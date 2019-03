Josiah and the Bonnevilles – Swing: video ufficiale, testo e traduzione

Josiah Leming è un giovane ed emergente cantautore e i Bonnevilles sono la sua band. Il 9 marzo 2018, il gruppo rilasciato il singolo Swing, successivamente incluso nell’album d’esordio “On Trial” uscito il 22 giugno dello stesso anno. Dal 15 marzo 2019 è invece disponibile la versione SDJM Remix.

“Richiami al primo Bob Dylan per un cantautore folk come non se ne sentivano da tempo” queste le parole di RollingStones su questo interessante artista e l’altrettanto interessante primo disco composto da dieci tracce.

Questa Swing è a parer mio una canzone abbastanza carina, accompagnata da un videoclip che vede l’artista girovagare, rispecchiando in pieno il suo stile di vita “on the road”.

Nella descrizione del video, a cui è possibile accedere cliccando sull’immagine sottostante, trovate ulteriori info su questo artista che, dopo aver aperto i concerti di LP ed aver effettuato un live nella capitale a fine luglio, è pronto per altri 5 concerti nella penisola, nello specifico il 1° Aprile al Locomotiv di Bologna, il 2 alla Casa del Jazz di Roma, il 3 al Santeria di Milano, il 4 al New Age di Treviso e il 7 aprile al Teatro del Giglio di Lucca. I biglietti sono ancora reperibili su TicketOne.

Josiah and the Bonnevilles – Swing traduzione

Download su: Amazon – SDJM Remix – iTunes – SDJM Remix

Mi metto nel mio angolo

Raccolgo le mie forze

Lei è proprio dietro di me

Sarà un incontro con i fiocchi

Si muove nella mia direzione

Lei è proprio una cosa bellissima

Ho messo da parte il mio affetto

Mi disse così io

Baby, tira un pugno (o “Fai un salto”)

Dammi un pugno

Lei ripiomba nell’oceano

Pieno di sangue e collera

Risorge quando si forma una nuvola

Portando la sua amica, la pioggia

Ora lei è così in alto sopra di me

Sta cadendo a ondate

Ma non mi preoccupo mai

Baby, non sento il tuo dolore

Tira un pugno

Prova a colpire

Tira un

Tira un pugno

Dammi un pugno

Pensi di aver avuto la meglio su di me

Pensi di avermi lasciato ferito

Ma sono stato molto meglio

E sono stato lasciato molto peggio

Ho sparato ancora nell’oscurità

Cammino ancora tra le fiamme

E esco dall’altra parte

E gli Angeli mi fanno raggiungere uno stadio superiore

Fai un salto

Fai un salto





Mi metto nel mio angolo

Raccolgo le mie forze

Lei è proprio dietro di me

Mi sto preparando per un incontro con i fiocchi

Si muove nella mia direzione

Lei è proprio una cosa bellissima

Ma io, non c’è più affetto

Vieni su di me

Baby, tira un pugno

Dammi un pugno

Baby, tira un pugno

Prova a colpire

Dammi un pugno

Baby, tira un pugno

Swing Testo – Josiah and the Bonnevilles

I step into my corner

I gather up my might

She’s standing over my shoulder

It’s gonna be one hell of a fight

She moves in my direction

She’s such a lovely thing

I put aside my affection

She says so me

Baby, take a swing

Take a swing

She falls back into the ocean

Full of blood and rage

She rises up as a cloud forms

Bringing her friend, the rain

Now she’s so high up above me

She’s coming down in waves

But I never worry

Baby, I don’t feel your pain

Take a swing

Take a swing

Take a

Take a swing

Take a swing





You think you got the best of me

You think you left me hurt

But I’ve been had much better

And I’ve been left much worse

I still shot in the darkness

I still walk through the fire

And I come out on the other side

And the angels take me higher

Take a swing

Take a swing

I step into my corner

I gather up my might

She’s standing over my shoulder

I’m getting ready for one hell of a fight

She moves in my direction

She’s such a lovely thing

But I, there’s no more affection

Come onto me

Baby, take a swing

Take a swing

Baby, take a swing

Take a swing

Take a swing

Baby, take a swing





