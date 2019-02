James Bay – Peer Pressure feat. Julia Michaels: audio, testo e traduzione

Si intitola Peer Pressure il nuovo singolo del cantautore e chitarrista britannico James Bay, con la collaborazione della collega Julia Michaels, disponibile ovunque da venerdì 22 febbraio 2019.

Prodotta da Joel Little e scritta a quattro mani dagli interpreti, nella nuova canzone, la prima rilasciata nel 2019, James e Julia duettano sulla passione scoppiata tra i due. E’ a parer mio niente male questo brano, ma giudicate voi ascoltandolo!

Peer Pressure testo – James Bay feat. Julia Michaels

Download su: Amazon – iTunes

[Verse 1: James Bay]

Seven texts, 2AM

Halfway dressed, all saying, “Call me up”

You can’t sleep, you’re testing me

Bad but sweet and I’m just tryna keep it together, oh

And now you’re sayin’…

[Chorus: James Bay]

Put your hands on my body just like you think you know me

Want your heart beating on me, don’t leave me hot and lonely

I don’t usually give in to peer pressure

But I’ll give in to yours

[Verse 2: James Bay, James Bay & Julia Michaels]

When we met, innocent

Now I’m dead every time you’re touchin’ me

You’re dancing around on my mind every second

I’m under control ’til you’re in front of me

Maybe I’m scared, I don’t care, I’m addicted

I’m in it

And you say…

[Chorus 2: James Bay & Julia Michaels, (James Bay)]

Put your hands on my body just like you think you know me

Want your heart beating on me, don’t leave me hot and lonely

(I don’t usually give in to peer pressure)

(But I’ll give in to yours)

So I give you my everything and you keep on teasing

With that look in your eyes ’cause you know I believe it

I don’t usually give in to peer pressure

But I’ll give in to yours

[Post-Chorus: James Bay & Julia Michaels]

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-ooh

Oh, I’ll give in to yours

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-ooh

[Bridge: James Bay]

When we met, innocent

Now I’m dead and you’re sayin’…

[Chorus: James Bay & Julia Michaels]

Put your hands on my body just like you think you know me

Want your heart beating on me, don’t leave me hot and lonely

I don’t usually give in to peer pressure

But I’ll give in to yours

So I give you my everything and you keep on teasing

With that look in your eyes ’cause you know I believe it

I don’t usually give in to peer pressure

Oh, but I’ll give in to yours

[Post-Chorus: James Bay & Julia Michaels]

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-ooh

Mmm, yeah, I’ll give in to yours

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-ooh

Oh, oh





[Outro: James Bay]

You’re dancing around on my mind every second

I’m under control ’til you’re in front of me

Maybe I’m scared, I don’t care, I’m addicted

I’m in it





James Bay – Peer Pressure traduzione

[Strofa 1: James Bay]

Sette messaggi, 2 del mattino

Vestito a metà, tutti a dire “telefonami”

Non riuscite dormire, mi state mettendo alla prova

Negativo ma dolce e sto solo cercando di non crollare, oh

E ora dici…

[Ritornello: James Bay]

Metti le mani sul mio corpo proprio come pensi di conoscermi

Voglio che il tuo cuore batta su di me, non lasciarmi accaldata e sola

Di solito non cedo alla pressione sociale

Ma mi arrenderò alla tua

[Strofa 2: James Bay, James Bay e Julia Michaels]

Quando ci siamo conosciuti, innocenti

Ora muoio ogni volta che mi tocchi

Giri intorno ai miei pensieri ogni secondo

Riesco a controllarmi finché non sei davanti a me

Forse ho paura, non m’importa, ho una dipendenza

Ci sono dentro

E tu dici…

[Ritornello 2: James Bay e Julia Michaels, (James Bay)]

Metti le mani sul mio corpo proprio come pensi di conoscermi

Voglio che il tuo cuore batta su di me, non lasciarmi accaldata e sola

(Di solito non cedo alla pressione sociale)

(Ma mi arrenderò alla tua)

Quindi ti darò il mio tutto e continuerai a prendermi in giro

Con quello sguardo nei tuoi occhi perché sai che ci credo

Di solito non cedo alla pressione sociale

Ma cederò alla tua

[Post-Ritornello: James Bay e Julia Michaels]

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-ooh

Oh, cederò alla tua

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-ooh

[Ponte: James Bay]

Quando ci siamo incontrati, innocenti

Ora sono morto e stai dicendo …

[Ritornello James Bay e Julia Michaels]

Metti le mani sul mio corpo proprio come pensi di conoscermi

Voglio che il tuo cuore batta su di me, non lasciarmi accaldata e sola

Di solito non cedo alla pressione sociale

Ma cederò alla tua

Quindi ti darò il mio tutto e continuerai a prendermi in giro

Con quello sguardo nei tuoi occhi perché sai che ci credo

Di solito non cedo alla pressione sociale

Ma cederò alla tua

[Post-Ritornello: James Bay e Julia Michaels]

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-ooh

Mmm, si, cederò alla tua

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-ooh

Oh, oh

[Conclusione: James Bay]

Giri intorno ai miei pensieri ogni secondo

Riesco a controllarmi finché non sei davanti a me

Forse ho paura, non m’importa, ho una dipendenza

Ci sono dentro

Ascolta su: