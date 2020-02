Jhay Cortez, Anuel AA, J. Balvin – Medusa: audio, video, testo e traduzione della canzone

Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video di Medusa, singolo di Jhay Cortez, Anuel AA & J. Balvin, uscito il 5 febbraio 2020 via Universal Music Latino.

Scritta da Nydia Laner, Sergio Roldán, M. De La Cruz, Nely “El Arma Secreta”, Elvin Roubert, Jhay Cortez, Anuel AA & J Balvin e prodotta da Fino Como El Haze, M. De La Cruz, Nely “El Arma Secreta” & Ammu-Nation, nella contagiosa canzone si parla più o meno delle solite cose: lusso, soldi e malavita.

Il titolo altro non è che un riferimento al logo di un’azienda italiana di alta moda e abbigliamento, spesso citato in questo genere di brani. Nel filmato diretto da Fernando Lugo, vediamo i tre artisti all’interno di un cubo illuminato.

Jhay Cortez, Anuel AA, J. Balvin – Medusa Testo

[Intro: Jhay Cortez & Anuel AA]

¿Me sigue’ o no me sigues todavía?

Real hasta la muerte, brr

[Coro: Jhay Cortez & Anuel AA, Ambos]

No hay excusa (No hay excusa)

Gasté treinta mil en la medusa (Versace)

Ella siempre que quiere me usa (Ah)

Aquí si la saca’ la usa’, usa’ (Usa’)

Qué cojone’

Aquí se gasta chavo’ con cojone’ (Con cojone’)

Pero siempre con el palo (Con los palo’)

Por si me bajo (Brr; prr), y los jalo (¡Brr!)

No hay excusa (No hay excusa)

Gasté treinta mil en la medusa (Versace)

Ella siempre que quiere me usa (Me usa)

Aquí si la saca’ la usa’, usa’ (Usa’)

Qué cojone’

Aquí se gasta chavo’ con cojone’ (Con cojone’)

Siempre andamo’ con los palo’ (Con los palo’)

Y nos bajamo’ (Y nos bajamo’; brr), y te los damo’ (¡Brr!)

[Verso 1: Jhay Cortez & Anuel AA]

Ey, y los jalo (Y los jalo)

Aquí to’ las bala’ son Halo (Brr)

Aquí te mueres bueno o malo (O malo)

Aquí se muere Pablo y Gonzalo, prr-prr, ey

Los kilo’ en la USA

‘Toy millonario en el jet jugando 2K (Ah)

Te pillamo’ dormío’ y te prendemo’ la spray (Brr)

Y tengo la corona de estrellas, yo siempre he sido el rey, ¡brr! (Ah)

Bájame el moco

O te tumbamo’ del palo como Coco (Brr)

Ahora todo’ quieren guerra con el loco (Loco)

Y si te alumbro, te apagamo’ como foco (Brr; ah)

[Coro: Jhay Cortez & Anuel AA, Ambos]

No hay excusa (No hay excusa)

Gasté treinta mil en la medusa (Versace)

Ella siempre que quiere me usa (Me usa)

Aquí si la saca’ la usa’, usa’ (Usa’)

Qué cojone’ (Qué cojone’)

Aquí se gasta chavo’ con cojone’ (Con cojone’)

Siempre andamo’ con los palo’ (Con los palo’)

Y nos bajamo’ (Y nos bajamo’; prr), y te lo’ damo’

[Verso 2: Jhay Cortez & Anuel AA]

Haciendo ticket y más que ello’

Sin ir a Cuba, las cubana’ en el cuello (En el cuello)

Pa’ que llore la mía que lloren las de ello’

Y los palestino’ pa’ tumbarte del camello (Brr; ¡ah!; ¿me sigue’?)

Me siento como Messi (Como Messi)

Pero él ‘tá con Adida’ y yo con Nike, ah (Nike)

Cristiano Ronaldo (Ronaldo)

To’a mis casa’ y to’ mis carro’ están saldo’, yeah

La Presión es real hasta la muerte

Tu corillo coopera con los agente’

En la muñeca, cabrón, tengo 120

Le hice el abdomen y ahora me pidió los diente’, ey (Yeah; brr)

¿Que si Anuel está choteando, ah?

Y los papele’ están más limpio’ que los cien millone’ que tengo en el banco

Soy 27, no Blanco

Y me gasté un millón en el Patek Philippe, ya yo estoy manco (Brr; uy)

Tu puta en el VIP (VIP)

Tú no entra’ a la disco si no tiene’ ID (-D)

Ella dice que es bi mamándome el bich

Y si no es ¡brr!, es ¡prra! y no es La Maravish, ey (¡Brr!)

Hazme un despojo (Hazme un despojo)

La X6 diabólica, asiento’ en rojo (Asiento’ en rojo), ey

Ya mi disco es platino

Como Anuel, charteando en los Billboard Latino’, ¿me sigue’?

Me casé con una reina Mufasa (KAROL G)

Siete millones vale mi casa (Uy)

Una casa vale el el Richard Milly (el Richard Milly)

¿Y a esto’ envidioso’ qué les pasa? (¡Brr!), ¡brr! (Ah)

[Coro: Jhay Cortez & Anuel AA, Ambos]

No hay excusa (No hay excusa)

Gasté treinta mil en la medusa (Versace)

Ella siempre que quiere me usa (Me usa)

Aquí si la saca’ la usa’, usa’ (Cabrón, la usa’)

Qué cojone’

Aquí se gasta chavo’ con cojone’ (Con cojone’)

Siempre con el palo (Con los palo’)

Por si me bajo (Brr), y lo’ jalo





[Verso 3: J Balvin & Jhay Cortez]

Directo desde Medellín (Wuh)

Yo no soy Kanye, pero puede que me veas con Kim (Kim)

No voy al banco, pero hay chavos en el maletín (-tín)

Y no soy Don, pero me siento el King of Kings (Kings), leggo

Y no hay excusa’ (Y no hay excusa’)

En la Versace compramo’ to’a las medusa’

Me hice rico en Medellín con la plata de la USA

Y en la calle a mi me cuidan por si alguien conmigo abusa (Amén)

Y no fronteen (No fronteen)

Que ustede’ todo’ saben mi’ nivele’ (Brr)

Lo de la joya ya compré cuando era un nene (Ping, ping)

Desde que tengo millone’ no hablo de ciene’ (Shh)

Y no hablamo’ tanto’

Los Murakamis costaron tanto (Cash, cash, cash)

Me compré otro jet que vuela más alto (Fium)

Y cuando me bajo, es directo pa’l Phantom, ya

[Coro: J Balvin, Jhay Cortez & Anuel AA]

No hay excusa

Gasté no sé cuánto en la medusa

Ella siempre que quiere me usa

Aquí estamo’, my g, no te confunda’, yeah

Qué cojone’

Aquí se gasta chavo’ con cojone’ (Con cojone’)

Siempre con el palo (Con los palo’)

Por si me bajo (Brr), y los jalo (¡Brr!)





Medusa traduzione

Mi segui ancora?

Reale fino alla morte, brr

Non ci sono scuse (Non ci sono scuse)

Ho speso trentamila nella medusa (Versace) [Nota: la medusa è il logo di Versace. Jhay Cortez sta quindi dicendo di aver speso tanti soldi in costosi abiti Versace.]

Lei mi usa ogni volta che vuole (Ah)

Qui se lo tiri fuori lo usi, lo usi (Usi)

Che ca**o

Qui è dove si consumano i ragazzi con le pal*e (Con le pal*e)

Ma sempre con la mazza (Con le mazze)

E scendiamo (Brr; prr), e li prendiamo a colpi (Brr!)

Non ci sono scuse (Non ci sono scuse)

Ho speso trentamila nella medusa (Versace)

Lei mi usa ogni volta che vuole (lei mi usa)

Qui se lo tiri fuori lo usi, lo usi (Usi)

Che ca**o

Qui è dove si consumano i ragazzi con le pal*e (Con le pal*e)

Usciamo sempre con le mazze (Con le mazze)

E scendiamo (E scendiamo; brr), e te le diamo (Brr!)

Ehi, e li prendiamo a colpi (E li prendiamo a colpi)

Qui tutti i proiettili sono Halo (Brr)

Qui muori buono o cattivo (o cattivo)

Qui Pablo e Gonzalo muoiono, prr-prr, ehi

I chili negli Stati Uniti

Sono un milionario sul jet che gioca 2K (ah)

Ti becchiamo mentre dormi e ti accendo la bomboletta (Brr)

E ho la corona di stelle, sono sempre stato il re, fratello! (Ah)

Abbassami il booger

O ti buttiamo giù dall’albero come la noce di cocco (Brr)

Ora tutti vogliono la guerra con il pazzo (pazzo)

E se vi accendiamo, vi spegniamo come il fuoco (Brr; ah)

Non ci sono scuse (Non ci sono scuse)

Ho speso trentamila nella medusa (Versace)

Lei mi usa ogni volta che vuole (lei mi usa)

Qui se lo tiri fuori lo usi, lo usi (Usi)

Che ca**o (Che ca**o)

Qui è dove si consumano i ragazzi con le pal*e (Con le pal*e)

Usciamo sempre con le mazze (Con le mazze)

E scendiamo (E scendiamo; brr), e te le diamo (Brr!)





