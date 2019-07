Ackeejuice Rockers – Acquagym feat. Rkomi: audio e testo

Gli Ackeejuice Rockers, duo di musica elettronica composto dai veneti Ali Selecta (Alessandro De Pieri) e King P (Claudio Pelusio), e Rkomi, hanno unito le forze nel nuovo singolo Acquagym, rilasciato il 5 luglio 2019 via Subside Records. Leggi il testo e ascolta il brano, scritto da Mirko Manuele Martorana, aka Rkomi.

Dopo aver prodotto per artisti di livello internazionale come del calibro Kanye West e Rick Rubin e per rapper italiani del calibro di Guè Pequeno, Marracash, Mondo Marcio, Achille Lauro e Jake La Furia, Claudio e Alessandro rendono disponibile questo ipnotico pezzo.

Il brano combina sonorità hip hop con la tech house, uno dei generi musicali utilizzati da questi due produttori, che rilasciano la canzone proprio in concomitanza con l’inizio del Jova Beach Party, che li vede impegnati come dj ufficiali.

Acquagym testo Ackeejuice Rockers feat. Rkomi

Download su: Amazon – iTunes

Quella notte ero in Berlino

Con amici nemici

Abbiamo fatto le 7

Sotto le stelle

Ero vestito bene

Era un vestito scuro

Eri vestita bene

Ma non vestirti più così

Io non amo gli aerei

Ma ne voglio uno tutto mio

E non sono un bel niente

Un granello nell’universo

Ma mi sento così ricco

So che capita anche a te

Di sentirti cosi ricco

Da pensarti invincibile





Numi numi na mama

Numi numi na pam pam-pa

Numi numi na mama

Numi numi na pam pam-pa

Numi numi na mama

Numi numi na pam pam-pa

Numi numi na mama

Numi numi na pam pam-pa

Mia cara

Io che mi rigiro nel letto pensando sia pazzo di te (uh uh)

Ora mi rigiro nel letto pensandomi salvo (musica)

Mia cara, sono uno che rischia sano

Sono uno che rischia, per te io mi farei anche il carcere

Auschwitz [?]

Ho gli anticorpi [?]

Posso fare tutto

Meno che le truffe

Prendere la metro

Guardare tra le nuvole

Mi basta dire a, a (uh) per un taxi

Ho un po’

Vuoi un po’ d’acqua? O è un po’ tardi?

Meglio l’alcool, musica da Acquagym

musica Acquagym, Acquagym

Casa mia, la Corrida

Ho l’acquolina

Marta o Miriam

Non hai più un cervello, è un [?]

Se stai più al pc che in pista, pista, piste stsss, shhhh

Numi numi na mama

Numi numi na pam pam-pa

Numi numi na mama

Numi numi na pam pam-pa

Numi numi na mama

Numi numi na pam pam-pa

Numi numi na mama

Numi numi na pam pam-pa





Acquagym

musica Acquagym, Acquagym





Ascolta su: