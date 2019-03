A Boogie wit da Hoodie – Swervin feat. 6ix9ine: audio, testo e traduzione

Rilasciato il 21 dicembre 2018, Swervin’ è un singolo del rapper statunitense Artist Julius Dubose, in arte A Boogie wit da Hoodie o semplicemente A Boogie, inciso con la collaborazione del collega newyorkese Daniel Hernandez, aka 6ix9ine.

Questo pezzo prodotto da London On Da Track, che segue il primo singolo Look Back At It, è estratto dal secondo album in studio del rapper classe ’95, Hoodie SZN, che è stato per 2 settimane consecutive in vetta alla classifica relativi ai dischi più venduti negli Stati Uniti.

Secondo il New York Times, A Boogie è il giovane rapper più promettente che la città abbia prodotto negli ultimi tempi. Dopo aver firmato un contratto con l’Atlantic records, ha rilasciato il disco d’esordio The bigger artist, certificato Oro negli States. Al suo interno si trovava la hit “Drowning (WATER)” certificata tre volte Platino in Canada e negli USA..

Swervin Testo

[A Boogie wit da Hoodie & (Skooly)]

Uh

Yeah

Oh, that’s London On Da Track, run that shit back

(We got London On Da Track)

[A Boogie wit da Hoodie]

Swervin’

How you look so perfect on your worst days?

Double C your purses, you deserve it

Niggas in your DM, they be thirsty (Thirsty), and in person

But you’re curvin’

Curvy little body, love your surface (Surface)

Yeah, I’m all on your body, make you nervous

I like the way you keep up with your earnings

Yeah, it’s okay, ’cause you swervin’

[A Boogie wit da Hoodie]

I fuck you from the back and leave you turnin’ (Turnin’)

The type to make you feel like I’m so worth it (Worth it)

Blame my ex, that bitch, she did me dirty (Did me dirty)

Had me fall in love and then she curved me

(on God, swear to God, I don’t wanna leave you, no)

New Louboutin, you would think I’m bleedin’ from my toes

Dick all inside of you, make you freeze, make you pose

I want you to get up on your knees and your toes

I see one of my enemies, they gon’ freeze like they cold

I swear I ain’t no killer, but test me if you want

You don’t want my adrenaline rushin’, leave me alone (Leave me alone)

So much shit up on my mind, I can’t think, yeah

All my niggas rock designer like they scream (Grrat)

Got the AP covered, diamonds with baguettes, yeah

I thought everything was right, that’s when you left, yeah

[A Boogie wit da Hoodie]

Swervin’ (Swervin’)

How you look so perfect on your worst days? (Worst days)

Double C your purses, you deserve it

Niggas in your DM, they be thirsty (Thirsty), and in person (Person)

But you’re curvin’

Curvy little body, love your surface (Surface)

Yeah, I’m all on your body, make you nervous

I like the way you keep up with your earnings

Yeah, it’s okay, you be swervin’

[6ix9ine]

Where these bitches at? I’m in the V with the tints

Got the FN on my body and the clip on hollow tips

Niggas say they gon’ rob me and they still ain’t do shit

Catch her waitin’ in the lobby, I’ma give her this dick

Man, where these niggas at? Man, where these niggas at?

We gon’ pull up big bodies with the Rugers in the back

I got Rugers and the MAC’s, pump leave a nigga flat

Talkin’ hot, we spin the block, we gon’ leave him where he at

[A Boogie wit da Hoodie]

Like, where these niggas at? Ayy, where these niggas at?

I’ma pull up in the big body with the fuckin’ MAC

If the opps try to turn my song off, run it back

Used to have the pack in my long johns, now I rap

[6ix9ine]

If a nigga wanna act out, got the MAC out

I ain’t got no fuckin’ back-up, that’s a man down

I ain’t got the fuckin’ forty, knock his teeth out

Spin back with the Ruger, air the block out

[A Boogie wit da Hoodie]

Swervin’ (Swervin’)

How you look so perfect on your worst days? (Worst days)

Double C your purses, you deserve it

Niggas in your DM, they be thirsty (Thirsty), and in person (Person)

But you’re curvin’

Curvy little body, love your surface (Surface)

Yeah, I’m all on your body, make you nervous

I like the way you keep up with your earnings

Yeah, it’s okay, ’cause you swervin’

[A Boogie wit da Hoodie & (Skooly)]

The way that I live my life is amazing

Back to back big bodies, no more dreams, yeah

So much shit up on my mind, I couldn’t think, yeah

All my niggas rock designer like they scream, yeah

Got the AP covered, diamonds with baguettes, yeah

Say my name in your song and it’s lit, yeah

Been waiting for a nigga like this, yeah

(We got London On Da Track)

Autori: A Boogie wit da Hoodie, 6ix9ine & London on da Track.









A Boogie wit da Hoodie – Swervin traduzione

[A Boogie wit da Hoodie & (Skooly)]

Uh

Yeah

Oh, quello è London On Da Track, rimetti quella roba

(Abbiamo London On Da Track)

[A Boogie wit da Hoodie]

Sbandare

Come fai a sembrare così perfetta nei tuoi giorni peggiori?

