Francesco D’Aleo – Les jeux sont fait: video ufficiale e testo

Leggi il testo e la traduzione in italiano di Les jeux sont fait, contagiosa canzone scritta, composta e interpretata da Francesco D’Aleo. Guarda il video ufficiale del brano.

Francesco D’Aleo – Les jeux sont fait Testo e Traduzione

Cor se stamm lontan

Ce faccim mal

Nun avi paur

Perché nun si sula

È stato un errore

Voglio rimediare.

Quan io sto cu’tte (Quan io sto cu’tte)

Nisciun è chiu felic e me

Nun pozz fa chiù a men e te

Perché ogni cosa parle e te

Sul e te (Sul e te).

Mo’ ca ce stai tu

Ij pens a te nisciun a chiu

Les jeux sont fait ammore mio

Tutta na vita t’aspettà e mo’ tu me lass (me lass).

Sono piccoli problemi di cuore, non è niente

Vien ca, damm nu vas nnanz a gent

Tanti auguri amore mio

Se lo vuoi sarò il tuo regalo.

Sono piccoli problemi di cuore, non è niente

Comm’ te l’aggiá spiegá, si a mia pe sempre

Tutt quant u sann, ca te voglio, ca me manc.

M’annamore e te (M’annamore e te)

Tutte le volte ca m guard

Tutte le volte ca m parl

Perché ij voglio sulu a te

E mo’ tu me lass, tu me lass accussì.

Sono piccoli problemi di cuore, non è niente

Vien ca, damm nu vas nnanz a gent

Tanti auguri amore mio

Se lo vuoi sarò il tuo regalo.

Sono piccoli problemi di cuore, non è niente

Comm’ te l’aggiá spiegá, si a mia pe sempre (pe sempre)

Tutt quant u sann, ca te voglio, ca me manc.

Hai voglia di ricominciare

Tutto può cambiare

Se noi stiamo insieme

Il cielo è più blu

Lo sai pure tu

Non piangere più

Vien a balla cu me.

Sono piccoli problemi di cuore, non è niente

Comm’ te l’aggiá spiegá, si a mia pe sempre (pe sempre)

Tutt quant u sann, ca te voglio, ca me manc.

Io ti amo

E sti cos tu nun le a pensà

Vien ca, fatt almen abbraccià

Asciugete chist’occhi

Damm e man, vien a balla cu me









Traduzione

Cuore se stiamo lontani

Ci facciamo male

Non aver paura

Perché non sei sola

È stato un errore

Voglio rimediare.

Quando sto con te

Nessuno è più felice di me

Non posso più fare a meno di te

Perché ogni cosa parla di te

Solo di te.

Ora che ci sei tu

Penso a te e a nessuno più

I giochi sono fatti amore mio

Ti ho aspettato tutta la vita e ora tu mi lasci.

Sono piccoli problemi di cuore, non è niente

Vieni qua, dammi un bacio davanti alla gente

Tanti auguri amore mio

Se lo vuoi sarò il tuo regalo.

Sono piccoli problemi di cuore, non è niente

Come devo spiegartelo, sei mia per sempre

Lo sanno tutti, che ti voglio, che mi manchi.





Mi innamoro di te

Tutte le volte che mi guardi

Tutte le volte che mi parli

Perché io voglio solo a te

E ora tu mi lasci, mi lasci così.

Sono piccoli problemi di cuore, non è niente

Vieni qua, dammi un bacio davanti alla gente

Tanti auguri amore mio

Se lo vuoi sarò il tuo regalo.

Sono piccoli problemi di cuore, non è niente

Come devo spiegartelo, sei mia per sempre

Lo sanno tutti, che ti voglio, che mi manchi.

Hai voglia di ricominciare

Tutto può cambiare

Se noi stiamo insieme

Il cielo è più blu

Lo sai pure tu

Non piangere più

Vien a ballare con me.

Sono piccoli problemi di cuore, non è niente

Come devo spiegartelo, sei mia per sempre

Lo sanno tutti, che ti voglio, che mi manchi.

Io ti amo

E queste cose non le devi pensare

Vieni qua, fatti almeno abbracciare

Asciugati questi occhi

Dammi la mano, vieni a ballare con me