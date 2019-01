Imagine Dragons – Bad Liar: video ufficiale, audio testo e traduzione del nuovo singolo in radio

Bad Liar è il quarto singolo estratto da Origins, quarto progetto discografico degli Imagine Dragons pubblicato il 9 novembre 2018.

Dopo una serie di grandi successi che non sto qui a ricordare, la pop rock band americana torna con questo bel pezzo, in rotazione radiofonica nazionale da venerdì 25 gennaio 2019, che su Spotify ha superato i 110 milioni di ascolti, mentre su Youtube quasi 50 tra audio e lyric video.

Significato: in questo caso il gruppo hitmaker tocca il durissimo tema del travagliato anno del frontman Dan Reynolds, che in questo intimissimo pezzo parla dei suoi problemi matrimoniali.

Dan era in procinto di divorziare dalla moglie Aja Volkman e l’annuncio risale al 26 aprile 2018, ma pensate un po’, la canzone è stata rilasciata proprio il giorno in cui la coppia ha annunciato di non aver firmato i documenti per il divorzio. Insomma Dan e Aja sono tornati insieme!

Il 24 gennaio 2019 è stato reso disponibile il video musicale che accompagna la quinta traccia in scaletta del disco, un filmato diretto dallo stesso Reynolds e girato alla Green Valley High School, a Henderson, nel Nevada, che vede protagonista anche la ballerina Autumn Miller. Per vederlo su Youtube cliccate sull’immagine.

Bad Liar – Imagine Dragons – Traduzione

[Strofa 1]

Oh, silenzio, cara mia, è stato un anno difficile

E le paure non depredano vittime innocenti

Fidati cara, credimi cara

È stato un anno privo d’amore

Sono un uomo con tre paure:

Onestà, fede e lacrime di coccodrillo

Fidati di me tesoro, credimi cara

[Pre-Ritornello]

Quindi guardami negli occhi (Occhi), dimmi cosa vedi (vedi)

Il Paradiso perfetto, sta cadendo a pezzi

Vorrei poter sfuggire (sfuggire), non voglio fingere

Vorrei poterlo cancellare (cancellare), far credere al tuo cuore

[Ritornello]

Ma io sono un pessimo bugiardo, pessimo bugiardo

Ora lo sai, ora lo sai

Sono un pessimo bugiardo, pessimo bugiardo

Ora che lo sai, sei libera di andare

[Strofa 2]

Tutti i miei sogni non hanno mai significato nulla?

La felicità sta tutta in un anello di diamanti?

Oh, ho cercato …

Oh, ho cercato problemi, problemi, problemi

Io faccio la guerra, nel mondo che ho dentro

Prendo la mia pistola dalla parte del nemico

Oh, ho cercato … (fidati di me, tesoro)

Oh, ho cercato (fidati, tesoro) problemi, problemi, problemi

[Pre-Ritornello]

Quindi guardami negli occhi (Occhi), dimmi cosa vedi (vedi)

Il Paradiso perfetto, sta cadendo a pezzi

Vorrei poter sfuggire (sfuggire), non voglio fingere

Vorrei poterlo cancellare (cancellare), far credere al tuo cuore

[Ritornello]

Ma io sono un pessimo bugiardo, pessimo bugiardo

Ora lo sai, ora lo sai

Sono un pessimo bugiardo, pessimo bugiardo

Ora che lo sai, sei libera di andare

[Ponte]

Mi manca il respiro, non posso essere

Non posso essere quello che vorresti tuo

Credimi, questa volta

Credimi

[Ritornello]

Sono un pessimo bugiardo, pessimo bugiardo

Ora lo sai, ora lo sai

Sono un pessimo bugiardo, pessimo bugiardo

Ora che lo sai, sei libera di andare





[Conclusione]

Oh-oh-oh

Per favore, credimi

Per favore, credimi

Imagine Dragons – Bad Liar testo

Lyric Video

Autori: Imagine Dragons Aja Volkman Jorgen Odegard.

[Verse 1]

Oh, hush, my dear, it’s been a difficult year

And terrors don’t prey on innocent victims

Trust me, darlin’, trust me darlin’

It’s been a loveless year

I’m a man of three fears:

Integrity, faith, and crocodile tears

Trust me, darlin’, trust me, darlin’

[Pre-Chorus]

So look me in the eyes (Eyes), tell me what you see (You see)

Perfect paradise (—Dise), tearin’ at the seams (Seams)

I wish I could escape it (Escape), I don’t wanna fake it

Wish I could erase it (Erase), make your heart believe

[Chorus]

But I’m a bad liar, bad liar

Now you know, now you know

I’m a bad liar, bad liar

Now you know, you’re free to go

[Verse 2]

Did all my dreams never mean one thing?

Does happiness lie in a diamond ring?

Oh, I’ve been askin’ for—

Oh, I’ve been askin’ for problems, problems, problems

I wage my war, on the world inside

I take my gun to the enemy’s side

Oh, I’ve been askin’ for— (Trust me, darlin’)

Oh, I’ve been askin’ for (Trust me, darlin’) problems, problems, problems

[Pre-Chorus]

So look me in the eyes (Eyes), tell me what you see (You see)

Perfect paradise (—Dise), tearin’ at the seams (Seams)

I wish I could escape it (Escape), I don’t wanna fake it

Wish I could erase it (Erase), make your heart believe

[Chorus]

But I’m a bad liar, bad liar

Now you know, now you know

I’m a bad liar, bad liar

Now you know, you’re free to go

[Bridge]

I can’t breathe, I can’t be

I can’t be what you want me to be

Believe me, this one time

Believe me

[Chorus]

I’m a bad liar, bad liar

Now you know, now you know

I’m a bad liar, bad liar

Now you know, you’re free to go

[Outro]

Oh-oh-oh

Please believe me

Please believe me





