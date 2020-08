blink-182: l’audio, il testo e la traduzione in italiano del singolo Quarantine

Anche la rock band statunitense blink-182 ha sfornato un singolo sul Covid 19 battezzato Quarantine, disponibile ovunque da venerdì 7 agosto 2020. Leggi il testo e la traduzione e ascolta il brano.

Scritta da Brian Lee, Travis Barker & Mark Hoppus e prodotta da Lee e Barker, la nuova coinvolgente canzone parla dello stato d’animo del protagonista nei difficili giorni di quarantena a causa del Coronavirus, che naturalmente ha colpito anche gli Stati Uniti d’America.

Egli non accetta il tutto e quindi in un certo senso si ribella a questa situazione, alle restrizioni imposte, ovviamente in chiave ironica, come del resto la copertina, che mostra una bambola gonfiabile…

blink-182 – Quarantine testo

Download su: Amazon – iTunes

[Strofa 1]

I guess I’m blessed to be so fucking bored

And hiding from this phantom antigen that wants to send us to the morgue

[Ritornello 1]

Quarantine, fuck this disease

I’d rather be on Star Tours or stuck at the DMV

Quarantine, nah, not for me

I thought that things were fucked up in 2019

Fuck quarantine

[Strofa 2]

Some people hit the bottle

Some people hit the books

Some people storm The Capitol

Some second guess parenthood

[Refrain]

It’ll disappear in April

Just like a miracle

We don’t need social distance

We don’t need old people

So throw the shop doors open

And save our economy

We don’t need ICU beds

Or PPE

[Ritornello 2]

Quarantine, fuck this disease

I’d rather watch some magic or do press in Germany

Quarantine, no, not for me

I thought that things were fucked up in 2019

Fuck quarantine





[Refrain]

It’ll disappear in April

Just like a miracle

We don’t need social distance

We don’t need old people

So throw the shop doors open

And save our economy

We don’t need ICU beds

We don’t need PPE

[Outro]

Quarantine, fuck this disease

I’m never shaking hands again and don’t kiss me on the cheek

Fuck quarantine





Quarantine traduzione blink 182

[Strofa 1]

Credo di essere fortunato ad essere così annoiato

E nascondendomi da questo antigene fantasma che ci vuole mandare in obitorio

[Coro 1]

Ritornello , al diavolo questa malattia

Preferirei essere allo Star Tours o rimanere bloccato alla motorizzazione

Quarantena, no, non per me

Ed io che pensavo che le cose fossero andate a puxxane nel 2019

Si fo**a la quarantena

[Strofa 2]

Alcuni cominciano a bere

Alcuni a studiare

Alcuni ad assaltare il Campidoglio

Un po’ di seconda scelta per i genitori





[Refrain]

Scomparirà ad aprile

Proprio come un miracolo

Non abbiamo bisogno della distanza sociale

Non abbiamo bisogno dei vecchietti

Quindi aprite le porte dei negozi

E salvate la nostra economia

Non abbiamo bisogno di letti per terapia intensiva

O dei dispositivi di protezione individuale

[Ritornello 2]

Quarantena, al diavolo a questa malattia

Preferirei guardare qualche magia o fare una conferenza stampa in Germania

Quarantena, no, non per me

Ed io che pensavo che le cose fossero andate a puxxane nel 2019

Si fo**a la quarantena

[Refrain]

Scomparirà ad aprile

Proprio come un miracolo

Non abbiamo bisogno della distanza sociale

Non abbiamo bisogno dei vecchietti

Quindi aprite le porte dei negozi

E salvate la nostra economia

Non abbiamo bisogno di letti per terapia intensiva

Non abbiamo bisogno dei dispositivi di protezione individuale

[Outro]

Quarantena, al diavolo questa malattia

Non ti stringo mai più la mano e non baciarmi sulla guancia

Fancu*o la quarantena

