Summer Walker & Drake – Girls Need Love Remix: audio, testo e traduzione

Originariamente rilasciato il 26 giugno 2018, Girls Need Love è il primo singolo di successo dell’emergente e giovane cantautrice statunitense Summer Walker estratto dal debut album Last Day of Summer. E per il remix della canzone, disponibile dal 10 febbraio 2019, si è scomodato niente meno che il rapper Drake.

La 22enne cantante originaria di Atlanta, vi presenta questo esplicito brano, che ha ottenuto milioni e milioni di ascolti su Spotify e di visualizzazioni del video ufficiale diretto da Lacey Duke, online dallo scorso 27 agosto.

In questo pezzo Summer Walker non si limita a cantare il desiderio d’amore e d’affetto che hanno le donne, ma anche altri tipi di voglie e attenzioni a luci rosse, che generalmente le ragazze tendono a tenere nascoste per il timore di essere giudicate male.

Nel remix, on air dal 29 marzo 2019, la bella cantante chiede a Drake di fare sesso e il rapper esaudirà i suoi desideri? Secondo voi è possibile che si tiri indietro?

Girls Need Love Remix – Summer Walker & Drake – Traduzione

Sinceramente

Sinceramente, sto cercando di rimanere concentrata

Penserai che scherzo quando dico che

Non credo di riuscire ad aspettare

Mi serve giusto ora, è meglio che me lo dai

Ho solo bisogno di qualche ca**o, di un po’ d’amore

Sono stanca di scopare con questi bravi ragazzi, baby

Ho solo bisogno di un poco di buono

Vuoi esserlo tu? ayy

Potresti essere tu, ayy

Potremmo iniziare con una stretta di mano, baby

Mi serve molto più di un abbraccio

Le ragazze non possono mai dire di volerlo

Le ragazze non possono mai dire quanto

Le ragazze non possono mai dire di averne bisogno

Le ragazze non possono mai dire “adesso”

Le ragazze non possono mai dire di volerlo

Le ragazze non possono mai dire quanto

Le ragazze non possono mai dire di averne bisogno

Le ragazze non possono mai dire adesso, oh ora

Dammelo come se ne avessi bisogno, baby

Voglio che tu mi senta urlare, gemere

Non mi serve un perché baby

Lo voglio finché sarai esausto

Posso dartela subito, tesoro, oh

Voglio essere la tua guaritrice

So essere molto brava

Per favore non farti prendere dai sensi di colpa

Ayy, ho bisogno di un po’ d’amore

Ayy, mi serve un po’ d’amore

Ayy, ho bisogno di un po’ d’amore

Ayy, e non puoi giudicarmi (non lo farò)





[Drake]

Non mi chiami davvero come dovresti

Collegati, arriverò incappucciato

Problemi, ma va tutto bene, amore mio

Il tuo amico non vuole fumare con me, nah, niente da fare

Fidati di me, va tutto bene, fidati, va tutto

Ti serve solo qualcuno che sia calmo e paziente.

Di sottomissione, di sentirti dominata

A pecorina, colpi profondi

Vino bianco, fumare erba

Per me è la combinazione migliore

Hai solo bisogno di un ca**o senza complicazioni

Te ne serve solo un po’, ti serve solo un po’

Di attenzione notturna, incondizionata

E’ questo che ti manca, tesoro mio

Mer*a, non dovrei nemmeno giustificarti

Lo capisco, sono dalla tua parte, i ragazzi ce l’hanno sempre vinta

Inoltre, il piacere non deve essere unilaterale

Dovresti solo fare quello che ritieni giusto

Che ne dici se faccio con calma?

Tu mi chiami, io cado dentro te

Anche le ragazze hanno bisogno di amore, lo so

Anche le ragazze hanno bisogno d’amore (Sì)

Le ragazze, anche le ragazze hanno bisogno di amore (Ooh)

Le ragazze hanno bisogno dell’amore (voglio dirti una cosa)

Le ragazze hanno bisogno di amore (anche le ragazze hanno bisogno di amore, sì sì sì)

Anche le ragazze hanno bisogno d’amore

Anche le ragazze hanno bisogno d’amore

(Quindi cosa deve fare una ragazza quando anche lei ha bisogno di amore?)

Anche le ragazze hanno bisogno di amore

Anche le ragazze hanno bisogno di amore

Girls Need Love Remix Testo

Autori: Arsenio Archer, Drake & Summer Walker.

Honestly

Honestly, I’m tryin’ to stay focused

You must think I’ve got to be joking when I say

I don’t think I can wait

I just need it now, better swing my way

I just need some dick, I just need some love

Tired of fucking with these lame niggas, baby

I just need a thug

Won’t you be my plug? Ayy

You could be the one, ayy

We could start with a handshake, baby

I’ma need more than a hug

Girls can’t never say they want it

Girls can’t never say how

Girls can’t never say they need it

Girls can’t never say now

Girls can’t never say they want it

Girls can’t never say how

Girls can’t never say they need it

Girls can’t never say now, oh now





Give it to me like you need it, baby

Want you to hear me screaming, heavy breathing

I don’t need a reason, baby

I want it ’til you can’t fight

I can give it to you right, babe, oh

I wanna be your healing

I can be real good

Please don’t get in your feelings

Ayy, I need some lo-o-o-o-ove

Ayy, I need some lo-o-o-o-ove

Ayy, I need some lo-o-o-o-ove

Ayy, and you can’t judge (I won’t)

[Drake]

You don’t really call on me like you should

Link up, I’ll roll through the hood

Problems, but everything’s all good, my love

Your nigga doesn’t want smoke with me, nah, no way

Trust me, it’s all okay, trust me, it’s all

You just need some, someone that’s calm and patient

Submission, domination

Arched back, deep stroke

White wine, weed smoke

That’s my best combination

You just need some dick with no complications

You just need some, you just need some

Late night attention, uncondition

All that you’re missing, my babe

Fucked up, shouldn’t even have to justify

I get it, I’m on your side, guys get their way all the time

Besides, pleasure not meant for one side

You should just do what’s best for your mind

How ’bout I just take my time?

You call up my line, I fall up inside you

Girls need love, too, I know

Girls need love, too (Yeah)

Girls, girls need love, too (Ooh)

Girls need love (Let me tell you something)

Girls need love (Girls need loving, too, yeah yeah yeah)

Girls need love, too

Girls need love, too

(So what’s a girl to do when she needs loving, too?)

Girls need love, too

Girls need love, too