Fare il biglietto e più di loro

Senza andare a Cuba, le cubane al collo (al collo)

Che i miei piangano, che i loro piangano

E i palestinesi per metterti sul cammello (Brr; ah!; Mi segui?)

Mi sento come Messi (come Messi)

Ma lui è con Adidas ed io con Nike, ah (Nike)

Cristiano Ronaldo (Ronaldo)

Tutte le mie case e tutte le mie macchine sono in saldo, sì

La pressione è reale fino alla morte

I tuoi amici collaborano con gli agenti

Al polso, stron*o, ho 120

Le ho fatto l’addome e ora mi ha chiesto i denti, hey (Sì; brr)

E se Anuel stesse chattando? (Ah)

E i documenti sono più puliti dei 100 milioni che ho in banca

Sono 27, non Bianco [Nota: Si riferisce alla vecchia rivalità tra le bande “27” e le Ñetas, che sono soliti indossare abiti e accessori bianchi. Anuel chiarisce la sua lealtà a 27 e non la Ñeta]

E ho speso un milione per il Patek Philippe, già sono con un braccio solo (Brr; oops)

La tua pu**ana nel VIP (VIP)

Tu non entri in discoteca se non hai l’ID (-D)

Dice che mi sta succhiando il bich

E se non è brr !, è prra! e non è La Maravish, hey (Brr!) [Nota: Jhay Cortez fa un gioco di parole sui famosi “brr” (che utilizza Anuel) e i prrra, ampiamente utilizzati da Arcangel (La Maravish).]

Fammi un rottame (Fammi un rottame)

La diabolica X6, sedili rossi, sedili rossi, ehi

Il mio album è già Platino

Come Anuel, facendo sentire il peso nella classifica Billboard Latin, mi segui?

Mi sono sposato con una regina Mufasa (KAROL G)

Sette milioni vale la mia casa (oops)

Una casa vale Richard Mille (Richard Mille)

E a questi invidiosi che succede? (Brr!), Brr! (Ah)

Non ci sono scuse (Non ci sono scuse)

Ho speso trentamila nella medusa (Versace)

Lei mi usa ogni volta che vuole (lei mi usa)

Qui se lo tiri fuori lo usi, lo usi (stron*o, lo Usi)

Che ca**o

Qui è dove si consumano i ragazzi con le pal*e (Con le pal*e)

Usciamo sempre con le mazze (Con le mazze)

E scendiamo (E scendiamo; brr), e li prendiamo a colpi

Diretto da Medellín (Wuh)

Non sono Kanye, ma potresti vedermi con Kim (Kim)

Non vado in banca, ma ci sono i ragazzi nella valigetta (-etta)

E io non sono Don, ma mi sento il re dei re (re), forza

E non ci sono scuse (E non ci sono scuse)

Alla Versace acquistiamo tutte le meduse

Sono diventato ricco a Medellin con i soldi degli Stati Uniti

E per strada mi proteggono nel caso qualcuno volesse farmi del male (Amen)

E nessuno mi manca di rispetto (nessuno mi manca di rispetto)

Che tutti voi conoscete i miei livelli (Brr)

Ho comprato gioielli quando ero bambino (bling, bling)

Da quando ho milioni, Non parlo di centinaia (Shh)

E non parliamo tanto

I Murakami sono costati tanto (contanti, contanti, contanti)

Ho comprato un altro jet che vola più in alto (Fium)

E quando scendo, sono diretto al Phantom, ora

Non ci sono scuse

Ho speso non so quanto nella medusa

Lei vuole sempre usarmi

Siamo qui, mio Dio, non fraintendermi, sì

Che ca**o

Qui è dove si consumano i ragazzi con le pal*e (Con le pal*e)

Usciamo sempre con le mazze (Con le mazze)

E scendiamo (E scendiamo; brr), e li prendiamo a colpi (Brr!)