Doppia C sulle tue borse1, te lo meriti

I neg*i nei tuoi messaggi diretti, hanno sete (sete) e di persona

Ma sei tutta curve

Un corpicino formoso, adoro il tuo aspetto (apparenza)

Sì, sono tutto sul tuo corpo, ti faccio innervosire

Mi piace il modo in cui tieni il passo con i tuoi guadagni

Sì, va tutto bene, perché tu sbandi

[A Boogie wit da Hoodie]

Ti sco*o da dietro e ti faccio cambiare (cambiare)

Ti faccio cambiare idea, io valgo la pena

Colpa dela mia ex, quella stron*a, lei mi ha tradito (mi ha tradito)

Mi ha fatto innamorare e poi mi ha rifiutato

(su Dio, giuro su Dio, non voglio lasciarti, no)

Louboutin nuove, penseresti che perdo sangue dalle dita dei piedi

Il cazzo tutto dentro di te, ti faccio bloccare, ti faccio mettere in posa

Voglio che ti metti in ginocchio e sulle dita dei piedi

Vedo uno dei miei nemici, si raggelano come se fossero gelati

Giuro che non sono un killer, ma mettimi alla prova se vuoi

Non vuoi che la mia adrenalina scorra, lasciami in pace (lasciami in pace)

Ho tanta di quella mer*a nella testa, che non riesco a pensare, sì

Tutti i miei amici rock designer2 visto come urlano (Grrat)

Ho coperto l’AP, diamanti con baguettes3, sì

Pensavo che fosse tutto a posto, ed è stato allora che mi hai lasciato, sì

[A Boogie wit da Hoodie]

Sbandare (Sbandare)

Come fai a sembrare così perfetta nei tuoi giorni peggiori? (Giorni peggiori)

Doppia C sulle tue borse, te lo meriti

I neg*i nei tuoi messaggi diretti, hanno sete (sete) e di persona (di persona)

Ma sei tutta curve

Un corpicino formoso, adoro il tuo aspetto (apparenza)

Sì, sono tutto sul tuo corpo, ti faccio innervosire

Mi piace il modo in cui tieni il passo con i tuoi guadagni

Sì, va tutto bene, tu stai sbandando

[6ix9ine]

Dove sono questi stron*i? Sono nella V con i vetri oscurati4

Ho la FN addosso e la sicura sui proiettili a punta cava4

Questi quà dicono che vogliono derubarmi e ancora non hanno fatto niente

La becco che aspetta all’ingresso, le darò questo ca*zo

Amico, dove sono questi quà? Amico, dove sono questi quà?

Arriveremo coi SUV, con le Ruger di dietro

Ho preso Rugers e il MAC, fucile a pompa e li stendiamo

Parlando di roba che scotta, giriamo intorno al blocco, lo lasceremo dove si trova

[A Boogie wit da Hoodie]

Cioè dove sono questi quà? Amico, dove sono questi quà?

Accosterò col SUV, con il fottuto MAC

Se questi qua cercano di togliere la mia canzone, la rimetterò

Avevo un pacco nei mutandoni, ora rappo

[6ix9ine]

Se uno vuole comportarsi male, tirerò fuori la MAC

Non ho nessun fo*tuto sostegno, questo è un uomo a terra

Non ho la fo*tuta calibro 40, gli faccio saltare i denti

Torno indietro con la Ruger e li faccio saltare in aria





[A Boogie wit da Hoodie]

Sbandare (Sbandare)

Come fai a sembrare così perfetta nei tuoi giorni peggiori? (Giorni peggiori)

Doppia C sulle tue borse, te lo meriti

I neg*i nei tuoi messaggi diretti, hanno sete (sete) e di persona (di persona)

Ma sei tutta curve

Un corpicino formoso, adoro il tuo aspetto (apparenza)

Sì, sono tutto sul tuo corpo, ti faccio innervosire

Mi piace il modo in cui tieni il passo con i tuoi guadagni

Sì, va tutto bene, perché tu sbandi

[A Boogie wit da Hoodie & (Skooly)]

Il modo in cui vivo la mia vita è incredibile

Un SUV dopo l’altro, i sogni sono finiti, sì

Ho tanta di quella mer*a nella testa, che non riesco a pensare, sì

Tutti i miei amici rock designer visto come urlano, si

Ho coperto l’AP, diamanti con baguettes, sì

Dì il mio nome nella tua canzone e si accenderà, sì

Stavi aspettando uno così, sì

(Abbiamo London On Da Track)

1 probabilmente fa riferimento a Chanel, famoso brand di alta moda il cui logo, presente in ogni loro articolo, è catatterizzato da due C che si intersecano.

2 riferimento al rapper newyorkese Desiigner, noto per le sue canzoni forti e energiche.

3 fa riferimento a un orologio di fascia alta Audemars Piguet. Baguette è un taglio dei diamanti posizionati nella parte anteriore dell’orologio.

4 6ix9ine chiede a Boogie le indicazioni per raggiungere la posizione della banda rivale, pronto nella sua bella macchina con motore V6 e vetri oscurati. E’ completamente preparato ad una vera e propria sparatoria. “FN” è l’abbreviazione di FN Herstal, società produttrice di armi militari come i fucili M16 e P90. 6ix9ine li cita spesso nelle sue canzoni

