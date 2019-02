Jason Derulo, Lay Zhang Yixing e gli NCT 127 nel nuovo scoppiettante singolo Let’s Shut Up and Dance: video ufficiale, testo e traduzione

Si intitola Let’s Shut Up & Dance il nuovo singolo del cantautore e ballerino statunitense Jason Derulo, disponibile nei negozi e nelle piattaforme streaming dal 22 febbraio 2019.

Questo potente pezzo è stato inciso insieme Zhang Yixing, in arte Lay, cantante, musicista, ballerino e attore cinese, e i coreani NCT 127, gruppo formato da 21 membri! Come chiaramente indicato nella copertina, questo pezzo è dedicato all’indimenticabile Michael Jackson.

E’ già disponibile il video ufficiale diretto da Daniel Russell, una clip che vede la presenza di tutti gli artisti, nella quale balli, balletti e coreografie la fanno da padrone. Molto carino sia il brano che il filmato, che è possibile vedere su Youtube cliccando sull’immagine.

Testo Let’s Shut Up and Dance – Jason Derulo, Lay Zhang Yixing & NCT 127

[Intro: Jason Derulo]

Bongo by the way

Bass drop

Uh, uh, yeah, uh, uh, uh

Shut up and dance

[Verse 1: Jason Derulo]

Your body gives me motivation (Move)

Your touch is all that’s on my mind (Touch)

Sweat on you, precipitating, yeah (Sweat)

You feel me rising from behind

(Give it to me, give it to me)

Come let your body show me

(Give it to me, give it to me)

What your lips want to say

[Pre-Chorus: Jason Derulo & (Lay Zhang)]

All my London girls come and show me something

Hey…

All my LA girls come and show me something

Hey…

Ethiopian girls come and show me something

Come and show me something

Come on, Come on

(Jamaican girls want to blow it down)

Hey…

(My Asian girls want to work it out)

Hey…

(Turn around don’t talk just hush your mouth)

(Show me something, Show me something)

[Chorus]

Shut up and dance, uh

Shut up and dance, babe, uh

Shut up and dance

Yeah, yeah, yeah, yeah

[Verse 2: Jason Derulo & (NCT 127)]

Roll it and light it for me (Light)

Ice my Corona (Oh)

(No need for conversation)

(Love your persona)

In the Bentley doing different routes (Skrrt, skrrt)

Late night, eat it like in and out

Take 2, you can bring a friend around

Tupac bitch I get around get around

[Pre-Chorus: Jason Derulo & (Lay Zhang)]

All my London girls come and show me something

Hey…

All my LA girls come and show me something

Hey…

Ethiopian girls come and show me something

Come and show me something

Come on, Come on

(Jamaican girls want to blow it down)

Hey…

(My Asian girls want to work it out)

Hey…

(Turn around don’t talk just hush your mouth)

(Show me something, Show me something)

[Chorus]

Shut up and dance, uh (Show me somethin’)

Shut up and dance, babe, uh (Show me somethin’)

Yeah, yeah, yeah, yeah

Shut up and dance

[Breakdown: Jason Derulo]

Oh, oh

Shut up and dance

Ayy, ayy

Ayy-yy-yy

Shut up and dance

(Show me somethin’)

Ayy, ayy

Ayy-yy-yy

[Verse 1: Jason Derulo & NCT 127]

Your body gives me motivation (Move)

Your touch is all that’s on my mind (Touch)

Sweat on you, precipitating, yeah (Sweat)

You feel me rising from behind

(Give it to me, give it to me)

Come let your body show me

(Give it to me, give it to me)

What your lips want to say

[Chorus: Jason Derulo]

Shut up and dance (Show me something)

Come on, girl (Show me somethin’)

Come on, come on, girl (Show me something)

Oh, baby (Show me something)

You ain’t gotta say nothing

There’s no use, ooh

Shut up and dance (Show me somethin’, show me something)

Shut up and dance (Show me somethin’, show me something)

You ain’t gotta say nothing, baby





[Outro]

My London girls come and show me something

Hey…

All My LA girls come and show me something

Hey…

Ethiopian girls come and show me something

Come and show me something

Come on, Come on

Jamaican girls want to blow it down

My Asian girls want to work it out

Turn around don’t talk just hush your mouth

Show me something, Show me something





Jason Derulo – Let’s Shut Up & Dance traduzione

[Introduzione: Jason Derulo]

A proposito di Bongo

Bass drop

Uh, uh, si, uh, uh

Stai zitto e balla

[Strofa 1: Jason Derulo]

Il tuo corpo mi da motivazioni (Muovilo)

Il tuo tocco è tutto ciò che ho in mente (Tocco)

Sudo addosso a te, accelerando yeah (sudo)

Mi senti passare da dietro

(Dammela, dammela)

Vieni, lascia che il tuo corpo mi faccia vedere

(Dammela, dammela)

Quello che le tue labbra vogliono dire

[Pre-Ritornello: Jason Derulo & (Lay Zhang)]

Tutte le mie ragazze londinesi a mostrarmi qualcosa

Hey…

Tutte le mie ragazze di Los Angeles vengono a mostrarmi qualcosa

Hey…

Le ragazze etiopi vengono a mostrarmi qualcosa

Vieni a mostrarmi qualcosa

Dai, forza

(Le ragazze giamaicane vogliono buttarlo giù)

Hey…

(Le mie ragazze asiatiche vogliono farlo funzionare)

Hey…

(Girati, non parlare, chiudi solo la bocca)

(Mostrami qualcosa, mostrami qualcosa)

[Ritornello]

Zitta e balla, uh

Zitta e balla, tesoro, eh

Stai zitta e balla

Si, si, si, si

[Strofa 2: Jason Derulo e (NCT 127)]

Giralo e accendilo per me (Luce)

Ghiaccio sulla Corona (Oh)

(Non serve parlare)

(Ama il tuo personaggio)

Nella Bentley che fa percorsi diversi (Skrrt, skrrt)

A tarda notte, mangi tipo un Take Away

Prendine 2, puoi portare un amico

Tupac, mer*a so cosa bisogna fare

[Pre-Ritornello: Jason Derulo & (Lay Zhang)]

Le mie ragazze londinesi a mostrarmi qualcosa

Hey…

Tutte le mie ragazze di Los Angeles vengono a mostrarmi qualcosa

Hey…

Le ragazze etiopi vengono a mostrarmi qualcosa

Vieni a mostrarmi qualcosa

Dai, forza

(Le ragazze giamaicane vogliono buttarlo giù)

Hey…

(Le mie ragazze asiatiche vogliono farlo funzionare)

Hey…

(Girati, non parlare, chiudi solo la bocca)

(Mostrami qualcosa, mostrami qualcosa)

[Ritornello]

Zitta e balla, uh (fammi vedere qualcosa)

Zitta e balla, tesoro, uh (fammi vedere qualcosa)

Si, si, si, si

Stai zitta e balla

[Breakdown: Jason Derulo]

Oh, oh

Stai zitta e balla

Ayy, ayy

Ayy-aa-aa

Stai zitta e balla

(Fammi vedere qualcosa)

Ayy, ayy

Ayy-aa-aa

[Strofa 1: Jason Derulo e NCT 127]

Il tuo corpo mi da motivazioni (Muovilo)

Il tuo tocco è tutto ciò che ho in mente (Tocco)

Sudo addosso a te, accelerando yeah (sudo)

Mi senti passare da dietro

(Dammela, dammela)

Vieni, lascia che il tuo corpo mi faccia vedere

(Dammela, dammela)

Quello che le tue labbra vogliono dire

[Ritornello: Jason Derulo]

Zitta e balla (mostrami qualcosa)

Dai, ragazza (fammi vedere qualcosa)

Dai, dai, ragazza (mostrami qualcosa)

Oh, piccola (mostrami qualcosa)

Non devi dire niente

Non serve, ooh

Zitta e balla (fammi vedere qualcosa, mostrami qualcosa)

Zitta e balla (fammi vedere qualcosa, mostrami qualcosa)

Non devi dire nulla, piccola

[Conclusione: Jason Derulo & Lay Zhang]

Tutte le mie ragazze londinesi a mostrarmi qualcosa

Hey…

Tutte le mie ragazze di Los Angeles vengono a mostrarmi qualcosa

Hey…

Le ragazze etiopi vengono a mostrarmi qualcosa

Vieni a mostrarmi qualcosa

Dai, forza

(Le ragazze giamaicane vogliono buttarlo giù)

(Le mie ragazze asiatiche vogliono farlo funzionare)

Girati, non parlare, chiudi solo la bocca

Mostrami qualcosa, fammi vedere qualcosa

