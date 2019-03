Jayden – This Time feat. Celine Farach & Matluck: video ufficiale, testo e traduzione

Jayden è un misterioso produttore, la cui identità si cela sotto le sembianze di un panda e This Time è un suo interessante singolo, disponibile dal 28 dicembre 2018.

Nel giugno del 2018, Jayden entrò a far parte del gruppo di intrattenimento chiamato Mates, che vanta circa 15 milioni di followers e si presentò tramite due filmati di intrattenimento che ottennero qualche milione di visualizzazioni. Ora è arrivato il momento di farsi conoscere a livello internazionale e di mostrare quale siano le sue capacità ed i suoi obiettivi.

Questa produzione, on air dal 29 marzo 2019, vede la collaborazione del cantante statunitense Matluck (con già all’attivo svariate collaborazioni produttori come Nicky Romero, Mike Williams e Dzeko) e dell’emergente giovanissima collega Celine Farach.

L’interessante video musicale è stato girato proprio nella penisola ed è frutto di 10 giorni di riprese e altrettanti di montaggio ed effetti speciali. Il filmato è stato diretto da Giuseppe Greco, aka Vegas e tra i tanti ospiti, vede la presenza de IPantellas e Giulia Penna. C’è quindi molta Italia in questo progetto, ma ulteriori informazioni su chi ha partecipato alle riprese le trovate nella descrizione della clip a cui potete accedere cliccando sull’immagine.

This Time – Jayden – Traduzione

Crescendo, non avrei mai pensato di perdermi

Sono diventato una persona che non riconosco

Ma so che non è troppo tardi per tornare indietro

E tornare al punto in cui avrei potuto volare

E così a partire da oggi

Prometto di riprendere

Il controllo della mia vita

Woohohoh finché il mio cuore continua a battere

Woohohoh troverò un modo per volare in cielo

Woohohoh qualunque cosa accada, non ho intenzione di arrendermi questa volta

Woohohoh Questa è una storia completamente nuova

Woohohoh Questa è la prima pagina della mia vita

Woohohoh qualsiasi cosa accada, questa volta non ho intenzione di arrendermi

La strada per il mio futuro, riesco a vederla adesso

E no, no non mi interessa fin dove mi porterà

Tutto ciò che desidero è svegliarmi

Senza sensazioni di vuoto

Almeno una volta

Riportami al punto in cui avrei potuto volare





E così a partire da oggi

Prometto di riprendere

Il controllo della mia vita

Woohohoh finché il mio cuore continua a battere

Woohohoh troverò un modo per volare in cielo

Woohohoh qualunque cosa accada, non ho intenzione di arrendermi questa volta

Woohohoh Questa è una storia completamente nuova

Woohohoh Questa è la prima pagina della mia vita

Woohohoh qualsiasi cosa accada, questa volta non ho intenzione di arrendermi

This Time Testo

Autore: Matluck.

Growing up, I never thought I’d lose myself

I’ve become someone I don’t recognize

But I know, that it’s not too late to turn around

And go back to the place where I could fly

And so starting today

Promise to take

Hold of my life

Woohohoh Long as my heart keeps beating

Woohohoh I’ll find a way up to the sky

Woohohoh Whatever happens I’m not giving up this time

Woohohoh This is a brand new story

Woohohoh This is the first page of my life

Woohohoh Whatever happens I’m not giving up this time





The road to my future, I can see it now

And I don’t, no I don’t care how far it goes

All I want is to wake up

Without feelings emptiness

Just once

Take me back to the place where I could fly

And so starting today

Promise to take

Hold of my life

Woohohoh Long as my heart keeps beating

Woohohoh I’ll find a way up to the sky

Woohohoh Whatever happens I’m not giving up this time

Woohohoh This is a brand new story

Woohohoh This is the first page of my life

Woohohoh Whatever happens I’m not giving up this time





