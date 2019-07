Astol & Daniel – Fulmine: audio e testo del nuovo singolo

Fulmine è un singolo di Astol e Daniel, disponibile ovunque da venerdì 5 luglio 2019 via Hokuto Empire. Leggi il testo e ascolta la nuova canzone scritta dagli interpreti e prodotta da Pier Giorgio Usai.

Dopo Fuoco e Proibito, Pasquale Giannetti e Daniel Piccirillo tornano a duettare in questo contagioso pezzo, che sta facendo impazzire i numerosi fan, un gradevole brano che ha quel pizzico di spagnolo, che va così tanto di moda al giorno d’oggi.

Fulmine testo – Astol & Daniel

Download su: Amazon – iTunes

Mmm

Yeeeh

Cosmic Astol who

Io… non so

se questa sera mentirò

(senti questa mami)

è quel vestito corto che hai

ragazze intorno nessuna vicina

Un Re aspetta soltanto la sua Regina

e mi innamoro dei colpi di fulmine

io sfioro il cielo se stai su di me

fumo, volo, sto sulle nuvole

e sto bene qui.

voglio restare contigo!

non posso esserti amigo!

puoi farmi sbagliare esta noche

se vieni a bailare con me

passi e non chiedi alla luna

mi prendi come nessuna

fulmine arriva veloce

e lo farà sottovoce.





Ma si ma gira la cabeza, tutta la cabeza

se ti muovi ancora sì tutto non mi intereza

questa noche noi facciamo pam-pam-pam

e tutto il condominio sente ze-ze-ze

ma non m’importa se non piaccio tanto alla tua amica

se ti guarda ancora la giornata è già finita

tu sei una diablita che non me la da mai vinta

slacciami la cinta.

voglio restare contigo!

non posso esserti amigo!

puoi farmi sbagliare esta noche

se vieni a bailare con me

passi e non chiedi alla luna

mi prendi come nessuna

fulmine arriva veloce

e lo farà sottovoce.

Io… non so

se questa sera tradirò (tradirò)

(senti questa mami)

è quel vestito corto che hai

a scuola ti insegnano sai

fidanzati d’estate mai.





Bandolera, sei la sera

un brivido che senti sulla schiena, tu

sei una sensazione vera, bebé

non m’importa di chi c’era

quanto gossip e quante storie

le tipe che bailano tutte da sole

bicchieri in mano, occhiali da sole

baila.

voglio restare contigo!

non posso esserti amigo!

puoi farmi sbagliare esta noche

se vieni a bailare con me

passi e non chiedi alla luna

mi prendi come nessuna

fulmine arriva veloce

e lo farà sottovoce

(senti questa mami).





Ascolta su: