosa si prova

Non capiscono perché non riesco a dormire durante la notte

Mi hanno detto che potrei prendere qualcosa per rimediare

Accidenti, lo vorrei, vorrei che fosse così facile, ah

Tutti i miei amici non sanno cosa voglia dire, cosa si prova





[Conclusione: Selena Gomez]

Tipo

Cosa vuol dire, cosa vuol dire

Hmm-mm-mm, mmm

Cosa vuol dire

Amo questa canzone

Julia Michaels – Anxiety testo

Autori: Julia Michaels, Scott Harris, Ian Kirkpatrick & Selena Gomez.

[Verse 1: Julia Michaels]

My friends, they wanna take me to the movies

I tell ’em to fuck off, I’m holding hands with my depression

And right when I think I’ve overcome it

Anxiety starts kicking in to teach that shit a lesson

Oh, I try my best just to be social

I make all these plans with friends and hope they call and cancel

Then I overthink about the things I’m missing

Now I’m wishing I was with ’em

[Pre-Chorus: Julia Michaels]

Feel like I’m always apologizing for feeling

Like I’m out of my mind when I’m doing just fine

And my exes’ll say that I’m hard to deal with

And I admit it, yeah

[Chorus: Julia Michaels]

But all my friends, they don’t know what it’s like, what it’s like

They don’t understand why I can’t sleep through the night

I’ve been told that I could take something to fix it

Damn, I wish it, I wish it was that simple, ah

All my friends they don’t know what it’s like, what it’s like

[Verse 2: Selena Gomez]

Always wanted to be one of those people in the room

That says something and everyone puts their hand up

Like, “If you’re sad, put your hand up

If you hate someone, put your hand up

If you’re scared, put your hand up”

[Pre-Chorus: Selena Gomez]

Feel like I’m always apologizing for feeling

Like I’m out of my mind when I’m doing just fine

And my exes will say that I’m hard to deal with

And I admit it, it’s true

[Chorus: Selena Gomez]

But all my friends, they don’t know what it’s like, what it’s like

They don’t understand why I can’t sleep through the night

And I thought that I could take something to fix it

Damn, I wish it, I wish it was that simple, ah

All my friends they don’t know what it’s like, what it’s like

[Bridge: Julia Michaels, Both, Selena Gomez]

I got all these thoughts, running through my mind

All the damn time and I can’t seem to shut it off

I think I’m doing fine most of the time

I think that I’m alright, but I can’t seem to shut it off

I got all these thoughts, running through my mind

All the damn time and I can’t seem to shut it off

I think I’m doing fine most of the time

I say that I’m alright, but I can’t seem to shut it off

(Shut it, shut it, yeah)

[Chorus: Julia Michaels, Both]

But all my friends, they don’t know what it’s like, what it’s like

They don’t understand why I can’t sleep through the night

I’ve been told that I could take something to fix it

Damn, I wish it, I wish it was that simple, ah

All my friends they don’t know what it’s like, what it’s like

[Outro: Selena Gomez]

Li-i-i-i-ike

What it’s like, what it’s like

Hmm-mm-mm, mmm

What it’s like

I love this song





