Juice WRLD & The Weeknd – Smile: ascolta la nuova canzone (testo e traduzione)

Rilasciato il 7 agosto 2020, Smile è il singolo che segna la prima collaborazione tra il cantautore canadese The Weeknd e il compianto rapper Juice WRLD, che dalla sua scomparsa, abbiamo avuto modo di ascoltare in diverse occasioni, tra collaborazioni, singoli e il debut album postumo Legends Never Die, pubblicato lo scorso 10 luglio. A tal proposito, questo pezzo farà parte dell’edizione deluxe, attesa a settembre. Il testo, la traduzione e l’audio del brano.

Si tratta di una gradevole canzone, originariamente intitolata Sad, che affronta temi comuni del rapper statunitense, come la lotta con i suoi demoni interiori e relazioni. A tal proposito, Juice vuole che la sua ragazza sia felice.

Dal canto suo, l’artista di Toronto si rivolge alla ragazza con la quale ha una relazione, che sembra tuttavia importante solo per lei, mentre per lui è fondamentalmente solo sesso e niente più.

Smile Testo Juice WRLD • The Weeknd

[Chorus]

I’d do anything in my power to see you just smile

I want you to prosper and come proper

Even if that means I ain’t by your side

I’d do anything in my power to see you just smile

I want you to prosper and come proper

Even if that means I ain’t by your side

[Verse 1]

Devil on my shoulders tellin’ me I’ll die soon

I don’t really want that to impact you

But I don’t know, maybe I’m just paranoid

I just want the best for you, I just want what’s left of you

Oh, when you tell me that you’re sad inside

I’m sad that I can’t satisfy

Yeah, I pray that I get it right this time

Maybe we’ll be alright

Oh, when you tell me that you’re sad inside

I’m sad that I can’t satisfy

Yeah, I pray that I get it right this time

Maybe we’ll be alright

[Chorus]

I’d do anything in my power to see you just smile

I want you to prosper and come proper

Even if that means I ain’t by your side

I’d do anything in my power to see you just smile

I want you to prosper and come proper

Even if that means I ain’t by your side





[Verse 2: The Weeknd]

Oh yeah

I just want to see you smile (You smile)

Don’t cry (Don’t cry)

Even though it means I gotta let you go (You go)

Dependent on ya, gotta learn to be alone (‘Lone)

‘Cause I’m so desensitized

When our skin is touching (Yeah), I need drugs to love you (Yeah)

You want so much more from me, but I can only fuck you (You)

I spent every day right beside ya (‘Side ya), ‘side you (‘Side you)

A hundred pics of me on your phone

Now you’re someone that I used to know

At this point, we playin’ with fire (Fire), fire (Fire)

You don’t want to see what’s in my phone

It’s just gonna hurt you more (More)

[Chorus: Juice WRLD & (The Weeknd)]

I’d do anything in my power to see you just smile (Oh yeah)

I want you to prosper and come proper

Even if that means I ain’t by your side (Oh, oh)

I’d do anything in my power (My power) to see you just smile

I want you to prosper and come proper

Even if that means I ain’t by your side





La traduzione di Smile

[Ritornello]

Farei tutto quello che posso per vederti sorridere

Voglio che prosperi e che tu venga come si deve

Anche se questo dovesse significare che non sono al tuo fianco

Farei tutto quello che posso per vederti sorridere

Voglio che prosperi e che tu venga come si deve

Anche se questo dovesse significare che non sono al tuo fianco

[1a Strofa]

Il diavolo sulle mie spalle mi dice che morirò presto

Non voglio davvero che questo abbia impatto su di te

Ma non so, forse sono solo paranoico

Voglio solo il meglio per te, voglio solo ciò che resta di te

Oh, quando mi dici che sei triste dentro

Mi spiace di non poterti soddisfare

Sì, prego di fare la cosa giusta questa volta

Forse staremo bene

Oh, quando mi dici che sei triste dentro

Mi spiace di non poterti soddisfare

Sì, prego di fare la cosa giusta questa volta

Forse staremo bene





[Ritornello]

Farei tutto quello che posso per vederti sorridere

Voglio che prosperi e che tu venga come si deve

Anche se questo dovesse significare che non sono al tuo fianco

Farei tutto quello che posso per vederti sorridere

Voglio che prosperi e che tu venga come si deve

Anche se questo dovesse significare che non sono al tuo fianco

[2a Strofa: The Weeknd]

o si

Voglio solo vederti sorridere (Sorridi)

Non piangere (Non piangere)

Anche se questo significa che devo lasciarti andare (andare)

Dipende da te, devo imparare a stare da sola (sola)

Perché io sono così insensibile

Quando la nostra pelle è a contatto (Sì), ho bisogno di farmaci per amarti (Sì)

Vuoi molto di più da me, ma posso solo sco*arti

Ho passato ogni giorno accanto a te (accanto a te),’ accanto a te (accanto a te)

Un centinaio di mie foto nel tuo telefono

Ora sei una persona che conoscevo

A questo punto, giochiamo col fuoco (Fuoco), il fuoco (Fuoco)

Non vuoi vedere cosa c’è nel mio telefono

Ti farà ancora più male

[Ritornello]

Farei tutto quello che posso per vederti sorridere (Oh sì)

Voglio che prosperi e che tu venga come si deve

Anche se questo dovesse significare che non sono al tuo fianco (Oh, oh)

Farei tutto ciò che è in mio potere (in mio potere) per vederti sorridere

Voglio che prosperi e che tu venga come si deve

Anche se questo dovesse significare che non sono al tuo fianco

Ascolta su: