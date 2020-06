Jarabe de Palo – Eso que tú me das: testo, traduzione e video dell’ultimo singolo con Pau Donés

Eso que tú me das è il primo singolo estratto da Tragas o escupes, decimo album in studio dei Jarabe de Palo, rilasciato il 26 maggio 2020 per Tronco Records. Originariamente la release il disco era fissata al 20 settembre, ma visto l’aggravarsi delle condizioni di salute del frontman Pau Donés, si è scelto di anticiparne l’uscita. Purtroppo, Donés morirà il 9 giugno, vale a dire 16 giorni più tardi.

il testo e la traduzione in italiano di questa toccante canzone della band spagnola (ascoltala e guarda il video), disponibile dal 23 maggio. Al filmato del singolo ha preso parte Sara, la sedicenne figlia di Pau.

“Siamo abituati a essere ascoltati, non ad ascoltare. Ci piace molto chiedere e ricevere, molto più che dare, ed è raro che diamo senza aspettarci nulla in cambio. Quello che mi è successo di recente è esattamente l’opposto, ho ricevuto molto senza chiedere o aspettarmi nulla. Cose buone, cose molto buone: dolcezza, affetto, rispetto, amore, dalle persone che conoscevo e dalle persone che non conoscevo. Molti erano, come dice il mio amico Mikel Erentxun, amici sconosciuti che con le loro parole di incoraggiamento mi hanno fatto superare momenti difficili. Persone che volevano aiutarmi e che proprio perché non ci conoscevano, non si aspettavano nulla da me.”. Pau Donés.

Testo e traduzione Eso que tú me das

Eso que tú me das

es mucho más de lo que pido

todo lo que me das

es lo que ahora necesito

Eso que tú me das

no creo lo tenga merecido

por todo lo que das

te estaré siempre agradecido

Así que gracias por estar

por tu amistad y tu compañía

eres lo, lo mejor que me ha dado la vida

Por todo lo que recibí

estar aquí vale la pena

gracias a ti seguí

remando contra la marea

Con todo lo que recibí

ahora sé que no estoy solo

ahora te tengo a ti

amigo mío, mi tesoro

Así que gracias por estar

por tu amistad y tu compañía

eres lo, lo mejor que me ha dado la vida

Todo te lo voy a dar

por tu calidad y tu alegría

me ayudaste a remontar

a superarme día a día

Todo te lo voy a dar

fuiste mi mejor medicina

todo te lo daré

sea lo que sea lo que pidas

Y eso que tú me das

es mucho más

es mucho más

de lo que nunca te he pedido

Todo lo que me das

es mucho más

es mucho más

de lo que nunca he merecido





Eso que tú me das

Eso que tú me das

La traduzione in italiano di Eso que tú me das

Quello che tu mi dai

è decisamente più di quello che chiedo

tutto quel che mi dai

è quello di cui adesso ho bisogno

Quello che tu mi dai

Credo di non meritarlo

per tutto ciò che mi dai

ti sarò sempre grato.

Quindi grazie per esserci

per la tua amicizia e per la tua compagnia

sei la cosa più bella che la vita mi abbia dato

Per tutto quello che ho ricevuto

Vale la pena essere qui

grazie a te ho continuato

remando contro corrente

Con tutto quello che ho ricevuto

adesso so di non essere solo

adesso ho te

amico mio, il mio tesoro

Quindi grazie per esserci

per la tua amicizia e per la tua compagnia

Sei la cosa più bella che la vita mi abbia dato

Ti darò tutto

con il tuo valore e la tua gioia

mi hai aiutato a risalire

a fare del mio meglio giorno dopo giorno.





Ti darò tutto

sei stato la mia migliore medicina

ti darò tutto

qualunque cosa tu chieda

E ciò che mi dai

è molto più

è molto più

di quanto ti abbia mai chiesto

Tutto quello che mi dai

è molto più

è molto più

di quanto abbia mai meritato

Quello che mi dai

Quello che mi dai

