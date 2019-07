Jason Derulo & Farruko nel nuovo bollente singolo Mamacita: lyric video, testo e traduzione

Jason Derulo e Farruko duettano sulle note del nuovo caliente singolo Mamacita, un esplicito brano disponibile dal 5 luglio 2019. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il lyric video di questo pezzo scritto dagli interpreti e prodotto da Digital Farm Animals.

In quest’occasione, i due sporcaccioni cercano di spassarsela con una bella ragazza e non mi sembra il caso di aggiungere altro.

Il lyric video è stato diretto dallo stesso Derulo con la collaborazione di Cameron Dean e vede il cantautore in compagnia di tre seducenti ragazze.

Mamacita testo e traduzione – Jason Derulo, Farruko

[Intro: Jason Derulo & Farruko]

¡Mamacita!

Farruko

Jason Derulo

Dale, dale, dale

Dale, dale, dale

Bellezza!

Farruko

Jason Derulo

Dai, dai, dai

Dai, dai, dai

[Verse 1: Jason Derulo]

What’s up? What’s up? It’s nice to know ya

Can’t wait to get you back to my car

Spread on my wall just like a poster (Woh)

And I’m gonna wanna little taste, taste (Pum-pum)

Excuse me for filthy things I might say

It’s your fault your body makes me that way

I know some games you might wanna play

And you know I’m gonna wanna

Come butta? Come va? E’ un piacere conoscerti

Non vedo l’ora di riportarti nella mia macchina

Metterti al muro proprio come un poster

E voglio un assaggino, assaggino

Scusami per le cose sconce che potrei dire

È colpa tua se il tuo corpo mi fa quest’effetto

Conosco alcuni giochi a cui potresti voler giocare

E sai che lo voglio

[Pre-Chorus 1: Jason Derulo]

Wanna love you like this all night

Tangled up until the sunrise

Girl, you shining in the moonlight

Why you dancing in here solo?

Say you from Santiago

Anywhere you go, I’ll follow

I’ll even learn a little Spanish

Dímelo, nena, tráeme tu cuerpo ahora, baby (Shh)

Voglio amarti così tutta la notte

Intrecciato con te fino all’alba

Ragazza, tu brilli al chiaro di luna

Perché balli qui da sola?

Dici che vieni da Santiago

Ovunque tu vada, ti seguirò

Potrei anche imparare un po’ di spagnolo

Dímmelo, piccola, dammi il tuo corpo adesso, baby (Shh)

[Chorus: Derulo]

Bájalo, mami (Uh, uh)

Bájalo, mami (Uh, uh)

Muévelo, mami (Uh, uh)

¿Qué lo que, mami? (Uh, uh; what’s up, what’s up?)

Baila-la-la-la (Tra, tra)

Wind your waist for me (Uh, uh)

Yeah, let me taste, mami (Uh, tra, uh, tra)

¿Qué lo que, mami? (Uh, sí)

Baila-la-la-la (Mamacita)

Baila-la-la-la (Mamacita, pri-yah, yah)

Baila-la-la-la

Abbassalo, bella (Uh, uh)

Mettilo giù, bella (Uh, uh)

Sculetta, bella (Uh, uh)

Che succede, bella? (Uh, uh, che succede, che succede?)

Balla-la-la-la (Tra, tra)

Sculetta per me (Uh, uh)

Sì, fammi assaggiare, bella (Uh, tra, uh, tra)

Cos’e’ quello, bella? (Uh, sí)

Balla-la-la-la (Bellezza)

Balla-la-la-la (Bellezza, pri-yah, yah)

Balla-la-la-la

[Verse 2: Farruko]

Ponme to’ eso como el Chuape

Sin miedo, no te tape

Que quiero ver lo grande y lo duro que está ese escape (¡Farru!)

Si escupe como bate

Lo esquivo y tiro un yape

Y si lo hace como baila creo que me voy acapela (Pum-pum-pum-pum)

Y muévela, muévela, muévela (¡Blep!)

Frótale, ponle y dale, y saca candela (Yah-yah-yah)

Pero muévela, muévela, muévela (¡Blep!)

Dame fuego pa’ prender la marianela (Oh-oh)

Dale lento, que se queme poco a poquito (Jaja)

Dale hasta abajo, así mismo, bien suavecito (¡Blep!)

Pegaíto’, ma’, tú sabe’ que no me quito

Pero si te pillo, de ti, ¡ay, bendito!

Mettimi tutto ciò che piace a Chuape

Senza paura, non ti coprire

Che voglio vedere quanto è grande e sodo (Farru!)

Se sputa come sbatte

Lo schivo e tiro un yape

E se lo fa come balla, penso che andrò A cappella (Pum-pum-pum-pum)

E muovila, muovila, muovila (Blep!)

Strofinala, mettila dai e togli la candela (Yah-yah-yah)

Ma muovila, muovila, muovila (Blep!)

Dammi fuoco per accendere la cannicella (Oh-oh)

Dai lentamente, che si bruci poco a poco (Haha)

Dai fino in fondo, inoltre, molto delicatamente (Blep!)

Avvicinati, sai che non mi tolgo

Ma se ti prendo, fai le tue preghiere!





[Pre-Chorus 2: Farruko & Jason Derulo]

Dímelo, mami, ¿qué hay, ay? (Mmm, ¡Farru!)

Mueve lo que te dio tu pai’, ay (Mmm, ¡blep!)

Quiero darte, baby, una raid, raid, raid (Mmm, yeah)

No’ vamo’ en lambo, y mi flow Dubai (Mmm, Gangalee)

Dimmelo, bella, che c’è? (Mmm, Farru!)

Muovi le grazie che ti ha dato madre natura, ay (Mmm, blep!)

Voglio farti, piccola, una perquisizione, perquisizione, perquisizione (Mmm, si)

Andiamo in Lamborghini e il mio flow Dubai (Mmm, Gangalee)

[Derulo]

Say you from Santiago (Mmm¡wuh!)

Anywhere you go, I’ll follow (Mmm, boom)

I’ll even learn a little Spanish (Mmm)

Dímelo, nena, tráeme tu cuerpo ahora, baby (Shh)

Dici che vieni da Santiago (Mmm¡wuh!)

Ovunque tu vada, ti seguirò (Mmm, boom)

Potrei anche imparare un po’ di spagnolo (Mmm)

Dímmelo, piccola, dammi il tuo corpo adesso, baby (Shh)

[Chorus: Derulo]

Bájalo, mami (Tra, tra)

Bájalo, chiquitita (Tra, tra)

Muévelo, mami (Tra, tra; ¿qué lo que?)

¿Qué lo que, mami? (Aah-ah-ah)

Baila-la-la-la (Tra, tra)

Mamacita, wind your waist for me (Let me say)

Mamacita, let me say (Tra, tra; ¿qué lo que?)

¿Qué lo que, mami? (Wuoh-oh-oh)

Baila-la-la-la

Abbassalo, bella (Uh, uh)

Mettilo giù, bella (Uh, uh, abbassalo bella)

Sculetta, bella (Uh, tra, uh, tra; Che succede?)

Cos’e’ quello, bella? (Uh, uh)

Tutti dicono balla-la-la-la (Pri-yah-yah-yah)

Sculetta per me (Tra, tra)

Fammi assaggiare, bella (Uh, uh)

Che succede, bella? (Tra, tra; sí)

Balla-la-la-la

[Chorus: Derulo]

Bájalo, mami (Uh, uh)

Bájalo, mami (Uh, uh; bájalo, mami)

Muévelo, mami (Uh, tra, uh, tra; ¿qué lo que?)

¿Qué lo que, mami? (Uh, uh)

Everybody says baila-la-la-la (Pri-yah-yah-yah)

Wind your waist for me (Tra, tra)

Let me taste, mami (Uh, uh)

¿Qué lo que, mami? (Tra, tra; sí)

Baila-la-la-la

Abbassalo, bella (Uh, uh)

Mettilo giù, bella (Uh, uh, abbassalo bella)

Sculetta, bella (Uh, tra, uh, tra; Che succede?)

Cos’e’ quello, bella? (Uh, uh)

Tutti dicono balla-la-la-la (Pri-yah-yah-yah)

Sculetta per me (Tra, tra)

Fammi assaggiare, bella (Uh, uh)

Che succede, bella? (Tra, tra; sí)

Balla-la-la-la

[Bridge: Derulo]

Work it slow, yeah

On the floor, yeah

Make me wanna say, “Baila-la-la-la”

Show me salsa and bachata

Wind it up for me (Oh-la-la-la-la)

Mamacita, bésame

Mamacita, tócame

Mamacita

Dímelo, nena, tráeme tu cuerpo ahora, baby (Pum-pum-pum-pum)





Lavoralo lentamente, sì

Per terra, sì

Fammi dire “Balla-la-la-la”

Fammi vedere come balli la salsa e la bashata

Toccati per me (Oh-la-la-la-la)

Bellezza, baciami

Bellezza, toccami

Mamacita

Dímmelo, piccola, dammi il tuo corpo adesso, baby (Pum-pum-pum-pum)

[Chorus: Derulo]

Bájalo, mami (Tra, tra)

Bájalo, chiquitita (Tra, tra)

Muévelo, mami (Tra, tra; ¿qué lo que?)

¿Qué lo que, mami? (Aah-ah-ah)

Baila-la-la-la (Tra, tra)

Mamacita, whine your waist for me (Let me say)

Mamacita, let me say (Tra, tra; ¿qué lo que?)

¿Qué lo que, mami? (Wuoh-oh-oh)

Baila-la-la-la

Abbassalo, bella (Tra, tra)

Mettilo giù, piccolina (Tra, tra)

Sculetta, bella (Tra, tra; Che succede?)

Cos’e’ quello, bella? (Aah-ah-ah)

Balla-la-la-la (Tra, tra)

Mamacita, toccati per me (lasciamelo dire)

Bellezza, lasciami dire (Tra, tra; Cos’e’ quello?)

Che succede, bella? (Wuoh-oh-oh)

Balla-la-la-la

[Outro: Derulo]

Mamacita, baila-la-la-la

Mamacita, baila-la-la-la

Mamacita, baila-la-la-la

Mamacita, balla-la-la-la

Mamacita, balla-la-la-la

Mamacita, balla-la-la-la





